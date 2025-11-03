ΔΥΠΑ: Νωρίτερα οι πληρωμές των επιδομάτων - Αυξάνεται το δώρο για τους ανέργους

Πιο νωρίς από την περσινή χρονιά αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία της προπληρωμής για μια σειρά παροχών της ΔΥΠΑ, καθώς και για το δώρο Χριστουγέννων 2025 προς τους επιδοτούμενους ανέργους.

Ενώ πέρυσι η καταβολή ξεκίνησε την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου, φέτος, εκτός απροόπτου, η προπληρωμή αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του διαστήματος 15 έως 19 Δεκεμβρίου 2025, δίνοντας οικονομική «ανάσα» στους δικαιούχους ενόψει των εορτών.

Τα επιδόματα και οι δικαιούχοι

Η προπληρωμή του Δεκεμβρίου θα αφορά, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, τις ακόλουθες κατηγορίες επιδομάτων και παροχών:

Τακτική επιδότηση ανεργίας

Επιδότηση μακροχρόνιας ανεργίας

Βοήθημα ανεργίας των αυτοαπασχολουμένων

Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας

Επίδομα γονικής άδειας

Επίδομα εργασίας

Δώρο Χριστουγέννων σε επιδοτούμενους ανέργους

Το δώρο Χριστουγέννων αυξάνεται – Πόσα θα δουν οι άνεργοι

Το δώρο Χριστουγέννων για το τρέχον έτος θα είναι αυξημένο για τους επιδοτούμενους ανέργους σε σύγκριση με το 2024. Η αύξηση οφείλεται στην πρόσφατη άνοδο του κατώτατου μισθού, ο οποίος διαμορφώθηκε στα 880 ευρώ μεικτά από τα 830 ευρώ.

Αυτό έχει άμεση αντανάκλαση στο ύψος του δώρου:

Το ολόκληρο ποσό του δώρου Χριστουγέννων για όσους ελάμβαναν τακτικό επίδομα ανεργίας (και εργάζονταν με πλήρη απασχόληση ) για ολόκληρη την περίοδο υπολογισμού (1η Μαΐου – 31 Δεκεμβρίου 2025) διαμορφώνεται στα 540,50 ευρώ . Πέρυσι το αντίστοιχο ποσό ήταν 509,75 ευρώ.

Για τους ανέργους που απασχολούνταν με μερική απασχόληση, το Δώρο υπολογίζεται στα επίπεδα των 405 ευρώ.

Σημειώνεται ότι για κάθε έναν πλήρη μήνα επιδότησης, ο δικαιούχος λαμβάνει ως δώρο Χριστουγέννων το ισόποσο των τριών ημερησίων επιδομάτων.

