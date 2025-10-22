Χωρίς κατεύθυνση η Wall Street με το βλέμμα στα τριμηνιαία αποτελέσματα – Νέο ρεκόρ ο Dow Jones
Με μεικτά πρόσημα ολοκληρώθηκε την Τρίτη η συνεδρίαση στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.
Μεικτές τάσεις επικράτησαν την Τρίτη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.
Οι επενδυτές κρατούν στάση αναμονής και εστιάζουν στα αποτελέσματα τριμήνου που ανακοινώνουν εταιρείες.
Οι δείκτες
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 218,16 μονάδων (+0,47%), σημειώνοντας νέο ρεκόρ στις 46.924,74 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 36,87 μονάδων (–0,16%), στις 22.953,66 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με οριακή άνοδο 0,22 μονάδων στις 6.735,35 μονάδες.
