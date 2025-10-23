Το ελληνικό χρέος καταγράφει τη μεγαλύτερη μείωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (γράφημα)

Η Ελλάδα συνεχίζει να καταγράφει τη μεγαλύτερη μείωση χρέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως αναλογία του ΑΕΠ

Το ελληνικό χρέος καταγράφει τη μεγαλύτερη μείωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (γράφημα)
Σε «τροχιά» αποκλιμάκωσης βρίσκεται ο δείκτης του ελληνικού χρέους ως αναλογία του ΑΕΠ, με τη χώρα μας να καταγράφει τη μεγαλύτερη ετήσια μείωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τον ανεξάρτητο πάροχο μακροοικονομικών δεδομένων, Haver Analytics.

Ωστόσο, η Ελλάδα κατέχει την πρωτιά στο ύψος του χρέους, το οποίο διαμορφώνεται στο 151,2% του ΑΕΠ, ενώ, ακολουθούν η Ιταλία (138,3%), η Γαλλία (115,8%), το Βέλγιο (106,2%) και η Ισπανία (103,4%).

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το αποτέλεσμα της γενικής κυβέρνησης για το έτος 2024 εκτιμάται στα 2,91 δισ. ευρώ (πλεόνασμα), ενώ, το ακαθάριστο ενοποιημένο χρέος της γενικής κυβέρνησης σε ονομαστικές τιμές στο τέλος του 2024 εκτιμάται στα 364,9 δισ. ευρώ (154,2% επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος).

Η ΕΛΣΤΑΤ καταγράφει και αναθεωρήσεις στα δεδομένα σε σύγκριση με την πρώτη κοινοποίηση του Απριλίου: Δείχνουν το χρέος αυξημένο κατά 0,6% του ΑΕΠ και το πλεόνασμα μικρότερο κατά 0,1% του ΑΕΠ. Η αιτία είναι και η αναθεώρηση του ΑΕΠ που προηγήθηκε και δείχνει πιο χαμηλή ανάπτυξη το 2024.

Στο τέλος του β’ τριμήνου του 2025, ο λόγος του ακαθάριστου χρέους της γενικής κυβέρνησης προς το ΑΕΠ στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 88,2%, σημειώνοντας αύξηση σε σύγκριση με 87,7% στο τέλος του α’ τριμήνου του 2025. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο λόγος αυξήθηκε επίσης από 81,5% σε 81,9%.

Σε σύγκριση με το β’ τρίμηνο του 2024, ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ αυξήθηκε τόσο στην ευρωζώνη (από 87,7% σε 88,2%) όσο και στην ΕΕ (από 81,2% σε 81,9%).

Στο τέλος του β’ τριμήνου του 2025, το χρέος της γενικής κυβέρνησης αποτελείτο από 84,2% χρεόγραφα στην Ευρωζώνη και 83,7% στην Ένωση, 13,2% δάνεια στην Ευρωζώνη και 13,8% στην Ένωση και 2,5% μετρητά και καταθέσεις τόσο στην Ευρωζώνη, όσο και στην Ένωση.

