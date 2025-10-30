Λαγκάρντ: «Βρισκόμαστε σε καλό σημείο, αλλά υπάρχουν ρίσκα» – Τι είπε για τα επιτόκια

Το παγκόσμιο εμπορικό περιβάλλον παραμένει ασταθές, αλλά κάποια ρίσκα για την ανάπτυξη έχουν υποχωρήσει, σύμφωνα με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Λαγκάρντ: «Βρισκόμαστε σε καλό σημείο, αλλά υπάρχουν ρίσκα» – Τι είπε για τα επιτόκια
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επιβεβαίωσε τις προβλέψεις και διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση, με το επιτόκιο αναφοράς της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων να παραμένει σταθερό στο 2%.

Ο πληθωρισμός παραμένει κοντά στον στόχο του 2% και η εκτίμηση για τις προοπτικές του πληθωρισμού παραμένουν σε γενικές γραμμές αμετάβλητες, όπως σημείωσε η πρόεδρος της Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ.

Όπως ανέφερε, η οικονομία της Ευρωζώνης συνεχίζει να αναπτύσσεται παρά τις προκλήσεις που έχουν δημιουργηθεί στο διεθνές περιβάλλον, με την ισχυρή αγορά εργασίας και τους υγιείς ισολογισμούς να αποτελούν σημαντικούς πυλώνες ανθεκτικότητας.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι το outlook εξακολουθεί να είναι αβέβαιο, κυρίως λόγω των συνεχιζόμενων εμπορικών αντιπαραθέσεων και των γεωπολιτικών εντάσεων.

«Είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί στον στόχο του 2%» υπογράμμισε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ.

Η επικεφαλής της ΕΚΤ επεσήμανε ότι η ζήτηση για εργασία έχει μειωθεί, ενώ οι αποταμιεύσεις των νοικοκυριών παραμένουν ασυνήθιστα υψηλές, ενώ, τόνισε ότι οι δημόσιες δαπάνες θα στηρίξουν τις επενδύσεις, καθώς το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον εξακολουθεί να αποτελεί εμπόδιο για την ανάπτυξη.

Η μεταποίηση, όπως σχολίασε, επηρεάζεται αρνητικά από τους δασμούς, ενώ οι παραγγελίες υποδεικνύουν περαιτέρω μείωση της παραγωγής. Η Λαγκάρντ επεσήμανε ακόμη ότι η απόκλιση μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής ζήτησης θα συνεχιστεί, αλλά η οικονομία θα ωφεληθεί από την ενίσχυση της κατανάλωσης στο εσωτερικό.

H πρόεδρος της ΕΚΤ ανέφερε ότι το παγκόσμιο εμπορικό περιβάλλον παραμένει ασταθές και ευμετάβλητο, αν και ορισμένοι καθοδικοί κίνδυνοι για την ανάπτυξη έχουν περιοριστεί.

Τόνισε ότι οι δείκτες που αφορούν τις μελλοντικές αυξήσεις μισθών υποδεικνύουν επιβράδυνση της μισθολογικής ανόδου τόσο για το τρέχον έτος όσο και για το πρώτο εξάμηνο.

Παράλληλα, οι δείκτες για τον μακροπρόθεσμο πληθωρισμό παραμένουν κοντά στον στόχο του 2%, κάτι που θεωρείται ενθαρρυντικό για τη σταθερότητα των τιμών. Πρόσθεσε επίσης ότι το κόστος εργασίας αναμένεται να μετριαστεί περαιτέρω, συμβάλλοντας στη συγκράτηση των πληθωριστικών πιέσεων.

Τέλος, η κυρία Λαγκάρντ προειδοποίησε ότι οι προοπτικές για τον πληθωρισμό παραμένουν πιο αβέβαιες από ό,τι συνήθως, προσθέτοντας ότι η αύξηση των αμυντικών δαπανών μπορεί να οδηγήσει υψηλότερα τον πληθωρισμό, ενώ, το ισχυρότερο ευρώ μπορεί να οδηγήσει χαμηλότερα τον πληθωρισμό.

Η Κριστίν Λαγκάρντ εκτίμησε ότι η ΕΚΤ βρίσκεται σε «καλό σημείο», ωστόσο, υπογράμμισε πως αυτή η κατάσταση δεν είναι δεδομένη ή μόνιμη, προαναγγέλλοντας ότι η ΕΚΤ θα πράξει ό,τι χρειάζεται για να διατηρηθεί αυτή η θετική πορεία και να διασφαλιστεί η οικονομική σταθερότητα.

