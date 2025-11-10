Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Το λάθος που κοστίζει έως 100 ευρώ τον μήνα

Απώλειες έως και 100 ευρώ τον μήνα (μαζί με αναδρομικά) έχουν χιλιάδες συνταξιούχοι που εργάζονται, αφού δεν γνωρίζουν ότι μετά τη διακοπή της εργασίας τους, πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στον ΕΦΚΑ προκειμένου να λάβουν προσαύξηση της σύνταξης για το διάστημα κατά το οποίο ήταν απασχολούμενοι.

Όπως τονίζουν ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση, η απουσία ενημέρωσης από τον ΕΦΚΑ για τα δικαιώματα των εργαζόμενων συνταξιούχων είναι η βασική αιτία που ένα μεγάλο τμήμα αυτής της κατηγορίας δεν γνωρίζει ότι μπορεί να υποβάλλει αίτηση στην πλατφόρμα ώστε να λάβει προσαύξηση στη σύνταξη και τα σχετικά αναδρομικά, σύμφωνα με τα «Νέα».

Συγκεκριμένα, με καθυστέρηση 8 ετών, ο e–ΕΦΚΑ ενεργοποίησε, στις αρχές του 2025, το λογισμικό και οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι, όταν αποφασίζουν να σταματήσουν την εργασία τους, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στην ειδική πλατφόρμα, προκειμένου να λάβουν προσαύξηση στη σύνταξή τους.

Το ποσό της προσαύξησης για την κύρια σύνταξη υπολογίζεται με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης και τις συντάξιμες αποδοχές μόνο για το χρονικό διάστημα της απασχόλησης ως συνταξιούχου και τα οικονομικά αποτελέσματα της προσαύξησης εκκινούν από την πρώτη μέρα του επόμενου μήνα υποβολής της αίτησης. Το ίδιο ισχύει και για τον επιπλέον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης.

Προσοχή: Η προσαύξηση αρχίζει να καταβάλλεται από την πρώτη μέρα του επόμενου μήνα από την υποβολή της αίτησης. Ύστερα από τις αλλαγές του θεσμικού πλαισίου από την 1η Ιανουαρίου 2024 και ύστερα, όσοι έχουν δηλώσει στον ΕΦΚΑ ότι εξακολουθούν να εργάζονται, λαμβάνοντας ολόκληρη τη σύνταξή τους και πληρώνοντας ένα ειδικό τέλος στον ΕΦΚΑ, περισσότερα από 250.000 άτομα.

Από αυτά, περίπου 110.000 είναι συνταξιούχοι αγρότες (από τον πρώην ΟΓΑ) οι οποίοι δηλώνουν εισόδημα κάτω των 10.000 ευρώ τον χρόνο, δεν υπόκεινται σε κάποια κράτηση και δεν δικαιούνται προσαύξηση. Οι υπόλοιποι, όμως, καταβάλλουν στον ΕΦΚΑ ασφαλιστικές εισφορές (πέραν του ειδικού τέλους) και μετά τη λήξη της απασχόλησής τους θα μπορούν να ζητήσουν προσαύξηση σύνταξης. Θα προσμετρηθούν δηλαδή τα επιπλέον χρόνια απασχόλησης στον συντάξιμο χρόνο τους.

Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, που αναμένεται να βελτιωθεί περαιτέρω, με τη διάταξη για το «πάγωμα» της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, παρέχει πολλαπλά οφέλη για τους συνταξιούχους, οι οποίοι αυξάνουν σημαντικά τα εισοδήματά τους.

