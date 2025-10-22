Χωρίς κατεύθυνση η Wall Street με το βλέμμα στα τριμηνιαία αποτελέσματα – Νέο ρεκόρ ο Dow Jones

Με μεικτά πρόσημα ολοκληρώθηκε την Τρίτη η συνεδρίαση στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.

Χωρίς κατεύθυνση η Wall Street με το βλέμμα στα τριμηνιαία αποτελέσματα – Νέο ρεκόρ ο Dow Jones
Μεικτές τάσεις επικράτησαν την Τρίτη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Οι επενδυτές κρατούν στάση αναμονής και εστιάζουν στα αποτελέσματα τριμήνου που ανακοινώνουν εταιρείες.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 218,16 μονάδων (+0,47%), σημειώνοντας νέο ρεκόρ στις 46.924,74 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 36,87 μονάδων (–0,16%), στις 22.953,66 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με οριακή άνοδο 0,22 μονάδων στις 6.735,35 μονάδες.

