«Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση»: Πότε λήγει η προθεσμία για το voucher των €800 – Ποιοι είναι δικαιούχοι

Η υποβολή αιτήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας της ΕΕΤΑΑ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση proimi.eetaa.gr.

Newsbomb

«Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση»: Πότε λήγει η προθεσμία για το voucher των €800 – Ποιοι είναι δικαιούχοι
Unsplash
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου, στις 23:59 μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους οι δικαιούχοι του νέου προγράμματος «Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση» του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Στόχος του προγράμματος είναι η χορήγηση voucher (κουπόνι) οικονομικής ενίσχυσης, έως 800 ευρώ, σε 2.500 βρέφη και παιδιά που έχουν ανάγκη Πρώιμης Παρέμβασης.

Η υποβολή αιτήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας της ΕΕΤΑΑ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση proimi.eetaa.gr. Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται η χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 12 εκατομμύρια ευρώ και η χρηματοδότησή του προέρχεται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση του voucher έχουν γονείς, πρόσωπα που ασκούν τη γονική μέριμνα και την επιμέλεια, ανάδοχοι και επαγγελματίες ανάδοχοι γονείς, καθώς και νόμιμοι εκπρόσωποι βρεφών και παιδιών.

Τι χρειάζεται να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι

Μεταξύ άλλων οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1. Οι δικαιούχοι

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας έως 6 ετών με αναπηρία ή αναπτυξιακή διαταραχή ή με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης αυτών, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται, ιδίως διαταραχές αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ), σύνδρομο Down, νοητική αναπηρία, προβλήματα ακοής ή όρασης, διαταραχές λόγου ή ομιλίας και κινητικές δυσκολίες, καθώς και για τις οικογένειές τους, για τη διασφάλιση και ενίσχυση της ανάπτυξης του παιδιού και την υποστήριξη της οικογένειας, την προώθηση της κοινωνικής ένταξης του παιδιού και της οικογένειας και την αποφυγή της περιθωριοποίησής τους.

2. Το voucher

To μηνιαίο ποσό του voucher θα διαμορφωθεί με βάση τις ανάγκες κάθε παιδιού και ανάλογα με τον αριθμό συνεδριών. Αναλυτικά:

  • Στα 800 ευρώ θα είναι το μηνιαίο ποσό που θα δοθεί σε περίπτωση που η παροχή είναι κατ’ ελάχιστον 20 συνεδριών ανά μήνα,
  • Στα 600 ευρώ θα είναι το μηνιαίο ποσό που θα καταβληθεί σε περίπτωση που η παροχή είναι κατ’ ελάχιστον 15 συνεδριών ανά μήνα
  • Στα 400 ευρώ θα είναι το μηνιαίο ποσό θα δοθεί σε περίπτωση που η παροχή είναι κατ’ ελάχιστον 10 συνεδριών ανά μήνα

Σε κάθε περίπτωση για την απόδοση του voucher απαιτείται η παροχή τουλάχιστον 10 συνεδριών ανά μήνα

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα σημειωθούν ισχυρές καταιγίδες στην Αθήνα

07:14ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 4 Δεκεμβρίου

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι γνωρίζουμε για τον νέο φορέα του Αλέξη Τσίπρα - Οι 6 πληροφορίες και ο εκλογικός στόχος που «κρύβονταν» στην ομιλία

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Τα τρακτέρ στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρόεδρος Νίκος ο... προδομένος, κοσμοσυρροή στο βιβλίο του Αθανασίου, το IRIS και τα e-shops Η Theon, η ΑΜΚ και η καλά σχεδιασμένη στρατηγική και οι αγορές της Allwyn στον ΟΠΑΠ

06:54LIFESTYLE

«Κλείδωσαν» οι τελικοί των ριάλιτι σόου

06:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Ακόμη και το τελευταίο ευρώ για το ΣΕΦ, πληρώνεται από το κράτος

06:42ΚΟΣΜΟΣ

Κλιματική αλλαγή: Startups επιχειρούν να «ψύξουν» την ατμόσφαιρα για να σώσουν τον πλανήτη

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Παρατείνεται έως την Παρασκευή η απεργία των ταξί - «Καμπανάκι» για κινητοποιήσεις μέχρι τις γιορτές

06:30ΚΟΣΜΟΣ

«Οδυνηρή ματιά πίσω από τις κλειστές πόρτες» - Δημοσιεύθηκαν εικόνες από το νησί του Έπσταϊν - Βίντεο, φωτογραφίες

06:26ΕΛΛΑΔΑ

Αθηνών - Λαμίας: Τροχαίο με δύο τραυματίες στο ύψος της Καλυφτάκη – Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα ανόδου

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Επιμένουν οι αγρότες: Κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα - Νέα μπλόκα, χιλιάδες τρακτέρ και κλειστοί δρόμοι μέχρι την Κυριακή

06:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Ακριβότερο το κρέας για το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι - «Τσουχτερές» οι τιμές

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση»: Πότε λήγει η προθεσμία για το voucher των €800 – Ποιοι είναι δικαιούχοι

06:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπλόκα αγροτών: Μέχρι πού θα φτάσουν οι κινητοποιήσεις; Πώς θα αντιδράσει η κυβέρνηση;

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα δεδομένα μετά την ομιλία-βόμβα του Αλέξη Τσίπρα: Ιδρύει κόμμα και παίρνει οριστικό διαζύγιο από ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ - ΝΕΑΡ

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία «BYRON»: Σε κατάσταση «Red Code» σε εννέα περιφέρειες – Μεγάλη προσοχή μέχρι το Σάββατο – Προειδοποίηση για «δυνητικά επικίνδυνα φαινόμενα»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 4 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Σημαντική η σημερινή εορτή

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Νωρίτερα θα δουν λεφτά 4,2 εκατ. συνταξιούχοι – Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές

04:56WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 4 Δεκεμβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:46ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία «BYRON»: Σε κατάσταση «Red Code» σε εννέα περιφέρειες – Μεγάλη προσοχή μέχρι το Σάββατο – Προειδοποίηση για «δυνητικά επικίνδυνα φαινόμενα»

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα δεδομένα μετά την ομιλία-βόμβα του Αλέξη Τσίπρα: Ιδρύει κόμμα και παίρνει οριστικό διαζύγιο από ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ - ΝΕΑΡ

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 4 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Σημαντική η σημερινή εορτή

16:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι πιο επικίνδυνες ώρες για την Αττική - Η πρόβλεψη της Όλγας Παπαβγούλη

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Παρατείνεται έως την Παρασκευή η απεργία των ταξί - «Καμπανάκι» για κινητοποιήσεις μέχρι τις γιορτές

06:30ΚΟΣΜΟΣ

«Οδυνηρή ματιά πίσω από τις κλειστές πόρτες» - Δημοσιεύθηκαν εικόνες από το νησί του Έπσταϊν - Βίντεο, φωτογραφίες

12:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Αρναούτογλου για τα Χριστούγεννα - «Προσοχή τις επόμενες ώρες»

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Η εξομολόγηση της γυναίκας που την πάντρεψαν 3 ετών με τον 67χρονο ηγέτη της σέκτας «Τα Παιδιά του Θεού»

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 22χρονη «θύμα βιασμού» καταδικάστηκε σε 18μηνη φυλάκιση

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Ηχηρό καμπανάκι Τσατραφύλλια για την κακοκαιρία: Αδιάκοπες βροχές για 72 ώρες - Σε κίνδυνο και η Αττική , φόβοι πλημμυρών και κατολισθήσεων

23:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Κύπελλο Ελλάδας: Ο ΠΑΟΚ έστειλε την ΑΕΚ στους «8», στα προημιτελικά κι ο Λεβαδειακός

06:26ΕΛΛΑΔΑ

Αθηνών - Λαμίας: Τροχαίο με δύο τραυματίες στο ύψος της Καλυφτάκη – Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα ανόδου

06:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπλόκα αγροτών: Μέχρι πού θα φτάσουν οι κινητοποιήσεις; Πώς θα αντιδράσει η κυβέρνηση;

13:32WHAT THE FACT

Γυναίκα μετά από τροχαίο ισχυρίζεται πως «συνάντησε τον Θεό» - Τι είδε

23:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η σκληρή επίθεση Τσίπρα σε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ - Σε δύσκολη θέση Φάμελλος και Χαρίτσης από τον εξώστη

06:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Ακόμη και το τελευταίο ευρώ για το ΣΕΦ, πληρώνεται από το κράτος

17:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άλιμος: Νέα επίθεση του «Δράκου» - Η τέταρτη σε μόλις μια εβδομάδα

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Τα τρακτέρ στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρόεδρος Νίκος ο... προδομένος, κοσμοσυρροή στο βιβλίο του Αθανασίου, το IRIS και τα e-shops Η Theon, η ΑΜΚ και η καλά σχεδιασμένη στρατηγική και οι αγορές της Allwyn στον ΟΠΑΠ

21:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Δεν πάει άλλο, θα είμαστε μαζί στο νέο ταξίδι προς τις καθαρές θάλασσες δικαιοσύνης και δημοκρατίας»: Ο Αλέξης Τσίπρας προανήγγειλε τη δημιουργία νέου κόμματος

18:57LIFESTYLE

Ο πιο τρολ διάλογος όλων των εποχών στο Chase: Ο Βυζαντινός Αντώνιος Β' ο Καυλέας, το... ουσιαστικό και το μάθημα ελληνικών από την Μαρία Μπεκατώρου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ