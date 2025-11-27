Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Σήμερα το δεύτερο μεγάλο κύμα πληρωμών σε σχεδόν 1,7 εκατ. συνταξιούχους

Συνεχίζονται οι πληρωμές των συνάξεων Δεκεμβρίου 2025.

Ανακοίνωση από τον ΕΦΚΑ αναφέρει πως οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Να σημειωθεί πως οι συνταξιούχοι είδαν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας, δηλαδή τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου και την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου.

Συνταξιούχοι από 1.1.2017 και έπειτα (νόμος 4387/2016)

Οι συντάξεις (κύριες και επικουρικές) ΟΠΣ – ΕΦΚΑ Δεκεμβρίου 2025 για όλους όσους είναι νέοι συνταξιούχοι (Μισθωτοί και μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (νόμος 4387/2016) καταβλήθηκαν την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025.

Μη μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Δεκεμβρίου 2025 διενεργήθηκαν για τους σχεδόν 2,7 εκατ. μη μισθωτούς την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025.

Συγκεκριμένα:

  • Ο ΟΑΕΕ κατέβαλε τις συντάξεις την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
  • Ο ΟΓΑ κατέβαλε τις συντάξεις την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
  • Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) κατέβαλε τις συντάξεις την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
  • Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) καταβλήθηκαν την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) καταβλήθηκαν την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Δεκεμβρίου 2025 θα διενεργηθούν για τους σχεδόν 1,7 εκατ. συνταξιούχους σήμερα Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025.

Συγκεκριμένα:

  • Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
  • Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
  • Τα υπόλοιπα ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών), την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
  • Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
  • Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
  • Το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
  • Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
  • ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
  • Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
  • Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025.

