Έρχεται νέο «Εξοικονομώ» – Επιδότηση έως 90% χωρίς εισοδηματικά κριτήρια - Οι επιλέξιμες δαπάνες

Ένα νέο, απλουστευμένο και ταχύτερο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών ετοιμάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο θα παρουσιαστεί έως τα τέλη Οκτωβρίου.

Το «Εξοικονομώ 2026», όπως θα ονομάζεται, θα διαθέτει χρηματοδότηση ύψους 2,5 δισ. ευρώ από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερα νοικοκυριά να μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος και να αναβαθμίσουν τα σπίτια τους, σύμφωνα με πληροφορίες του Ελεύθερου Τύπου.

Η τελική παρουσίαση του νέου «Εξοικονομώ» αναμένεται εντός Οκτωβρίου, ενώ οι αιτήσεις εκτιμάται ότι θα ανοίξουν μέσα στο φθινόπωρο. Το πρόγραμμα στοχεύει όχι μόνο στη μείωση του ενεργειακού κόστους για τα νοικοκυριά, αλλά και στη μετάβαση σε πιο βιώσιμα και «πράσινα» σπίτια σε ολόκληρη τη χώρα.

Διεύρυνση δικαιούχων

Η βασική καινοτομία του νέου προγράμματος είναι ότι καταργούνται τα εισοδηματικά κριτήρια, ενώ η επιλογή των δικαιούχων θα γίνεται με βάση κοινωνικά και γεωγραφικά κριτήρια, δίνοντας προτεραιότητα σε ευάλωτα νοικοκυριά, ορεινές περιοχές και νησιά. Οι έλεγχοι των αιτήσεων θα γίνονται ηλεκτρονικά, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την επιτάχυνση των διαδικασιών.

Η κρατική επιχορήγηση θα φτάνει έως και 90% για νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα ή ειδικές κοινωνικές κατηγορίες (ΑμεΑ, πολύτεκνοι), ενώ τα ποσοστά θα κυμαίνονται από 50% έως 80% για τα υπόλοιπα. Ο μέγιστος προϋπολογισμός ανά κατοικία θα ανέρχεται σε 30.000 έως 50.000 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία δικαιούχου.

Το νέο «Εξοικονομώ» προβλέπει απλούστερες διαδικασίες και τη δυνατότητα συμμετοχής παρόχων ενέργειας στις εργασίες αναβάθμισης, υπό αυστηρούς ελέγχους διαφάνειας. Παράλληλα, κάθε κατοικία που εντάσσεται στο πρόγραμμα θα πρέπει να επιτυγχάνει αναβάθμιση τουλάχιστον τριών ενεργειακών κατηγοριών, με εξοικονόμηση άνω του 30%.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι παρεμβάσεις που θα χρηματοδοτούνται περιλαμβάνουν:

Αντικατάσταση κουφωμάτων με ενεργειακά αποδοτικά.

Θερμομόνωση σε τοίχους, οροφές και δάπεδα.

Αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης , με αντλίες θερμότητας, λέβητες φυσικού αερίου ή κλιματιστικά υψηλής απόδοσης.

Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων (smart home) και αυτοματισμών εξοικονόμησης ενέργειας .

Τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων και συστημάτων ΖΝΧ με ΑΠΕ.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν:

Ιδιοκτήτες κύριας ή δευτερεύουσας κατοικίας.

Ενοικιαστές με μισθωτήρια διάρκειας τουλάχιστον 7 ετών.

Οικογένειες με ΑμεΑ, πολύτεκνοι ή νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος.

