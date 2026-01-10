Κηφισιά – ΑΕΛ 1-1: Ισοπαλία που δεν άρεσε σε κανέναν μετά από εξαιρετικό ματς

Δύο γκολ, αποβολή για τους φιλοξενούμενους, τρία δοκάρια για τους γηπεδούχους σε ένα ματς που αποτέλεσε το καλύτερο… ποδαρικό για το 2026 στη Super League – Σαγκάλ και Πόκορνι οι σκόρερ των δύο ομάδων.

Newsbomb

Κηφισιά – ΑΕΛ 1-1: Ισοπαλία που δεν άρεσε σε κανέναν μετά από εξαιρετικό ματς
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εκπληκτικό παιχνίδι στη Νεάπολη, με την Κηφισιά και την ΑΕΛ να βγάζουν πάθος και αγωνιστικότητα που εντυπωσίασε. Το τελικό 1-1 αδικεί και τους δύο «μονομάχους». Οι γηπεδούχοι είχαν τις μεγάλες φάσεις, τρία δοκάρια και ισοφάρισαν στο 89’, ενώ η ΑΕΛ είχε το προβάδισμα μέχρι εκείνο το σημείο, παρότι έπαιζε με 10 παίκτες απ’ το 65’.

Με το αποτέλεσμα αυτό η Κηφισιά που είναι 8η ανέβηκε στους 19 βαθμούς, ενώ η ΑΕΛ έφτασε στους 10 όντας προτελευταία.

Οι φιλοξενούμενοι άρχισαν το ματς αρκετά επιθετικά και είχαν καλές στιγμές. Η Κηφισιά ισορρόπησε και δημιούργησε μεγάλες ευκαιρίες, με αποκορύφωμα τα τρία δοκάρια που είχε στο ματς. Η ΑΕΛ βρήκε γκολ σε εξαιρετική αντεπίθεση στο 55’ με τον Σαγκάλ. Δέκα λεπτά μετά έμεινε με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Μασόν.

Η πίεση των γηπεδούχων έφερε αποτέλεσμα στο 89’ με το τέρμα του Πόκορνι, τη μοναδική φορά που νικήθηκε ο εξαιρετικός Αναγνωστόπουλος. Έτσι διαμορφώθηκε το τελικό 1-1, με τους γηπεδούχους να μένουν με την πίκρα των τεράστιων ευκαιριών και τους φιλοξενούμενους με την πίκρα πως ισοφαρίστηκαν στο τέλος.

Το φιλμ του αγώνα

5’ Ο Σαγκάλ έκανε το συρτό σουτ μέσα απ’ την περιοχή, ο Ραμίρεζ απέκρουσε.

16’ Απομάκρυνση του Πόκορνι, ο Σαγκάλ σούταρε εκτός περιοχής, με τον τερματοφύλακα της Κηφισιάς να μπλοκάρει.

22’ Ο Μασόν έκανε το γύρισμα, ο Σιμόν προ του Μούργου έδιωξε σωτήρια για την ομάδα του.

23’ Σέντρα του Μαϊντάνα από αριστερά, ο Χριστόπουλος απ’ τη μικρή περιοχή δεν βρήκε καλά την μπάλα χάνοντας μεγάλη ευκαιρία.

28’ Τετ α τετ ο Ζέρσον από την πάσα του Πόμπο, με τον Αναγνωστόπουλο να βγαίνει νικητής.

40’ Σουτ του Ούγκο Σόουζα εκτός περιοχής, η μπάλα στο δεξί δοκάρι του Αναγνωστόπουλου και στη συνέχεια πέρασε παράλληλα με την εστία.

43’ Ο Ζέρσον γύρισε από δεξιά στον Αμανί, με τον τελευταίο να αστοχεί με διαγώνιο σουτ από πλεονεκτική θέση.

45+4’ Δεύτερο δοκάρι για την Κηφισιά. Ο Πόμπο μπήκε στην περιοχή, σούταρε δυνατά και βρήκε στην εξωτερική πλευρά του δοκαριού.

47’ Ο Σαγκάλ έκανε τη σέντρα, ο Τούπτα σούταρε στην κίνηση με τον Ραμίρεζ να διώχνει σε κόρνερ.

55’ Γκολ 0-1: Ο Τούπτα έφυγε από δεξιά με χώρο, μπήκε στην περιοχή, γύρισε στον Σαγκάλ που έφτασε στο ύψος του πέναλτι και με «κεραυνό» άνοιξε το σκορ!

64’ Ο Αντόνισε σούταρε εκτός περιοχής, έπεσε και έδιωξε ο Αναγνωστόπουλος εντυπωσιακά.

65’ Με δέκα παίκτες έμεινε η ΑΕΛ. Ο Μασόν που είχε ήδη κίτρινη, αντίκρισε τη δεύτερη και αποβλήθηκε για φάουλ-κράτημα σε αντίπαλο.

68’ O Τούπτα τετ α τετ με τον Ραμίρεζ με τον τερματοφύλακα της Κηφισιάς να βγαίνει νικητής και στη συνέχεια ο Μαϊντάνα έδιωξε σε κόρνερ.

73’ Ο Πόμπο έκανε την μπαλιά, ο Τζίμας έκανε την προβολή αλλά δεν βρήκε στόχο.

83’ Σουτ του Δεληγιαννίδη εκτός περιοχής, δεν απειλήθηκε ο Ραμίρεζ που μπλόκαρε.

88’ Δυνατό σουτ του Πατήρα με τον Αναγνωστόπουλο να κάνει εντυπωσιακή επέμβαση.

89’ Τρίτο δοκάρι της Κηφισιάς. Ο Μούσιολικ πήρε την κεφαλιά, με την μπάλα να σταματά στο δοκάρι του Αναγνωστόπουλου.

89’ Γκολ 1-1: Γέμισμα στην περιοχή της ΑΕΛ, ο Πόκορνι από διαγώνια θέση με γυριστό νίκησε τον Αναγνωστόπουλο και ισοφάρισε.

Διαιτητής: Αναστάσιος Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)

Κίτρινες: Πέρεθ, Πόκορνι, Βιγιαφάνιες – Μασόν, Δεληγιαννίδης, Χατζηστραβός.

Κόκκινες: Μασόν (65’)

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρεζ, Σιμόν, Πόμπο, Αντόνισε, Ζέρσον Σόουζα (58’ Τζίμας), Πέρεθ (46’ Εμπό), Μαϊντάνα, Ούγκο Σόουζα (82’ Πατήρας), Πόκορνι, Χριστόπουλος (46’ Μούσιολικ), Αμανί (58’ Βιγιαφάνιες).

ΑΕΛ (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Μασόν, Ουατταρά (46’ Δεληγιαννίδης), Παντελάκης, Φεριγκρά, Σουρλής, Πέρες (46’ Ατανάσοφ), Σαγκάλ (66’ Ηλιάδης), Πασάς (56’ Γκάρατε), Μούργος (82’ Χατζηστραβός), Τούπτα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:37ΚΟΣΜΟΣ

Le Monde: Το Παρίσι θα μπορούσε να στείλει 6.000 στρατιώτες στην Ουκρανία - Μεντβέντεφ: Όχι στην πολυεθνική ηλίθιων ηγεμόνων της Ευρώπης

19:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή Κολυδά για την πορεία των χιονοπώσεων - Τι αναφέρει για την Αττική

19:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ: Η έξοδος του «Δικεφάλου του Βορρά» στο Αγρίνιο

19:15ΑΠΟΨΕΙΣ

Πτώση Χαμενεΐ και άνοδος Παχλαβί: Τι θα αλλάξει στο Ιράν

19:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κηφισιά – ΑΕΛ 1-1: Ισοπαλία που δεν άρεσε σε κανέναν μετά από εξαιρετικό ματς

19:07ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε σκεπή οικίας στον Λαγκαδά

18:56ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Αυτοκίνητο έπεσε στο γκρεμό - Μεγάλη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό γυναίκας

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Διαδηλωτής σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι της πρεσβείας του Ιράν και κατέβασε την ισλαμική σημαία

18:50ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση της 28χρονης Ευαγγελίας από το Αιγάλεω

18:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Τρεις νεοφερμένοι και Πελίστρι, Σάντσες, Κυριακόπουλος στην αποστολή

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Στο «έλεος» της κακοκαιρίας Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος και Στερεά Ελλάδα - «Μπαράζ» κλήσεων στην Πυροσβεστική

18:36ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: «Υπάρχουν ένοχοι που διαφεύγουν» – Νέα στοιχεία για τη δολοφονία του 17χρονου

18:32ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα για την προστασία των εσόδων από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας

18:21ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Ο Γκουστάβο Πέτρο θα επισκεφθεί τις ΗΠΑ τον επόμενο μήνα για να συναντήσει τον Τραμπ

18:17ΚΟΣΜΟΣ

Mercosur: Η Γαλλία χάνει τη μάχη για το ελεύθερο εμπόριο και φέρνει τον Μακρόν σε κρίση

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Νέα στοιχεία «καίνε» τον ανηψιό του θύματος - Οι αναζητήσεις στο διαδίκτυο πριν τη δολοφονία

18:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στον «πάγο» η χώρα το επόμενο 48ωρο - Πολικές θερμοκρασίες, χιόνια ακόμα και στη θάλασσα - Πώς θα κυλήσει το σκηνικό στην Αττική

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Μεγάλη κατολίσθηση στη Μικροσπηλιά - Έντονη η ανησυχία των κατοίκων

17:45ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο – «Λυγίζει» ο αδελφός του 27χρονου Στέλιου: «Τον είδα νεκρό κι έλεγα ότι όλα ήταν ψέματα»

17:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Αγγλίας: Η έκπληξη της δεκαετίας – Η Μάκλσφιλντ απέκλεισε την Κρίσταλ Πάλας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:31ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνελήφθη ο Τούρκος ηθοποιός που έγινε γνωστός στην Ελλάδα από τη σειρά «Φτερωτός Θεός»

16:00ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Γιατί ο χιονιάς της Δευτέρας δεν θα επηρεάσει την Αθήνα

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Νέα στοιχεία «καίνε» τον ανηψιό του θύματος - Οι αναζητήσεις στο διαδίκτυο πριν τη δολοφονία

18:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στον «πάγο» η χώρα το επόμενο 48ωρο - Πολικές θερμοκρασίες, χιόνια ακόμα και στη θάλασσα - Πώς θα κυλήσει το σκηνικό στην Αττική

17:45ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο – «Λυγίζει» ο αδελφός του 27χρονου Στέλιου: «Τον είδα νεκρό κι έλεγα ότι όλα ήταν ψέματα»

18:50ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση της 28χρονης Ευαγγελίας από το Αιγάλεω

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Στη δίνη της κακοκαιρίας η Πάτρα: Kαταιγίδες, σφοδρές χαλαζοπτώσεις και μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα - Ισχυροί άνεμοι ξήλωσαν μπαλκόνι - Βίντεο

18:36ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: «Υπάρχουν ένοχοι που διαφεύγουν» – Νέα στοιχεία για τη δολοφονία του 17χρονου

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Στο «έλεος» της κακοκαιρίας Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος και Στερεά Ελλάδα - «Μπαράζ» κλήσεων στην Πυροσβεστική

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Μεγάλη κατολίσθηση στη Μικροσπηλιά - Έντονη η ανησυχία των κατοίκων

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Διαδηλωτής σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι της πρεσβείας του Ιράν και κατέβασε την ισλαμική σημαία

14:24ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Υποχρεωτικές αντιολισθητικές αλυσίδες λόγω χιονόπτωσης και παγετού

12:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σύγκρουση on air: Η Τζάκρη είπε για «αλητεία της ΝΔ» για την Καρυστιανού - Αποχώρησε ο Λαζαρίδης

17:27ΚΟΣΜΟΣ

Θλίψη στον κόσμο των σταρ: Πέθανε ο ηθοποιός του «The Thing» Τ.Κ. Κάρτερ

19:15ΑΠΟΨΕΙΣ

Πτώση Χαμενεΐ και άνοδος Παχλαβί: Τι θα αλλάξει στο Ιράν

07:49ΚΟΣΜΟΣ

Οντάριο: 18χρονος χαρίζει ελπίδα σε άστεγους κατασκευάζοντας μικροσκοπικά σπίτια

13:11ΚΑΙΡΟΣ

«Πολική φωτοβολίδα»: Χιόνια ακόμη και δίπλα στη θάλασσα - Έως 75% πιθανότητα για αξιόλογες χιονοπτώσεις στην Αττική, εκτιμά ο Μαρουσάκης

15:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φθιώτιδα: «Άθλος» τα ναυτιλιακά δρομολόγια στο λιμάνι της Γλύφας λόγω των ισχυρών ανέμων - Η προβλήτα γέμισε με θαλασσινό νερό - Βίντεο

09:23ΕΛΛΑΔΑ

Κάλυμνος: Φάλαινα έκανε την εμφάνισή της στον κόλπο των Αργινώντων - Βίντεο

12:49ΕΘΝΙΚΑ

Η Ελλάδα έτοιμη να υποδεχτεί την φρεγάτα «Κίμων» - Νέα εποχή για τις Ένοπλες Δυνάμεις με την πρώτη Belh@rra, πότε φτάνει στο ναύσταθμο Σαλαμίνας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ