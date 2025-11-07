Πτώση στη Wall Street και επαναξιολόγηση των μετοχών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη

Απώλειες κατέγραψε την Πέμπτη (6/11) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Οι επενδυτές κινήθηκαν εν μέσω ανησυχίας για τυχόν διογκωμένη αποτίμηση των μετοχών εταιρειών που σχετίζονται με τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι δείκτες

O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 398,70 μονάδων (–0,84%), στις 46.912,30 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 445,80 μονάδων (–1,90%), στις 23.053,99 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 75,97 μονάδων (–1,12%), στις 6.720,32 μονάδες.