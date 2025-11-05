ΑΑΔΕ: 43.000 ανήλικοι έλαβαν αυτόματα ΑΦΜ – Τι αλλάζει για τους γονείς

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοίνωσε σήμερα (05/11) ότι ολοκλήρωσε ολοκλήρωσε την τρίτη κατά σειρά δράση αυτόματης έκδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) σε 42.975 ανήλικα τέκνα, σε συνέχεια των αντίστοιχων ενεργειών του 2023 και του 2024.

Ο συνολικός αριθμός των ανηλίκων που έχουν λάβει αυτοματοποιημένα ΑΦΜ ανέρχεται πλέον σε περισσότερους από 1.169.000.

Οι γονείς των ανηλίκων που έλαβαν ΑΦΜ:

Ενημερώθηκαν μέσω e–mail και μέσω της θυρίδας «Τα Μηνύματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE, στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία → Τα Μηνύματά μου, ή μέσω του myAADEapp → Τα Μηνύματά μου.

Έχουν πρόσβαση στα στοιχεία των τέκνων τους μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία → Βεβαιώσεις Μητρώου → Τρέχουσα Εικόνα Φυσικού Προσώπου, επιλέγοντας το πεδίο «Σχέσεις Φυσικού Προσώπου», καθώς και μέσω της εφαρμογής για κινητές συσκευές myAADEapp, επιλέγοντας από την κύρια οθόνη, myWallet → Στοιχεία Μητρώου → Φυσικού Προσώπου → Προεπισκόπηση

Η διαδικασία διευκολύνει σημαντικά τους γονείς και κηδεμόνες, καθώς δεν απαιτείται πλέον υποβολή αίτησης ή επίσκεψη στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για την έκδοση ΑΦΜ των ανήλικων τέκνων τους, ενώ παράλληλα απλοποιεί και την απόδοση προσωπικού αριθμού σε αυτά.