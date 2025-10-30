Κίνδυνος παράλυσης για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία - Τι έχει «φρενάρει» την παραγωγή

Η έλλειψη μικροτσίπ απειλεί να παραλύσει την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία μέσα στις επόμενες ημέρες.

Για παράδειγμα χθες η Mercedes-Benz επιβεβαίωσε τις προβλέψεις της μετά την επιβάρυνση των κερδών από τους δασμούς και την αδυναμία της κινεζικής αγοράς.

Οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 12% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, επηρεασμένες από τις προκλήσεις της κινεζικής αγοράς, τους δασμούς και τη διαχείριση των αποθεμάτων στις ΗΠΑ.

Συναγερμό, παράλληλα, έχει σημάνει η ACEA , η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων, η οποία εξέδωσε δήλωση λέγοντας ότι «ανησυχεί ολοένα και περισσότερο» για το επικείμενο κλείσιμο εργοστασίων. «Η κατάσταση γίνεται όλο και πιο κρίσιμη για την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία κάθε μέρα. Η επακόλουθη έλλειψη προμηθειών του τύπου των απλών τσιπ που χρησιμοποιούνται στις μονάδες ελέγχου του ηλεκτρικού συστήματος των οχημάτων επηρεάζει σοβαρά τις αυτοκινητοβιομηχανίες παγκοσμίως», αναφέρει η δήλωση της ACEA.

Η απαγόρευση των τσιπ και η υπόθεση Nexperia

Η σπίθα που οδήγησε σε αυτή την κατάσταση προήλθε από την Ολλανδία , όπου στις 13 Οκτωβρίου η κυβέρνηση ανέλαβε τον έλεγχο της Nexperia , μιας κινεζικής εταιρείας τσιπ με έδρα το Ναϊμέγκεν. Η κίνηση δικαιολογήθηκε ως «προστασία της εθνικής ασφάλειας», αλλά προκάλεσε μια σκληρή αντίδραση από το Πεκίνο, το οποίο σταμάτησε τις εξαγωγές στην Ευρώπη τσιπ, απαραίτητων για τις μονάδες ελέγχου των αυτοκινήτων (τόσο ηλεκτρικών όσο και μη).

Τις τελευταίες ημέρες, η πολιτική διελκυστίνδα είχε οδηγήσει ορισμένους κατασκευαστές αυτοκινήτων να φοβούνται τον κίνδυνο διακοπής της παραγωγής. Τώρα, αυτό το σενάριο φαίνεται να μοιάζει ολοένα και περισσότερο πιθανό, με την ίδια την ACEA να αισθάνεται εμπλεκόμενη και να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου εκ μέρους όλων των κατασκευαστών.

Η κραυγή αγωνίας της Acea

«Η βιομηχανία αυτή τη στιγμή αντλεί από τα αποθέματα , αλλά τα αποθέματα εξαντλούνται ραγδαία. Από έρευνα που διεξήχθη αυτή την εβδομάδα μεταξύ των μελών μας, ορισμένα προβλέπουν ήδη ένα επικείμενο κλείσιμο των γραμμών συναρμολόγησης», προειδοποιεί η ACEA.

Οι ίδιες οι εταιρείες αναγνωρίζουν ότι «υπάρχουν πολλοί εναλλακτικοί προμηθευτές» στην Κίνα, αλλά διευκρινίζουν ότι «θα χρειαστούν πολλοί μήνες για να δημιουργηθεί η πρόσθετη χωρητικότητα που απαιτείται για την αντιμετώπιση της έλλειψης εφοδιασμού». Και ενώ περιμένουν να συμβεί αυτό, «η αυτοκινητοβιομηχανία δεν έχει πολύ χρόνο πριν γίνουν αισθητές οι χειρότερες επιπτώσεις αυτής της έλλειψης». Η έκκληση απευθύνεται ειδικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να εντείνει τις διπλωματικές προσπάθειες για να πείσει την Κίνα να ξεμπλοκάρει τις εξαγωγές τσιπ προς την Γηραιά Ήπειρο και να δώσει στον τομέα λίγο χώρο να αναπνεύσει.

Η πρόκληση για τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας

Εάν το Πεκίνο αποφασίσει να επεκτείνει τους περιορισμούς, ολόκληρος ο ευρωπαϊκός αυτοκινητοβιομηχανικός τομέας θα μπορούσε να πληγεί, ήδη πιεσμένος από τους αμερικανικούς δασμούς, τους φιλόδοξους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για τη μετάβαση σε ηλεκτρικά οχήματα και τον ανταγωνισμό από τα χαμηλού κόστους κινεζικά οχήματα.

«Αυτή η κρίση των τσιπ δείχνει πόσο εύθραυστος είναι ο κόσμος μας. Σε αντίθεση με την προηγούμενη, δεν αφορά σύνθετα εξαρτήματα, αλλά πολύ απλά τσιπ, που χρησιμοποιούνται σε όλους τους τομείς και ιδιαίτερα στα αυτοκίνητα», δήλωσε ο Όλιβερ Μπλουμ , Διευθύνων Σύμβουλος της Volkswagen, πριν από λίγες ημέρες.

Η λύση, τουλάχιστον μακροπρόθεσμα, παραμένει η παροχή κινήτρων για την παραγωγή τσιπ στην Ευρώπη, όπως προβλέπεται και από τον «Νόμο περί Τσιπ» που εγκρίθηκε το 2023. Μέχρι σήμερα, ωστόσο, υπάρχουν πολύ λίγες εγκαταστάσεις παραγωγής. Και οι ευρωπαϊκές εταιρείες, όπως συμβαίνει και με πολλές πρώτες ύλες, παραμένουν εξαρτημένες από το Πεκίνο.

