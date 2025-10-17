Πιέσεις στη Wall Street από τον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ–Κίνας και το παρατεταμένο shutdown
Με πτώση ολοκληρώθηκε την Πέμπτη η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.
Απώλειες κατέγραψε την Πέμπτη (25/9) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.
Οι επενδυτές κινήθηκαν εν μέσω ανησυχίας για ορισμένες περιφερειακές τράπεζες στις ΗΠΑ, την κλιμάκωση της εμπορικής αντιπαράθεσης Ουάσινγκτον-Πεκίνου και το συνεχιζόμενο shutdown, δηλαδή, την αναστολή λειτουργίας υπηρεσιών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.
Οι δείκτες
O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 301,07 μονάδων (–0,67%), στις 45.952,24 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 107,54 μονάδων (–0,47%), στις 22.562,53 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 41,99 μονάδων (–0,63%), στις 6.629,07 μονάδες.
