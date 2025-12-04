«Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση»: Πότε λήγει η προθεσμία για το voucher των €800 – Ποιοι είναι δικαιούχοι

Μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου, στις 23:59 μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους οι δικαιούχοι του νέου προγράμματος «Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση» του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Στόχος του προγράμματος είναι η χορήγηση voucher (κουπόνι) οικονομικής ενίσχυσης, έως 800 ευρώ, σε 2.500 βρέφη και παιδιά που έχουν ανάγκη Πρώιμης Παρέμβασης.

Η υποβολή αιτήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας της ΕΕΤΑΑ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση proimi.eetaa.gr. Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται η χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 12 εκατομμύρια ευρώ και η χρηματοδότησή του προέρχεται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση του voucher έχουν γονείς, πρόσωπα που ασκούν τη γονική μέριμνα και την επιμέλεια, ανάδοχοι και επαγγελματίες ανάδοχοι γονείς, καθώς και νόμιμοι εκπρόσωποι βρεφών και παιδιών.

Τι χρειάζεται να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι

Μεταξύ άλλων οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1. Οι δικαιούχοι

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας έως 6 ετών με αναπηρία ή αναπτυξιακή διαταραχή ή με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης αυτών, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται, ιδίως διαταραχές αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ), σύνδρομο Down, νοητική αναπηρία, προβλήματα ακοής ή όρασης, διαταραχές λόγου ή ομιλίας και κινητικές δυσκολίες, καθώς και για τις οικογένειές τους, για τη διασφάλιση και ενίσχυση της ανάπτυξης του παιδιού και την υποστήριξη της οικογένειας, την προώθηση της κοινωνικής ένταξης του παιδιού και της οικογένειας και την αποφυγή της περιθωριοποίησής τους.

2. Το voucher

To μηνιαίο ποσό του voucher θα διαμορφωθεί με βάση τις ανάγκες κάθε παιδιού και ανάλογα με τον αριθμό συνεδριών. Αναλυτικά:

Στα 800 ευρώ θα είναι το μηνιαίο ποσό που θα δοθεί σε περίπτωση που η παροχή είναι κατ’ ελάχιστον 20 συνεδριών ανά μήνα,

θα είναι το μηνιαίο ποσό που θα δοθεί σε περίπτωση που η παροχή είναι κατ’ ελάχιστον 20 συνεδριών ανά μήνα, Στα 600 ευρώ θα είναι το μηνιαίο ποσό που θα καταβληθεί σε περίπτωση που η παροχή είναι κατ’ ελάχιστον 15 συνεδριών ανά μήνα

θα είναι το μηνιαίο ποσό που θα καταβληθεί σε περίπτωση που η παροχή είναι κατ’ ελάχιστον 15 συνεδριών ανά μήνα Στα 400 ευρώ θα είναι το μηνιαίο ποσό θα δοθεί σε περίπτωση που η παροχή είναι κατ’ ελάχιστον 10 συνεδριών ανά μήνα

Σε κάθε περίπτωση για την απόδοση του voucher απαιτείται η παροχή τουλάχιστον 10 συνεδριών ανά μήνα

