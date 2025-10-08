Νέο voucher έως 800 ευρώ τον μήνα – Οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις του προγράμματος

Ένα νέο οικονομικό βοήθημα, που μπορεί να φτάσει έως και τα 800 ευρώ μηνιαίως, φέρνει το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας μέσω του Πιλοτικού Προγράμματος Πρώιμης Οικογενειοκεντρικής Παιδικής Παρέμβασης (ΠΠΠ).

Γιάννης Φιλιππάκος

Νέο voucher έως 800 ευρώ τον μήνα – Οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις του προγράμματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το τρίτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου θα ανοίξουν οι αιτήσεις για την εγγραφή τους στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης.

Το Πιλοτικό Πρόγραμμα Πρώιμης Οικογενειοκεντρικής Παιδικής Παρέμβασης (ΠΠΠ) του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ενημερώνει τους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες πρώιμης παιδικής παρέμβασης ότι απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας έως 6 ετών, με αναπηρία ή αναπτυξιακές διαταραχές, που διαθέτουν ΑΜΚΑ, είτε ασφαλισμένα είτε ανασφάλιστα, και χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Συνολικά, τα vouchers που θα διατεθούν ανέρχονται στο ποσό των 12.000.000 ευρώ και ο αριθμός των ωφελούμενων του προγράμματος καθορίζεται κατ’ ελάχιστον σε 2.500 παιδιά.

Τι καλύπτει το voucher

Η «αξία τοποθέτησης» (voucher) για κάθε ωφελούμενο παιδί ανέρχεται σε 400 ευρώ ανά μήνα για κατ’ ελάχιστον 10 συνεδρίες.

Συγκεκριμένα, η «αξία τοποθέτησης» καθορίζεται με βάση τον αριθμό των συνεδριών που λαμβάνει κάθε παιδί:

Συνεδρίες ανά μήναΠοσό voucher/μήνα
≥ 10 συνεδρίες400 ευρώ/μήνα
≥ 15 συνεδρίες600 ευρώ/μήνα
≥ 20 συνεδρίες800 ευρώ/μήνα

Φορέας υλοποίησης είναι η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.), η οποία θα δημιουργήσει Ηλεκτρονικό Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών.Οι υπηρεσίες των Παρόχων Υπηρεσιών, οι οποίοι θα εγγραφούν στο Μητρώο, θα περιλαμβάνουν, συμβουλευτική υποστήριξη, ενδυνάμωση και καθοδήγηση της οικογένειας, σύνταξη εξατομικευμένου σχεδίου παρέμβασης με υπηρεσίες, όπως ειδικές θεραπείες, εκπαίδευση σε υποστηρικτική τεχνολογία, στη νοηματική γλώσσα, στην κινητικότητα και διασύνδεση με κάθε άλλου είδους υποστήριξη.

  1. Χρονοδιάγραμμα

Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ανακοινώνει ότι:

  • Η Πρόσκληση και η έναρξη υποβολής αιτήσεων για του Παρόχους αναμένονται το τρίτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Το πληροφοριακό σύστημα θα μείνει ανοιχτό για δεκαπέντε (15) ημέρες.
  • Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα για τους δυνητικά Ωφελούμενους θα ξεκινήσει στις αρχές Νοεμβρίου 2025, κατόπιν σχετικής Πρόσκλησης.
  • Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν, βάσει συστήματος μοριοδότησης και κατάταξης, έως το τέλος του 2025, μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων από την ΕΕΤΑΑ.
  1. Αιτήσεις Παρόχων (Δικαιολογητικά) — Πάροχοι & Μητρώο

Επισημαίνεται ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης και κατ’ επέκταση εγγραφής στο Μητρώο έχουν:

  • Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας σε παιδιά και σε άτομα με αναπηρία και εποπτεύονται από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
  • Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες εν γένει σε παιδιά ή και σε άτομα με αναπηρία και διαθέτουν πιστοποίηση του άρθρου 5 του ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236/Α/1998), η οποία βρίσκεται σε ισχύ ή στην περίπτωση που έχει λήξει, έχουν υποβάλει αίτημα ανανέωσής της πριν τη λήξη της, το οποίο δεν έχει απορριφθεί.
  • Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και τα εποπτευόμενα από αυτούς νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
  • Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας.
  • Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που λειτουργούν Μονάδες Ψυχικής Υγείας του ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 96/Α/1999), παρέχουν υπηρεσίες σε παιδιά ή άτομα με αναπηρία και εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας.
  • Τα κέντρα ειδικών θεραπειών του άρθρου 45 της υπ’ αριθ. ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/31-10-2018 κοινής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Υγείας (Β΄ 4898).
  • Οι εγκεκριμένοι οργανισμοί ή φορείς του άρθρου 51 του ν. 4139/2013 (ΦΕΚ 74/Α/2013).

Διεπιστημονική ομάδα (προϋπόθεση Μητρώου):

  • Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο Μητρώο αποτελεί η ύπαρξη διεπιστημονικής ομάδας αποτελούμενης από αναπτυξιακό παιδίατρο ή παιδοψυχίατρο ή παιδονευρολόγο, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, εργοθεραπευτή, λογοθεραπευτή και από ένα μέλος ειδικοτήτων: φυσικοθεραπευτή ή ειδικού παιδαγωγού ή αποφοίτου τμήματος φυσικής αγωγής με εξειδίκευση στην ειδική αγωγή.
  • Επικουρικά, και επιπλέον των ανωτέρω ειδικοτήτων, μπορούν να συμμετέχουν στη διεπιστημονική ομάδα άλλοι επαγγελματίες, όπως νοσηλευτές, παιγνιοθεραπευτές, δραματοθεραπευτές, εκπαιδευτικοί ειδικής φυσικής αγωγής και θεραπευτικής κολύμβησης.
  • Οι Πάροχοι, των οποίων τα στελέχη θα λάβουν σχετική εκπαίδευση, θα ενταχθούν οριστικά στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης, προκειμένου να παρέχουν στους ωφελούμενους υπηρεσίες μέσω voucher.

Ειδική πρόβλεψη για μικρούς νησιωτικούς/ορεινούς – μειονεκτικούς Δήμους:

  • Κατ’ εξαίρεση για τους Παρόχους που εδρεύουν σε μικρούς Νησιωτικούς Δήμους (άρθρο 2Α του ν. 3852/2010) και σε Ορεινούς – Μειονεκτικούς Δήμους (άρθρο 209 του ν. 3852/2010) η διεπιστημονική ομάδα μπορεί να αποτελείται από τουλάχιστον δύο εκ των ειδικοτήτων: αναπτυξιακού παιδιάτρου, παιδοψυχίατρου, παιδονευρολόγου, παιδιάτρου, ψυχολόγου, κοινωνικού λειτουργού, λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, φυσικοθεραπευτή ή/και ειδικού παιδαγωγού.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:17ΕΛΛΑΔΑ

Jacky.O.: Από το «Ρόδα Τσάντα και Κοπάνα» στην έκρηξη βόμβας - Ποια είναι η θρυλική ντισκοτέκ της οδού Μιχαλακοπούλου

08:13ΚΟΣΜΟΣ

Πυρετός διαβουλεύσεων για τη Γάζα: Γουίτκοφ, Κούσνερ στην Αίγυπτο - Τα πέντε βασικά σημεία των διαπραγματεύσεων

08:08ΚΟΣΜΟΣ

Οι πεινασμένοι Βορειοκορεάτες του Κιμ Γιονγκ Ουν «μαγειρεύουν τίγρεις και ασβούς» από απόγνωση

08:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς να απενεργοποιήσεις την κοινοποίηση της τοποθεσίας σου στο Instagram

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έρχονται τα drones που καταγράφουν πινακίδες κυκλοφορίας

07:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιατί ενώνονται σήμερα Μητσοτάκης, Καραμανλής και Σαμαράς - Η συνάντηση για το βιβλίο Στυλιανίδη και οι «πληγές»

07:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τα νέα εφάπαξ σε 35 ταμεία - Αναλυτικοί πίνακες

07:43ΚΟΣΜΟΣ

Άγκυρα: Πρόταση συμβιβασμού με τις ΗΠΑ για τη Halkbank ύψους 100 εκατ. δολαρίων - Kλειδι για τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις

07:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική εισβολή σε Ευρώπη και Ελλάδα «βλέπουν» οι Ιταλοί - Η ημερομηνία... ορόσημο

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Σταμάτησε την απεργία πείνας και κάλεσε σε συγκέντρωση στο Σύνταγμα

07:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο voucher έως 800 ευρώ τον μήνα – Οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις του προγράμματος

07:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής για τους συνταξιούχους όλων των Ταμείων

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Ποιοι θα λάβουν το επίδομα των 250 ευρώ και ποιοι δεν θα το λάβουν

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 8 Οκτωβρίου

06:32LIFESTYLE

Τρεις κωμωδίες προσγειώνονται στην TV

06:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Έκρηξη» γονικών παροχών: Άνοδος 11% λόγω του αφορολόγητου ορίου των 800.000 ευρώ

06:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ασκήσεις ψυχραιμίας στην Κουμουνδούρου ενόψει της καταιγίδας των δημοσκοπήσεων

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο θέρμανσης: Πότε ξεκινά να διατίθεται - Πού θα κυμανθούν οι τιμές στα νησιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Ελλάδα - Τι δείχνει η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Έρχεται το υπερόπλο μαχητικό αεροσκάφος F-47 - Θα τελειώνει τους πολέμους πριν καν ξεκινήσουν

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: «Κλείδωσαν» τα χαρακτηριστικά του δράστη - Τα τελευταία λόγια των θυμάτων

07:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική εισβολή σε Ευρώπη και Ελλάδα «βλέπουν» οι Ιταλοί - Η ημερομηνία... ορόσημο

06:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Ποιοι θα λάβουν το επίδομα των 250 ευρώ και ποιοι δεν θα το λάβουν

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Ιλίσια: Τα ευρήματα θα δώσουν τις απαντήσεις για την έκρηξη στη γνωστή ντισκοτέκ της Μιχαλακοπούλου

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Σταμάτησε την απεργία πείνας και κάλεσε σε συγκέντρωση στο Σύνταγμα

08:08ΚΟΣΜΟΣ

Οι πεινασμένοι Βορειοκορεάτες του Κιμ Γιονγκ Ουν «μαγειρεύουν τίγρεις και ασβούς» από απόγνωση

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Απαγωγή, βασανιστήρια, βιασμός και φόνος: Το ζευγάρι serial killers που σόκαρε τη Σκωτία

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

20:21ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Με χειροπέδες ο 15χρονος θετός γιος της Δημάρχου που μαχαιρώθηκε - Άκουγαν ουρλιαχτά οι γείτονες

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες το ECMWF - Πότε γίνεται το ξεκίνημα

07:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τα νέα εφάπαξ σε 35 ταμεία - Αναλυτικοί πίνακες

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Άγριος εφιάλτης για 85χρονη στην Αιτωλοακαρνανία: Ξυλοκοπήθηκε ανελέητα για 100 ευρώ

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο θέρμανσης: Πότε ξεκινά να διατίθεται - Πού θα κυμανθούν οι τιμές στα νησιά

07:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιατί ενώνονται σήμερα Μητσοτάκης, Καραμανλής και Σαμαράς - Η συνάντηση για το βιβλίο Στυλιανίδη και οι «πληγές»

15:31ΚΟΣΜΟΣ

Η πλουσιότερη χώρα στην Ευρώπη ζητάει εργαζόμενους: Οι μισθοί φτάνουν και τις 8.000 ευρώ

08:04ΚΑΙΡΟΣ

Επιστήμονας προειδοποιεί: Το Βόρειο Ρεύμα του Ατλαντικού καταρρέει - Απειλεί να ρίξει την Ευρώπη σε μια «Μικρή Εποχή Παγετώνων»

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Είναι επίσημο: Ο Πάπας Λέων στην Τουρκία για τα 1700 χρόνια από τη Σύνοδο της Νίκαιας - Ολοταχώς για Κοινό Πάσχα Ορθοδόξων και Καθολικών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ