Από Νοέμβριο μέτρα ενίσχυσης των νοικοκυριών και μείωσης της φτώχειας: Πόσο ωφελούνται οικογένειες

Την διάχυση της ωφέλειας των νέων μέτρων του προϋπολογισμού σε ολόκληρη την κοινωνία, με έμφαση στη μεσαία τάξη αλλά και στη μείωση της φτώχειας, αποκαλύπτει το προσχέδιο Προϋπολογισμού (Draft Budgetary Plan – DBP 2026) το οποίο υπέβαλε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ) στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο των συμβατικών υποχρεώσεων της χώρας.

Στο κείμενο του ΥΠΟΙΚ αποτυπώνονται όλες οι παρεμβάσεις που ενσωματώνονται στον Προϋπολογισμό του 2026. Με αυτές ευνοούνται ιδιαίτερα όσοι διαβιούν με εισοδήματα από 20.000 έως 60.000 ευρώ το χρόνο, ιδιαίτερα μετά την εφαρμογή των αλλαγών στην φορολογική κλίμακα από 1.1.2026.

Ταυτόχρονα όμως, οι προβολές του Γενικού Λογιστηρίου το Κράτους δείχνουν ότι από το σύνολο των νέων μέτρων, μειώνεται αισθητά το ποσοστό φτώχειας στη χώρα: ο αριθμός των νοικοκυριών με διαθέσιμο εισόδημα κάτω από το 60% του εθνικού μέσου όρου υποχωρεί έως και 5,5 ποσοστιαίες μονάδες για τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά, ενώ και στο γενικό σύνολο του πληθυσμού μειώνεται από 16,9% το 2025 σε 15,1% μετά την εφαρμογή των νέων μέτρων.

Αυτό σημαίνει ότι ένα νοικοκυριό που έχει διαθέσιμο εισόδημα 6.707,33 ευρώ ανά άτομο (“ισοδύναμο” εισόδημα) και σήμερα βρίσκεται ακριβώς πάνω στο όριο φτώχειας (poverty line) μετά την εφαρμογή των μέτρων θα φτάσει στα 6.980,69 ευρώ και ανεβαίνει στην κατάταξη των εισοδημάτων.

Με βάση τις προβολές αυτές, εκτιμάται ότι έως και 250.000 πολίτες θα ξεφύγουν από το όριο της φτώχειας, αποκλειστικά και μόνο λόγω των μέτρων στήριξης 2025-2026, με τη μεγαλύτερη μείωση να καταγράφεται σε μοναχικούς ηλικιωμένους άνω των 65 ετών (5,5%) και στις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες (3,3%).

Τα μέτρα της καθημερινότητας

Στο Δημοσιονομικό Σχέδιο το οποίο υπέβαλε η Αθήνα, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους περιγράφει αναλυτικά «μέτρο προς μέτρο» όλες τις νέες -μόνιμες- παρεμβάσεις τις οποίες θα ενσωματώνει ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2026.

Σε ξεχωριστό κεφάλαιο όμως, περιλαμβάνει και ειδικούς υπολογισμούς, που απαντούν στις επισημάνσεις και συστάσεις των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (recommendations) για την επίδραση που αναμένεται να έχουν τα μέτρα τα οποία ξεκινούν να εφαρμόζονται από τον Νοέμβριο εφέτος, στην «ψαλίδα» των εισοδημάτων και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Από τα μέτρα αυτά ξεχωρίζουν:

η επιστροφή ενός μηνιαίου ενοικίου – που ξεκινά από τον Νοέμβριο εφέτος- αποτελεί την πιο άμεση ανακούφιση για χιλιάδες νοικοκυριά που βλέπουν το 35%-40% του εισοδήματός τους να εξανεμίζεται για ανάγκες στέγασης.

η σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις παλαιές συντάξεις και το επίδομα των 250 ευρώ που θα δοθεί τον Νοέμβριο σε χαμηλοσυνταξιούχους με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, δηλαδή μία από τις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

η μείωση του ΦΠΑ κατά 30% στα απομακρυσμένα νησιά με πληθυσμό έως 20.000, μέτρο που εξισορροπεί το χρόνιο πρόβλημα του αυξημένου μεταφορικού κόστους και προστατεύει τη νησιωτικότητα. Για μια οικογένεια στην Κάρπαθο ή τη Λέρο, η εξοικονόμηση μπορεί να φτάσει τα 100-150 ευρώ το μήνα στο καλάθι του σούπερ μάρκετ.

η μείωση κατά 30% των τεκμαρτών δαπανών διαβίωσης και η αναστολή τους για νέες μητέρες απελευθερώνει χιλιάδες νοικοκυριά από βάρη για εισοδήματα που δεν έχουν. Ένας ιδιοκτήτης αυτοκινήτου 1.600 κυβικών που βγάζει 10.000 ευρώ το χρόνο δεν θα χρειάζεται πλέον να δικαιολογεί στην εφορία ότι δεν ζει με 15.000.

Όταν το κέρδος από κάθε μέτρο ξεχωριστά «μεταφραστεί» σε καθημερινότητα, η εικόνα γίνεται πιο ξεκάθαρη για τα νοικοκυριά.

Για παράδειγμα: