Χρηματιστήρια: Πτώση σημειώνουν οι ευρωπαϊκές μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών

Πτώση σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών την Πέμπτη (30/10), με την προσοχή των επενδυτών να είναι στραμμένη στην ανακοίνωση εταιρικών οικονομικών αποτελεσμάτων και στην επικείμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τα επιτόκια.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση 0,2% στις 574,45 μονάδες στις 10:18 ώρα Ελλάδας.

Ο ευρωπαϊκός τεχνολογικός κλάδος σημείωσε άνοδο 0,4% ενώ οι μετοχές ομίλων μέσων μαζικής ενημέρωσης υποχώρησαν κατά 1,5%.

