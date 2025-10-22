Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πτώση σημειώνουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών

Μικρή πτώση σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές την Τετάρτη (22/10) στο ξεκίνημα των συναλλαγών με τους επενδυτές να στρέφουν την προσοχή τους στα εταιρικά οικονομικά αποτελέσματα και την αβεβαιότητα σχετικά με σχεδιαζόμενες διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ουάσινγκτον και άλλων χωρών.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση 0,3% στις 571,58 μονάδες στις 10:12 ώρα Ελλάδας.

Ο γερμανικός δείκτης DAX υποχώρησε κατά 0,2%, ο γαλλικός CAC 40 κατά 0,8%, ενώ ο ισπανικός IBEX ενισχύθηκε κατά 0,1%.

Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,5%.

Τα σχέδια για σύνοδο κορυφής μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν πάγωσαν χθες ενώ υπάρχει ασάφεια και για ενδεχόμενη συνάντηση μεταξύ του Τραμπ και του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ.

