Δωρεάν έως 31 Δεκεμβρίου η υποχρεωτική απογραφή επιχειρήσεων - Ποιες αφορά

Ένα νέο ψηφιακό περιβάλλον για την αδειοδότηση

Newsbomb

Δωρεάν έως 31 Δεκεμβρίου η υποχρεωτική απογραφή επιχειρήσεων - Ποιες αφορά
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Όλες οι επιχειρήσεις και δραστηριότητες που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 4442/2016 οφείλουν να ολοκληρώσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 την υποχρεωτική απογραφή τους στο πληροφοριακό σύστημα OpenBusiness (ΟΠΣ-ΑΔΕ).

Η διαδικασία είναι δωρεάν, εφόσον πραγματοποιηθεί εμπρόθεσμα. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, η καθυστερημένη απογραφή θα επιβαρύνεται με παράβολο 200 ευρώ.

Η απογραφή εντάσσεται στο νέο ψηφιακό πλαίσιο αδειοδότησης και ελέγχου επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, που θεσπίστηκε με τη λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) – OpenBusiness, στις 3 Φεβρουαρίου 2025, βάσει απόφασης του υφυπουργού Ανάπτυξης (6763/28-01-2025, Β’ 242).

Το νέο σύστημα αντικαθιστά το NotifyBusiness, το οποίο θα παραμείνει ενεργό μόνο για αναζήτηση ήδη υποβληθέντων στοιχείων. Από το OpenBusiness θα διεκπεραιώνονται πλέον όλες οι γνωστοποιήσεις και αιτήσεις έγκρισης λειτουργίας σύμφωνα με τον Ν. 4442/2016.

Με την ενιαία ηλεκτρονική πλατφόρμα, τη διασύνδεση με άλλα μητρώα και τη διαφάνεια των διαδικασιών, το υπουργείο Ανάπτυξης επιδιώκει να μειώσει τη γραφειοκρατία και να εξασφαλίσει πιο γρήγορη, ασφαλή και πλήρως ψηφιακή εξυπηρέτηση για πολίτες και επιχειρήσεις.

Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να απογραφούν

Σύμφωνα με την απόφαση του γενικού γραμματέα Βιομηχανίας, Λευτέρη Κρητικού, με τίτλο «Ενημέρωση πολιτών/επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών σχετικά με τις αλλαγές λόγω έναρξης λειτουργίας του ΟΠΣ-ΑΔΕ/OpenBusiness – Σημαντικά Ορόσημα», η απογραφή είναι υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις που λειτουργούν και υπάγονται σε ενεργό κεφάλαιο του Ν. 4442/2016.

Η απογραφή είναι δωρεάν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, ενώ για τις εκπρόθεσμες προβλέπεται παράβολο 200 ευρώ.

Δεν απαιτείται νέα απογραφή για δραστηριότητες που είχαν ήδη γνωστοποιηθεί μέσω του NotifyBusiness, καθώς τα στοιχεία τους μεταφέρονται αυτόματα στο νέο σύστημα. Εξαίρεση αποτελούν οι εξορυκτικές δραστηριότητες, οι οποίες θα πρέπει να απογραφούν εκ νέου λόγω επικαιροποίησης των σχετικών φορμών.

Η υποχρέωση αφορά αποκλειστικά δραστηριότητες που λειτουργούν με γνωστοποίηση του Ν. 4442/2016 και όχι εκείνες που εξακολουθούν να διέπονται από παλαιότερα καθεστώτα (π.χ. τουριστικά καταλύματα με Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, συνεργεία οχημάτων με άδεια λειτουργίας). Για αυτές, αναρτάται μόνο το σχετικό αποδεικτικό αδειοδότησης.

Ανάρτηση δικαιολογητικών έως το τέλος του έτους

Με το άρθρο 14Β του Ν. 4442/2016 (όπως προστέθηκε με το άρθρο 95 του Ν. 5172/2025), θεσπίζεται η ανάρτηση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για κάθε γνωστοποίηση στο OpenBusiness. Η προθεσμία λήγει επίσης στις 31 Δεκεμβρίου 2025, με κυρώσεις σε περίπτωση μη ανάρτησης.

Σύμφωνα με ενημερωτικό του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, η υποχρέωση απογραφής αφορά επιχειρήσεις των εξής τομέων:

  • Μεταποίηση – Εφοδιαστική – Περιβάλλον – Πληροφορική

  • Εξόρυξη και λατομεία

  • Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, ψυχαγωγία και τουρισμός

  • Κτηνοτροφία, υδατοκαλλιέργειες και κτηνιατρικές δραστηριότητες

  • Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων

  • Δραστηριότητες διατροφής και ευεξίας

  • Εκπαίδευση και κατάρτιση

  • Κοινωνική μέριμνα

Οι επιχειρήσεις πρέπει να καταχωρίσουν τα στοιχεία τους στην πλατφόρμα openbusiness-portal.mindev.gov.gr. Όσοι είχαν ήδη υποβάλει γνωστοποίηση στο NotifyBusiness απαλλάσσονται από την απογραφή, ωστόσο οφείλουν να αναρτήσουν εκ νέου τα δικαιολογητικά που τηρούσαν φυσικά στην έδρα τους. Η μη έγκαιρη ανάρτηση συνεπάγεται κυρώσεις για έλλειψη νόμιμων εγγράφων.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγρια δολοφονία 37χρονου έξω από νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι

06:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Έρχονται τρία νέα εντάλματα σύλληψης - Ποια πρόσωπα είναι στο μικροσκόπιο

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 20 Οκτωβρίου

06:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εβδομάδα «Αγνώστου Στρατιώτη»: Στη Βουλή την Τρίτη η τροπολογία που θα μονοπωλήσει την επικαιρότητα

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι καταναλωτές «ζυγίζουν» τις επιλογές για οικονομική θέρμανση – Ποιες εναλλακτικές κερδίζουν έδαφος

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δωρεάν έως 31 Δεκεμβρίου η υποχρεωτική απογραφή επιχειρήσεων - Ποιες αφορά

06:16ΕΛΛΑΔΑ

«Μαϊμού» πλαστικός χειρουργός ο 40χρονος που ξυλοκόπησε γυναίκα στον δρόμο – «Μαύρο» χρήμα και παράνομες επεμβάσεις

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Επιβάτης ταξί γύρισε τη… μισή Αττική μέχρι να ληστέψει τον οδηγό – «Άρπαξε τα λεφτά, μου έριξε μπουνιά και έφυγε»

06:06ΚΟΣΜΟΣ

Ληστεία στο Λούβρο: Εσωτερική πληροφόρηση «βλέπουν» οι γαλλικές αρχές – Σε εξέλιξη το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών

06:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Η σιωπή του Δένδια, ο ανασχηματισμός που αργεί, ο ρόλος του Βενιζέλου στο ΠΑΣΟΚ, τα σκονάκια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, φωτογραφία για Euronext, τα θέλγητρα της Βουλγαρίας, το θαύμα της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και ο αρχιτέκτονας και τα πονταρίσματα στη ΔΕΗ

05:46ΕΛΛΑΔΑ

Επιστρέφει από σήμερα ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με διπλό κύμα κακοκαιρίας η εβδομάδα – «Καλοκαιρινό» σκηνικό από Παρασκευή

05:02WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 20 Οκτωβρίου

04:50ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 22χρονων μετά από μαραθώνια διαδικασία – Προφυλακιστέοι οι δύο κατηγορούμενοι

04:26ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου

04:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στα 268 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός της εξισωτικής αποζημίωσης παραγωγών για το 2025

03:38ΚΟΣΜΟΣ

Χονγκ Κονγκ: Εμπορικό αεροπλάνο βγήκε από τον αεροδιάδρομο και κατέληξε στη θάλασσα – Πληροφορίες για νεκρούς

03:12ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: O Τραμπ απειλεί να αναπτύξει την Εθνοφρουρά στο Σαν Φρανσίσκο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Έρχονται τρία νέα εντάλματα σύλληψης - Ποια πρόσωπα είναι στο μικροσκόπιο

06:16ΕΛΛΑΔΑ

«Μαϊμού» πλαστικός χειρουργός ο 40χρονος που ξυλοκόπησε γυναίκα στον δρόμο – «Μαύρο» χρήμα και παράνομες επεμβάσεις

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

15:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται «λευκή εισβολή» στην Ελλάδα - Τι δείχνουν τα ευρωπαϊκά προγνωστικά μοντέλα για τον φετινό χειμώνα

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπακτος: Σοκάρει η περιγραφή θύματος τροφικής δηλητηρίασης από τζατζίκι - «Έβγαζα αφρούς από το στόμα και έπεσα σε κώμα»

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Κατεχόμενα: Ιστορική νίκη Τουφάν Ερχιουρμάν - Πανωλεθρία Τατάρ

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους - Τι ισχύει με τα ραντεβού

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

06:06ΚΟΣΜΟΣ

Ληστεία στο Λούβρο: Εσωτερική πληροφόρηση «βλέπουν» οι γαλλικές αρχές – Σε εξέλιξη το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών

07:49ΕΛΛΑΔΑ

Ομιλείτε ελληνικά: Αυτά είναι τα συχνότερα λάθη που κάνουν πολλοί - Εσείς γνωρίζετε το σωστό;

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο – Πέθανε ο ηθοποιός Κοσμάς Φουντούκης

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Επιβάτης ταξί γύρισε τη… μισή Αττική μέχρι να ληστέψει τον οδηγό – «Άρπαξε τα λεφτά, μου έριξε μπουνιά και έφυγε»

23:22ΕΘΝΙΚΑ

Υεμένη: Διασώθηκε το πλήρωμα του φλεγόμενου MV FALCON - Η συμμετοχή της Φρεγάτας «ΣΠΕΤΣΑΙ»

04:50ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 22χρονων μετά από μαραθώνια διαδικασία – Προφυλακιστέοι οι δύο κατηγορούμενοι

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι καταναλωτές «ζυγίζουν» τις επιλογές για οικονομική θέρμανση – Ποιες εναλλακτικές κερδίζουν έδαφος

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Ανοίγουν τα στόματα για το 68χρονο θύμα και ιδιοκτήτη του κάμπινγκ – «Ιδιόρρυθμος, ήθελε πάντα να γίνεται το δικό του»

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Η εκπαιδευτική κοινότητα αποχαιρέτισε την Εύα που κατέρρευσε την ώρα που πήγαινε στο μάθημα

21:35ΕΛΛΑΔΑ

Στη φυλακή τα δύο αδέλφια από τη Συρία για την υπόθεση απάτης εις βάρος του ΕΦΚΑ

05:46ΕΛΛΑΔΑ

Επιστρέφει από σήμερα ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας

23:23LIFESTYLE

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου επισκέφτηκε τον ζωολογικό κήπο με τους γιους της – Δείτε εικόνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ