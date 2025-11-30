Επίδομα παιδιού Α21: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις νέες αιτήσεις - Πότε λήγει η προθεσμία

Ποια στοιχεία πρέπει να δηλώσετε στο Α21

Επίδομα παιδιού Α21: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις νέες αιτήσεις - Πότε λήγει η προθεσμία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Άνοιξε ήδη από την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 – Επίδομα Παιδιού για την υποβολή αιτήσεων από την πλευρά των δικαιούχων.

Προθεσμία υποβολής

Η πλατφόρμα θα δέχεται νέες αιτήσεις ή τροποποιήσεις υφιστάμενων αιτήσεων έως τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 18:00. Αυτή η προθεσμία αφορά την εκκαθάριση και καταβολή της 6ης δόσης του επιδόματος.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες της ΗΔΙΚΑ ή του ΟΠΕΚΑ:

https://www.idika.gr/

https://opeka.gr/

Η είσοδος γίνεται με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet.

Υπολογισμός ποσού και προϋποθέσεις

Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί με βάση:

  • Τα εξαρτώμενα τέκνα που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 του έτους 2025.
  • Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα που είχαν οι δικαιούχοι το φορολογικό έτος 2024.

Ειδική προϋπόθεση - Σχολική φοίτηση: Μεταξύ των προϋποθέσεων που ελέγχονται είναι η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση (από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο), καθώς και η επάρκεια φοίτησης.

Στοιχεία που πρέπει να δηλωθούν στο Α21

Στην ηλεκτρονική αίτηση Α21 είναι απαραίτητο να καταχωρηθούν στα σχετικά πεδία:

  • τα στοιχεία της Σχολικής Μονάδας,
  • η τάξη, και
  • ο Αριθμός Μητρώου του τέκνου που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Εάν διασταυρωθούν επιτυχώς όλα τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας, η αίτηση προχωρά κανονικά. Αν υπάρξει ασυμφωνία, εμφανίζεται σχετική επισήμανση και ο αιτών καλείται να επισυνάψει στην ηλεκτρονική αίτηση Α21 το απαραίτητο δικαιολογητικό.

Για να ληφθεί υπόψη η αίτηση, πρέπει να υποβληθεί (Ολοκλήρωση). Αίτηση που έχει αποθηκευτεί μόνο προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη για την πληρωμή της δόσης.

