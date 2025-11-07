Πτώση στη Wall Street και επαναξιολόγηση των μετοχών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη

Πτωτικά ολοκληρώθηκε την Τρίτη η συνεδρίαση στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.

Πτώση στη Wall Street και επαναξιολόγηση των μετοχών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη
AP Photo
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'

Απώλειες κατέγραψε την Πέμπτη (6/11) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Οι επενδυτές κινήθηκαν εν μέσω ανησυχίας για τυχόν διογκωμένη αποτίμηση των μετοχών εταιρειών που σχετίζονται με τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι δείκτες

O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 398,70 μονάδων (–0,84%), στις 46.912,30 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 445,80 μονάδων (–1,90%), στις 23.053,99 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 75,97 μονάδων (–1,12%), στις 6.720,32 μονάδες.

