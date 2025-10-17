«Βροχή» τα επιδόματα τον Νοέμβριο: Πλήρης οδηγός για τα 250 ευρώ, το ενοίκιο και το επίδομα παιδιού

Αναλυτικά οι δικαιούχοι και τα κριτήρια

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Μεγάλος αριθμός επιδομάτων αναμένεται να καταβληθεί μέσα στον Νοέμβριο, προσφέροντας σημαντική οικονομική ανάσα σε χιλιάδες δικαιούχους. Στο επίκεντρο βρίσκεται η πληρωμή του επιδόματος των 250 ευρώ, η επιστροφή ενοικίου, η πέμπτη δόση του επιδόματος παιδιού Α21, καθώς και το ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ.

Σημειώνεται ότι το επίδομα θέρμανσης αναμένεται να ξεκινήσει να καταβάλλεται στις αρχές Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό.

Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Η καταβολή του επιδόματος των 250 ευρώ, το οποίο είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με χρέη, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους.

Το βοήθημα αφορά συγκεκριμένες ευάλωτες ομάδες, εφόσον πληρούνται αυστηρά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Οι βασικές κατηγορίες δικαιούχων είναι:

  • Συνταξιούχοι άνω των 65 ετών.

  • Συνταξιούχοι αναπηρίας, ανεξαρτήτως ηλικίας.

  • Ανασφάλιστοι υπερήλικες που λαμβάνουν σύνταξη από τον ΟΠΕΚΑ.

  • Άτομα με αναπηρία 100% ή δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας και ανάδοχοι γονείς ενταγμένοι σε σχετικά προγράμματα.

Σημαντική διευκρίνιση: Για το 2025, δικαιούχοι είναι όσοι έκλεισαν τα 65 έτη μέσα στο 2024. Όσοι κλείσουν τα 65 αργότερα, θα ενταχθούν στους δικαιούχους από το 2026 και μετά.

Επίδομα Ενοικίου

Προς το τέλος του Νοεμβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί και η επιστροφή ενοικίου, με την καταβολή να γίνεται εφάπαξ στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.

Με πρόσφατη υπουργική απόφαση, δεν απαιτείται πλέον τροποποιητική δήλωση για το Ε1 (συμπλήρωση του κωδικού 081) για τη λήψη του επιδόματος.

Το ποσό της ενίσχυσης φτάνει έως τα 800 ευρώ τον χρόνο για την κύρια κατοικία, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Αντίστοιχα, προβλέπεται επιδότηση έως 800 ευρώ ετησίως για κάθε φοιτητή, εφόσον καταβάλλεται μίσθωμα για κατοικία δηλωμένη ως φοιτητική.

Κριτήρια: Η ενίσχυση χορηγείται αυτόματα, χωρίς αίτηση, με την ΑΑΔΕ να αντλεί στοιχεία από τις φορολογικές δηλώσεις. Οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια. Ενδεικτικά:

  • Εισόδημα: Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί να ξεπερνά τις 20.000 ευρώ για άγαμο, τις 28.000 ευρώ για ζευγάρι (+ 4.000 ευρώ ανά τέκνο) ή τις 31.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες (+ 5.000 ευρώ ανά τέκνο).

  • Περιουσία: Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για τον άγαμο.

Επίδομα παιδιού Α21

Στις 28 Νοεμβρίου θα καταβληθεί η πέμπτη δόση του επιδόματος παιδιού Α21.

Υπενθυμίζεται ότι η πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων έχει ανοίξει από τις 30 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 3 Νοεμβρίου. Το συνολικό ποσό καθορίζεται από τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών και την κατηγορία του οικογενειακού εισοδήματος, ξεκινώντας από 28 ευρώ και φτάνοντας έως 140 ευρώ ανά παιδί, ανά μήνα.

Τέλος, εντός του μήνα θα καταβληθεί και το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα της ΔΥΠΑ.

