Από τη ΔΕΘ στην πράξη: Οι 12 μειώσεις και καταργήσεις φόρων το 2026

Μπαράζ μειώσεων και καταργήσεων φόρων ξεκινά εκ νέου από το νέο έτος με την εφαρμογή 12 ευνοϊκών φορολογικών ρυθμίσεων του άρτι ψηφισθέντος Νόμου 5246 2025, οι οποίες είχαν εξαγγελθεί από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη από το βήμα της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Ωφελούμενοι από τις ρυθμίσεις αυτές θα είναι περίπου 4.000.000 φορολογούμενοι, στους οποίους περιλαμβάνονται μισθωτοί οικογενειάρχες και συνταξιούχοι με ετήσια ατομικά εισοδήματα μεγαλύτερα των 10.000 ευρώ, νέοι εργαζόμενοι ηλικίας μέχρι 30 ετών, ιδιοκτήτες εκμισθούμενων και ιδιοκατοικούμενων κατοικιών, κάτοχοι αυτοκινήτων παλαιότητας μέχρι 15 ετών και νέων σκαφών αναψυχής.

Συγκεκριμένα, από την 1η 1 2026 θα ισχύσουν οι παρακάτω 12 διατάξεις του Ν. 5246 2025, που προβλέπουν μειώσεις φορολογικών επιβαρύνσεων:

1. Ριζική αναμόρφωση στις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες με ετήσια εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ και για νέους φορολογουμένους, μέσω μειώσεων στους φορολογικούς συντελεστές κατά 2 έως και 22 ποσοστιαίες μονάδες. Πιο αναλυτικά, από το φορολογικό έτος 2026 και εξής:

α) Στην κλίμακα φορολογίας των εισοδημάτων των μισθωτών, των συνταξιούχων, των αγροτών και των αυτοαπασχολουμένων, οι συντελεστές φόρου για κάθε φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα θα μειωθούν:

Από 22% σε 20% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από 10.000,01 έως 20.000 ευρώ.

Από 28% σε 26% για το τμήμα του ετήσι ου εισοδήματος από 20.000,01 έως 30.000 ευρώ.

Από 36% σε 34% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από 30.000,01 έως 40.000 ευρώ.

Από 44% σε 39% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από 40.000,01 έως 60.000 ευρώ.

β) Για κάθε φορολογούμενο με ένα εξαρτώμενο τέκνο, οι συντελεστές φόρου από τα επίπεδα εισοδήματος των 10.000,01 ευρώ μέχρι τα επίπεδα των 40.000 ευρώ θα μειωθούν περαιτέρω κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τους μη έχοντες τέκνα, δηλαδή θα διαμορφωθούν στα επίπεδα του 18%, του 24% και του 32%, αντίστοιχα. Οι υπόλοιποι συντελεστές θα μειωθούν όπως ακριβώς και στους μη έχοντες τέκνα.

γ) Για κάθε φορολογούμενο με δύο εξαρτώμενα τέκνα, οι συντελεστές φόρου από τα επίπεδα εισοδήματος των 10.000,01 ευρώ μέχρι τα επίπεδα των 30.000 ευρώ θα μειωθούν περαιτέρω κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τους μη έχοντες τέκνα και θα διαμορφωθούν στα επίπεδα του 16% και του 22%, αντίστοιχα. Οι υπόλοιποι συντελεστές θα μειωθούν όπως ακριβώς και στους έχοντες 1 τέκνο.

δ) Για κάθε φορολογούμενο με τρία εξαρτώμενα τέκνα, οι συντελεστές φόρου θα μειωθούν:

Από 22% σε 9% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από 10.000,01 έως 20.000 ευρώ.

Από 28% σε 20% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από 20.000,01 έως 30.000 ευρώ.

Από 36% σε 34% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από 30.000,01 έως 40.000 ευρώ. ου εισοδήματος από 40.000,01 έως 60.000 ευρώ.

ε) Για κάθε φορολογούμενο με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα, οι συντελεστές φόρου θα μειωθούν:

Από 9% σε 0% για τις πρώτες 10.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος.

Από 22% σε 0% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από 10.000,01 έως 20.000 ευρώ.

Από 28% σε 18% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από 20.000,01 έως 30.000 ευρώ.

Από 36% σε 34% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από 30.000,01 έως 40.000 ευρώ.

Από 44% σε 39% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από 40.000,01 έως 60.000

στ) Για κάθε φορολογούμενο με πέντε ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, ο συντελεστής φόρου που αντιστοιχεί στο κλιμάκιο εισοδήματος από τις 20.000,01 έως τις 30.000 ευρώ θα μειώνεται περαιτέρω κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για κάθε τέκνο από το πέμπτο και τα επόμενα, ενώ οι υπόλοιποι συντελεστές της κλίμακας θα μειωθούν όπως ακριβώς και στους έχοντες 4 τέκνα.

ζ) Για κάθε φορολογούμενο ηλικίας μέχρι 25 ετών, ο συντελεστής φόρου 9% για τις πρώτες 10.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος και ο συντελεστής φόρου 22% για το επίπεδο ετήσιου εισοδήματος από τις 10.000,01 έως τις 20.000 ευρώ θα μηδενιστούν, ενώ οι υπόλοιποι συντελεστές που εφαρμόζονται πάνω από το επίπεδο ετήσιου εισοδήματος των 20.000 ευρώ θα μειώνονται κατά περίπτωση όπως ακριβώς και στους άνω των 30 ετών φορολογουμένους.

η) Για κάθε φορολογούμενο ηλικίας από 26 μέχρι 30 ετών, ο συντελεστής φόρου 22% που αντιστοιχεί στο κλιμάκιο ετήσιου εισοδήματος από τις 10.000,01 έως τις 20.000 ευρώ θα μειωθεί στο 9%, ενώ οι υπόλοιποι συντελεστές που εφαρμόζονται πάνω από το επίπεδο ετήσιου εισοδήματος των 20.000 ευρώ θα μειωθούν κατά περίπτωση, όπως ακριβώς και στους άνω των 30 ετών φορολογουμένους.

Άμεσο αποτέλεσμα της εφαρμογής όλων των παραπάνω αλλαγών στις φορολογικές κλίμακες θα είναι να μειωθούν από τον Ιανουάριο του 2026 οι κρατήσεις φόρου εισοδήματος από τους μισθούς και τις συντάξεις που υπερβαίνουν μηνιαίως τα 700-800 ευρώ καθαρά. Μεγαλύτερες μειώσεις κρατήσεων θα προκύψουν για τους νέους εργαζομένους ηλικίας έως 30 ετών και με καθαρές αποδοχές άνω των 700 ευρώ, και θώς και, γενικότερα, για τους μισθωτούς με ένα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα και με μηνιαία ποσά καθαρών αποδοχών μεγαλύτερα από 800 ευρώ.

2. Μείωση του συντελεστή φόρου που επιβάλλεται στο τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από ενοίκια από τις 12.000,01 έως τις 24.000 ευρώ από το 35% στο 25%. Η μείωση θα ισχύσει για τα εισοδήματα από ενοίκια που θα εισπραχθούν το 2026 και θα φορολογηθούν το 2027.

3. Παράταση μέχρι 31-12-2026 της χρονικής περιόδου εφαρμογής και βελτίωση των όρων της διάταξης που προβλέπει τριετή απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος των ιδιοκτητών ακινήτων που θα διαθέσουν για μακροχρόνιες μισθώσεις κατοικίες τους που ήταν κενές ή βραχυχρόνια εκμισθούμενες. Η νέα παραταθείσα και βελτιωμένη διάταξη προβλέπει ότι απαλλάσσεται για 3 έτη από τον φόρο το εισόδημα που προέρχεται από τουλάχιστον τριετούς διάρκειας μίσθωση κατοικίας με εμβαδόν έως 120 τ.μ., προσαυξανόμενο κατά 20 τ.μ. για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του ενοικιαστή πέραν του

δεύτερου, εφόσον:

α) Η εκμισθούμενη κατοικία:

Κατά τα τρία προηγούμενα φορολογικά έτη από το έτος σύναψης της μίσθωσης ή κατά τα φορολογικά έτη 2022 και 2023, αν η μίσθωση έχει συναφθεί το 2024, έχει δηλωθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως κενό ακίνητο (στο έντυπο Ε2) ή δεν έχει δηλωθεί ως μισθωμένο ακίνητο ούτε ως κύρια ούτε ως δευτερεύουσα κατοικία του εκμισθωτή ούτε ως ιδιοχρησιμοποιούμενο ούτε ως δωρεάν παραχωρούμενο ακίνητο (στα έντυπα Ε1 και Ε2) ή

Κατά το εκάστοτε προηγούμενο της σύναψης της σύμβασης μίσθωσης φορολογικό έτος έχει διατεθεί αποκλειστικά για βραχυχρόνια μίσθωση και οι συναφθείσες βραχυχρόνιες μισθώσεις έχουν δηλωθεί στη Φορολογική Διοίκηση και

β) Ο εκμισθωτής δεν έχει υποβάλει στη Φορολογική Διοίκηση δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας για το ακίνητο κατά το έτος της μακροχρόνιας μίσθωσης και έως την έναρξη αυτής ή για το ίδιο διάστημα έχει υποβάλει δήλωση βραχυχρόνιας μίσθωσης του ακινήτου.

Ψαλίδι στον ΕΝΦΙΑ

4. Μείωση κατά 50% του ΕΝΦΙΑ για τα δικαιώματα επί ακινήτων που αποτελούν κύριες κατοικίες και βρίσκονται σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους, εξαιρουμένων των οικισμών που βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων). Ειδικά για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και τους Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Περιφέρειας Ηπείρου που εφάπτονται με τα σύνορα της χώρας, το όριο πληθυσμού για την εφαρμογή της μείωσης αυτής ορίζεται σε 1.700 κατοίκους. Δικαιούχοι της μείωσης αυτής είναι φυσικά πρόσωπα, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, των οποίων οι κύριες κατοικίες όπως έχουν αναγραφεί στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος βρίσκονται στους οικισμούς αυτούς. Εξαιρούνται κατοικίες με συνολική φορολογητέα αξία άνω των 400.000 ευρώ.

5. Μειώσεις στα ποσά των τεκμηρίων διαβίωσης κατά 30% έως 35%, για τις κατοικίες κατά 7% έως και 73,7% για το Ι.Χ. αυτοκίνητα παλαιότητας έως 15 ετών και κατά 30% για τα σκάφη αναψυχής παλαιότητας μέχρι 10 ετών. Ειδικότερα, για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2025 που θα δηλωθούν στην εφορία το 2026:

α) Μειώνονται κατά 30% τα ποσά των τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με αντικειμενικές τιμές ζώνης μέχρι 2.799 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (τ.μ.). Με βάση τη μέχρι τώρα ισχύουσα νομοθεσία, τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται, προκειμένου για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με τιμές ζώνης από 2.800 ευρώ έως 4.999 ευρώ το τ.μ., κατά ποσοστό 40% και για περιοχές με τιμές ζώνης από 5.000 ευρώ και άνω το τ.μ., κατά ποσοστό 70%. Τα ποσοστά αυτά, με τις αλλαγές που επέρχονται, μειώνονται σε 30% και 58% αντίστοιχα, έτσι ώστε σε αυτές τις περιοχές τα νέα τεκμήρια να είναι μειωμένα κατά 35%.

β) Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τεκμηρίων διαβίωσης για τα Ι.Χ. παλαιότητας έως 15 ετών, δηλαδή για όσα έχουν ταξινομηθεί από την 1η 11 2010 και μετά.

Μέχρι σήμερα, τα αυτοκίνητα υπόκεινται σε τεκμήρια διαβίωσης αποκλειστικά βάσει των κυβικών εκατοστών των κινητήρων τους. Επίσης, υπάρχει μείωση του ποσού του τεκμηρίου ανάλογα με την παλαιότητα, κατά 30% για αυτοκίνητα 5 10 ετών και κατά 50% για αυτοκίνητα άνω των 10 ετών.

Με το νέο καθεστώς, προβλέπεται ότι για αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί από την 1η 11 2010 και μετά, τα τεκμήρια διαβίωσης θα προσδιορίζονται με βάση τις εκπομπές CO, (κατ ' αναλογία με τα τέλη κυκλοφορίας). Το νέο αυτό σύστημα υπολογισμού θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση των τεκμηρίων για τα αυτοκίνητα αυτά. Συγκεκριμένα, τα τεκμήρια διαβίωσης για τα Ι.Χ. αυ τοκίνητα, τα οποία ταξινομήθηκαν από την 1η 11 2010 και μετά, θα μειωθούν κατά 7% έως και 73,7% με βάση το νέο αυτό σύστη μα υπολογισμού.

γ) Μειώνονται κατά 30% τα τεκμήρια διαβίωσης για τα νεότερα σκάφη, ενώ διατηρείται η πρόβλεψη ότι τα ποσά των τεκμηρίων μειώνονται κατά 50% προκειμένου για ιστιοφόρα σκάφη. Κατά 50% θα εξακολουθούν να υπολογίζονται μειωμένα και τα τεκμήρια διαβίωσης και για πλοία αναψυχής που έχουν κατασκευασθεί ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο, τύπων τρεχαντήρι, βαρκαλάς, πέραμα, τσερνίκι και λίμπερτι, που προέρχονται από την ελληνική ναυτική παράδοση.

6. Μείωση κατά 30% των συντελεστών ΦΠΑ από 24%, 13% και 6% σε 17%, 9% και 4% στα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, του Νομού Έβρου και του Νομού Δωδεκανήσου με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους. Ειδικότερα, η μείωση των συντελεστών ΦΠΑ θα ισχύσει για τα νησιά: Λειψοί, Τήλος, Αγαθονήσι, Χάλκη, Μεγίστη (Καστελλόριζο), Κάλυμνος, Νίσυρος, Πάτμος, Σύμη, Κάρπαθος, Κάσος, Αστυπάλαια, Λήμνος, Άγιος Ευστράτιος, Ικαρία, Φούρνοι, Οινούσσες, Ψαρά και Σαμοθράκη.

7. Μείωση κατά 50% του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος που προκύπτει από τα αντικειμενικά κριτήρια φορολόγησης για τους αυτοαπασχολουμένους που έχουν την έδρα τους σε οικισμούς με πληθυσμό μέχρι 1.500 κατοίκους. Η μείωση αυτή ισχύει αναδρομικά για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2025.

8. Απαλλαγή για τρία έτη από τη φορολόγηση με βάση το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα που προσδιορίζουν τα αντικειμενικά κριτήρια φορολόγησης για τις αυτοαπασχολούμενους που είναι νέες μητέρες. Η απαλλαγή ξεκινά να ισχύει αναδρομικά από το φορολογικό έτος 2025.

9. Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος των ιδρυμάτων και των κληροδοτημάτων.

10. Θέσπιση αφορολόγητου επιδόματος βιβλιοθήκης μελών ΔΕΠ και ερευνητών.

11. Κατάργηση του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης.

12. Παράταση μέχρι 31-12-2026 της αναστολής του ΦΠΑ στις μεταβιβάσεις νεόδμητων κατοικιών.

*Με πληροφορίες από την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος

