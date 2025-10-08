Συνταξιούχοι: Ποιοι θα λάβουν το επίδομα των 250 ευρώ και ποιοι δεν θα το λάβουν

Συνταξιούχοι: Ποιοι θα λάβουν το επίδομα των 250 ευρώ και ποιοι δεν θα το λάβουν
Εκτός του επιδόματος των 250 ευρώ - το οποίο θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο - θα μείνουν δεκάδες χιλιάδες χαμηλοσυνταξιούχοι αφού θεσπίστηκαν «κόφτες» για την καταβολή του.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καταβολή του επιδόματος στις 15 Νοεμβρίου, ενδεχομένως και νωρίτερα.

Ποιοι δεν θα λάβουν το επίδομα των 250 ευρώ

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΝΥΠΕΚΚ, το επίδομα των 250 ευρώ - όπως αναφέρουν Τα Νέα - δεν θα το λάβουν οι εξής ομάδες πολιτών:

  • όσοι λαμβάνουν κύρια σύνταξη και είναι κάτω των 65 ετών (να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος ηλικίας στις 31/12/2024)
  • όσοι συνταξιούχοι απασχολούνται, αφού το εισόδημα από τη νέα εργασία συνυπολογίζεται στο ετήσιο εισόδημά τους, που με τον εισοδηματικό «κόφτη» στερεί τη χορήγηση του επιδόματος
  • όσοι συνταξιούχοι έχουν μεγάλη προσωπική διαφορά, η οποία προσμετράται στο ετήσιο εισόδημά τους
  • όσοι εισέπραξαν αναδρομικά το 2024, αφού το όποιο ποσό προσμετράται στο ετήσιο εισόδημά τους, που με τον εισοδηματικό «κόφτη» στερεί τη χορήγηση του επιδόματος
  • όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν πρόωρη και όχι οριστική κύρια σύνταξη τον Σεπτέμβριο του 2025 καθώς και
  • οι μακροχρόνια άνεργοι
  • οι οι μονογονεϊκές οικογένειες
  • οι δικαιούχοι του ΚΕΑ
  • οι δικαιούχοι του επιδόματος τέκνων
  • χήρες, ορφανά και γυναίκες με μειωμένες συντάξεις κάτω των 65 ετών.

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα των 250 ευρώ

Δικαιούχοι του επιδόματος των 250 ευρώ είναι οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ, στους οποίους καταβλήθηκε κύρια σύνταξη γήρατος ή θανάτου κατά τον μήνα Σεπτέμβριο εκάστου έτους αναφοράς (συνταξιούχοι ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, στρατιωτικοί κ.λπ), υπό την εξής ηλικιακή προϋπόθεση:

  • Να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους από το έτος χορήγησης.

Συνταξιούχοι: Ποιοι θα λάβουν το επίδομα των 250 ευρώ και ποιοι δεν θα το λάβουν

