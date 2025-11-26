ΔΥΠΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας

Oι μητέρες ελεύθερες επαγγελματίες με ατομική επιχείρηση και οι μητέρες που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα εξομοιώνονται πλήρως ως προς τις προϋποθέσεις λήψης της παροχής, εφόσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση μη μισθωτών του e-ΕΦΚΑ.

Newsbomb

ΔΥΠΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Με αίσθημα ευθύνης και με στόχο τη μέγιστη διαφάνεια απέναντι στους δικαιούχους», η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) προχωρά σε άμεσες διευκρινίσεις για τη σωστή και την ενιαία εφαρμογή της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ΔΥΠΑ, μετά τον εντοπισμό παρερμηνειών στην εφαρμογή του πλαισίου που οδήγησαν σε περιορισμένο αριθμό ανακλητικών πράξεων, προχώρησε άμεσα σε συνολική επανεξέταση όλων των σχετικών υποθέσεων και αποκατέστησε πλήρως τις επηρεαζόμενες περιπτώσεις, διασφαλίζοντας την ορθή και τη δίκαιη εφαρμογή της νομοθεσίας.

Σύμφωνα με τη νεότερη νομική αποσαφήνιση, οι μητέρες ελεύθερες επαγγελματίες με ατομική επιχείρηση και οι μητέρες που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα εξομοιώνονται πλήρως ως προς τις προϋποθέσεις λήψης της παροχής, εφόσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση μη μισθωτών του e-ΕΦΚΑ.

Κατά συνέπεια, όλες οι μητέρες που καταβάλλουν εισφορές ως μη μισθωτές, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής μέσω της οποίας ασκούν την επαγγελματική δραστηριότητά τους, δικαιούνται την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας.

Στοιχεία αιτήσεων και πληρωμών

  • Μέχρι σήμερα, έχουν υποβληθεί 65.866 αιτήσεις, από τις οποίες έχουν ήδη πληρωθεί 55.546.
  • Από αυτές, 7.839 αιτήσεις αφορούν μητέρες ελεύθερες επαγγελματίες.
  • Έχουν ήδη πληρωθεί 6.293 για την κατηγορία αυτή.
  • Συνολικά τέθηκαν υπό διερεύνηση 660 περιπτώσεις.
  • Από αυτές, 304 μητέρες ενημερώθηκαν από τις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ για την εξέταση της περίπτωσής τους.
  • Πριν από τη νεότερη νομική διευκρίνιση, εκδόθηκαν 20 ανακλητικές πράξεις, οι οποίες έχουν πλέον πλήρως ανακληθεί.

Συνολικά, η ΔΥΠΑ έχει καταβάλει για την παροχή ποσό που υπερβαίνει τα 334 εκατομμύρια ευρώ.

Ενιαία εφαρμογή και προστασία των δικαιούχων

«Με τη ρητή αποσαφήνιση των προϋποθέσεων υπαγωγής, την άμεση τροποποίηση της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και τη διόρθωση όλων των επηρεασμένων περιπτώσεων, η ΔΥΠΑ διασφαλίζει την ενιαία, ξεκάθαρη και δίκαιη εφαρμογή της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας.

Ο θεσμός αυτός, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα μεταβίβασής του στον άλλον γονέα, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους μηχανισμούς στήριξης της οικογένειας, της μητρότητας και της ισότιμης γονεϊκότητας, ανεξαρτήτως της επαγγελματικής σχέσης των δικαιούχων», επισημαίνει η ΔΥΠΑ στην ανακοίνωσή της.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:46ΚΑΙΡΟΣ

«Red Code» σε αρκετές περιοχές – Έρχονται σφοδρές καταιγίδες – Σε κατάσταση συναγερμού η Πολιτική Προστασία για την κακοκαιρία Adel

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ταξί για δύο μέρες η χώρα – Πότε τραβούν χειρόφρενο οι οδηγοί

04:56WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 26 Νοεμβρίου

04:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας

04:10ΕΛΛΑΔΑ

ΕΕΤΑΑ: Τα οριστικά αποτελέσματα της Β' πρόσκλησης για τους παιδικούς σταθμούς

03:46ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στις φλόγες αποθήκη με τρόφιμα και χαρτικά είδη

03:22ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Ξεκίνησε η επέλαση της νέας κακοκαιρίας – Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο τις επόμενες ώρες

02:56ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ο Γουίτκοφ θα συναντηθεί με τον Πούτιν – Η Μόσχα συμφώνησε να κάνει παραχωρήσεις

02:30ΕΡΓΑΣΙΑ

48η Ημέρα Καριέρας: 30 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 700 θέσεις εργασίας - Οι ενδεικτικές ειδικότητες

02:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΣΕΠ 4ΕΑ/2025: Έκδοση προσωρινών πινάκων κατάταξης για τους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής

01:38ΚΟΣΜΟΣ

ΣΑ ΟΗΕ: Εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα και ανησυχία για τη Δυτική Όχθη

01:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τρίτη μέρα ανόδου στη Wall Street – «Άλμα» για τον Dow Jones

00:54ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Πολλά εξαρτώνται από τις ΗΠΑ, γιατί η Ρωσία παίρνει περισσότερο στα σοβαρά τη δύναμη της Αμερικής

00:33ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ: Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα πάει για το «μπαμ» με τον Νάναλι, λένε οι Σέρβοι!

00:17ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Μπορούμε να παίξουμε άμυνα, πρέπει να βελτιώσουμε την συγκέντρωσή μας»

00:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Πάρτι Τσέλσι με Μπαρτσελόνα - «Βόμβα» Μπάγερ στο Μάντσεστερ - Τα αποτελέσματα

23:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Δήλωσε «παρών» για την Εθνική ο Ρογκαβόπουλος

23:55ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Απελευθερώθηκαν οι 24 μαθήτριες που είχαν απαχθεί από οικοτροφείο στην πολιτεία Κέμπι

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Εκδήλωση μνήμης και τιμής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών για τον Βαρδή Βαρδινογιάννη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:10ΕΘΝΙΚΑ

Άσκηση για τους καλύτερους snipers στην Ευρώπη: Τι θέση έλαβαν οι Έλληνες κομάντος στον διαγωνισμό

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που η 46χρονη φεύγει από το σπίτι μετά τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινεί ο Γιάννης Δαμιανός που βούτηξε το 2021 για τον Σταυρό και καθηλώθηκε στο αναπηρικό αμαξίδιο: «Κατάλαβα εξ' αρχής ότι παρέλυσα - Ο Θεός δεν είναι τιμωρός»

07:12ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Έρχονται πολύ έντονα φαινόμενα - Στο επίκεντρο καταιγίδων και η Αττική

18:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πήρα μόνο πέντε βιβλία» και «ένα συγγνώμη δεν λέει»: Αναγνώστες σχολιάζουν το εκδοτικό φαινόμενο «Ιθάκη» που έχει πουλήσει ήδη 33.000 αντίτυπα και την μαρτυρία Τσίπρα

22:42ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ στέλνει τον Γουίτκοφ στη Μόσχα για συνομιλίες με τον Πούτιν με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

21:23ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Ξεκίνησαν οι βροχοπτώσεις στην Ήπειρο - Οι περιοχές που θα «βουλιάξουν» μέχρι την Παρασκευή

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Αγόρι κατάφερε να περπατήσει για πρώτη φορά χάρη σε πρωτοποριακό μηχάνημα - Δείτε βίντεο

23:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Παρτιζάν 91-69: Πρώτα την εξαφάνισε και μετά την ισοπέδωσε

14:04ΚΟΣΜΟΣ

Ρεκόρ Γκίνες: Ανθρωπόμορφο ρομπότ από την Κίνα περπάτησε 106 χιλιόμετρα μέσα σε τρεις ημέρες

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Ανεπιθύμητος στην Ελλάδα Αλβανός δημοσιογράφος - Η προκλητική ανάρτηση για την Κόνιτσα

19:40LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η έκπληξη που της ετοίμασαν τα πέντε βαφτιστήρια της - Ξέσπασε σε κλάματα

13:28ΚΟΣΜΟΣ

Εφιάλτης στη Ρώμη: 18χρονη βιάστηκε από 3 Μαροκινούς μπροστά στον φίλο της

00:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Πάρτι Τσέλσι με Μπαρτσελόνα - «Βόμβα» Μπάγερ στο Μάντσεστερ - Τα αποτελέσματα

20:30LIFESTYLE

Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο: ««Έκανα ένα λάθος και το πλήρωσα ακριβά» - Η μάχη του με την κατάθλιψη

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Εισάγεται νέο μάθημα σε Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Αποδέχθηκε το σχέδιο των ΗΠΑ - Ποιες αλλαγές φέρνει στο τραπέζι - Τα «εννέα αγκάθια» που θα συζητήσουν Ζελένσκι - Τραμπ επί προσωπικού

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Νέο σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας: Ξυλοκόπησε τη σύζυγό του μπροστά στο παιδιά τους μέσα σε πλοίο – Συνελήφθη 63χρονος

03:22ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Ξεκίνησε η επέλαση της νέας κακοκαιρίας – Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο τις επόμενες ώρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ