Δωρεάν έως 31 Δεκεμβρίου η υποχρεωτική απογραφή επιχειρήσεων - Ποιες αφορά

Όλες οι επιχειρήσεις και δραστηριότητες που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 4442/2016 οφείλουν να ολοκληρώσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 την υποχρεωτική απογραφή τους στο πληροφοριακό σύστημα OpenBusiness (ΟΠΣ-ΑΔΕ).

Η διαδικασία είναι δωρεάν, εφόσον πραγματοποιηθεί εμπρόθεσμα. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, η καθυστερημένη απογραφή θα επιβαρύνεται με παράβολο 200 ευρώ.

Η απογραφή εντάσσεται στο νέο ψηφιακό πλαίσιο αδειοδότησης και ελέγχου επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, που θεσπίστηκε με τη λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) – OpenBusiness, στις 3 Φεβρουαρίου 2025, βάσει απόφασης του υφυπουργού Ανάπτυξης (6763/28-01-2025, Β’ 242).

Το νέο σύστημα αντικαθιστά το NotifyBusiness, το οποίο θα παραμείνει ενεργό μόνο για αναζήτηση ήδη υποβληθέντων στοιχείων. Από το OpenBusiness θα διεκπεραιώνονται πλέον όλες οι γνωστοποιήσεις και αιτήσεις έγκρισης λειτουργίας σύμφωνα με τον Ν. 4442/2016.

Με την ενιαία ηλεκτρονική πλατφόρμα, τη διασύνδεση με άλλα μητρώα και τη διαφάνεια των διαδικασιών, το υπουργείο Ανάπτυξης επιδιώκει να μειώσει τη γραφειοκρατία και να εξασφαλίσει πιο γρήγορη, ασφαλή και πλήρως ψηφιακή εξυπηρέτηση για πολίτες και επιχειρήσεις.

Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να απογραφούν

Σύμφωνα με την απόφαση του γενικού γραμματέα Βιομηχανίας, Λευτέρη Κρητικού, με τίτλο «Ενημέρωση πολιτών/επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών σχετικά με τις αλλαγές λόγω έναρξης λειτουργίας του ΟΠΣ-ΑΔΕ/OpenBusiness – Σημαντικά Ορόσημα», η απογραφή είναι υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις που λειτουργούν και υπάγονται σε ενεργό κεφάλαιο του Ν. 4442/2016.

Δεν απαιτείται νέα απογραφή για δραστηριότητες που είχαν ήδη γνωστοποιηθεί μέσω του NotifyBusiness, καθώς τα στοιχεία τους μεταφέρονται αυτόματα στο νέο σύστημα. Εξαίρεση αποτελούν οι εξορυκτικές δραστηριότητες, οι οποίες θα πρέπει να απογραφούν εκ νέου λόγω επικαιροποίησης των σχετικών φορμών.

Η υποχρέωση αφορά αποκλειστικά δραστηριότητες που λειτουργούν με γνωστοποίηση του Ν. 4442/2016 και όχι εκείνες που εξακολουθούν να διέπονται από παλαιότερα καθεστώτα (π.χ. τουριστικά καταλύματα με Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, συνεργεία οχημάτων με άδεια λειτουργίας). Για αυτές, αναρτάται μόνο το σχετικό αποδεικτικό αδειοδότησης.

Ανάρτηση δικαιολογητικών έως το τέλος του έτους

Με το άρθρο 14Β του Ν. 4442/2016 (όπως προστέθηκε με το άρθρο 95 του Ν. 5172/2025), θεσπίζεται η ανάρτηση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για κάθε γνωστοποίηση στο OpenBusiness. Η προθεσμία λήγει επίσης στις 31 Δεκεμβρίου 2025, με κυρώσεις σε περίπτωση μη ανάρτησης.

Σύμφωνα με ενημερωτικό του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, η υποχρέωση απογραφής αφορά επιχειρήσεις των εξής τομέων:

Μεταποίηση – Εφοδιαστική – Περιβάλλον – Πληροφορική

Εξόρυξη και λατομεία

Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, ψυχαγωγία και τουρισμός

Κτηνοτροφία, υδατοκαλλιέργειες και κτηνιατρικές δραστηριότητες

Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων

Δραστηριότητες διατροφής και ευεξίας

Εκπαίδευση και κατάρτιση

Κοινωνική μέριμνα

Οι επιχειρήσεις πρέπει να καταχωρίσουν τα στοιχεία τους στην πλατφόρμα openbusiness-portal.mindev.gov.gr. Όσοι είχαν ήδη υποβάλει γνωστοποίηση στο NotifyBusiness απαλλάσσονται από την απογραφή, ωστόσο οφείλουν να αναρτήσουν εκ νέου τα δικαιολογητικά που τηρούσαν φυσικά στην έδρα τους. Η μη έγκαιρη ανάρτηση συνεπάγεται κυρώσεις για έλλειψη νόμιμων εγγράφων.