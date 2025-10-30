Χρηματιστήρια: Πτώση σημειώνουν οι ευρωπαϊκές μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση 0,2% στις 574,45 μονάδες.
Πτώση σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών την Πέμπτη (30/10), με την προσοχή των επενδυτών να είναι στραμμένη στην ανακοίνωση εταιρικών οικονομικών αποτελεσμάτων και στην επικείμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τα επιτόκια.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση 0,2% στις 574,45 μονάδες στις 10:18 ώρα Ελλάδας.
Ο ευρωπαϊκός τεχνολογικός κλάδος σημείωσε άνοδο 0,4% ενώ οι μετοχές ομίλων μέσων μαζικής ενημέρωσης υποχώρησαν κατά 1,5%.
