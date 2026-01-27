Εμπορική συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών Ινδίας και Ε.Ε. - «Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα»

«Η Ινδία και η Ευρώπη έκαναν μια ξεκάθαρη επιλογή. Αυτή της στρατηγικής σύμπραξης, του διαλόγου και του ανοίγματος», υπογράμμισε σε ανάρτησή της στο X η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Εμπορική συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών Ινδίας και Ε.Ε. - «Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα»

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι υποδέχεται την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, στο Νέο Δελχί, στις 27 Ιανουαρίου 2026.

Η Ινδία και η Ευρωπαϊκή Ένωση επισημοποιούν σήμερα (27/01) τη σύναψη μιας ευρείας εμπορικής συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών, η διαπραγμάτευση της οποίας διάρκεσε περισσότερο από 20 χρόνια και για την οποία ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι δήλωσε ότι θα φέρει «πολυάριθμες ευκαιρίες».

Σ' ένα αβέβαιο γεωπολιτικό πλαίσιο, η συμφωνία αυτή αναμένεται να επιτρέψει στα δύο μέρη να προστατεύονται καλύτερα από τον κινεζικό ανταγωνισμό και τον αντίκτυπο του δασμολογικού πολέμου με την κυβέρνηση Τραμπ.

«Στον κόσμο λένε ότι είναι η συμφωνία όλων των συμφωνιών», δήλωσε εκφράζοντας την ικανοποίησή του ο Μόντι σε ομιλία που εκφώνησε στο Νέο Δελχί πριν από τη συνάντησή του, αργά το πρωί, με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Το σύμφωνο αυτό θα προσφέρει πολυάριθμες ευκαιρίες στο 1,4 δισεκατομμύριο Ινδούς και στα εκατομμύρια των κατοίκων της ΕΕ», πρόσθεσε, «καλύπτει περίπου το 25% του παγκόσμιου Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος και ένα τρίτο του παγκόσμιου εμπορίου».

Τα τελευταία εμπόδια για τη σύναψη της συμφωνίας ήρθησαν χθες, Δευτέρα, στη διάρκεια διαβουλεύσεων της τελευταίας στιγμής μεταξύ των διαπραγματευτών.

Τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο η Ινδία το 2026

Η Ινδία και η ΕΕ ελπίζουν ότι θα αυξήσει τις εμπορικές συναλλαγές τους μειώνοντας τους τελωνειακούς δασμούς σε πολυάριθμους τομείς. Το 2024, τα δύο μέρη αντάλλαξαν εμπορεύματα 120 δισεκατομμυρίων ευρώ -αύξηση κατά σχεδόν 90% σε δέκα χρόνια- και υπηρεσίες αξίας 60 δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με την ΕΕ.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), η Ινδία του 1,5 δισεκατομμυρίου κατοίκων, η οποία καταγράφει πολύ ισχυρή ανάπτυξη, 8,2% σε ετήσια βάση το τελευταίο τρίμηνο, αναμένεται να πάρει φέτος από την Ιαπωνία τον τίτλο της τέταρτης μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο, μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα και τη Γερμανία. Σύμφωνα με την κυβέρνησή της, θα μπορούσε να ανέβει στο βάθρο πριν από το 2030.

Οχήματα και κρασιά για υφάσματα και φάρμακα

Από την πλευρά του, το Νέο Δελχί θεωρεί την Ευρώπη απαραίτητη πηγή τεχνολογιών και επενδύσεων, τις οποίες έχει μεγάλη ανάγκη για να επιταχύνει τον εκσυγχρονισμό του και να δημιουργήσει εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης για τον πληθυσμό του.

«Η ΕΕ υπολογίζει να επωφεληθεί από το πιο υψηλό επίπεδο πρόσβασης που έχει δοθεί ποτέ σε εμπορικό εταίρο στην παραδοσιακά προστατευόμενη ινδική αγορά», δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν όταν έφθασε προχθές, Κυριακή, στην Ινδία, στοιχηματίζοντας σε διπλασιασμό των ευρωπαϊκών εξαγωγών.

«Θα αποκτήσουμε σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον βιομηχανικό και στον αγροδιατροφικό τομέα», δήλωσε.

Η Ινδία θα μπορούσε έτσι να ανοίξει λίγο περισσότερο στα ευρωπαϊκά οχήματα και κρασιά, με αντάλλαγμα βελτίωση της πρόσβασης στην Ευρώπη για τα υφαντουργικά προϊόντα της και τα φάρμακά της.

Το Νέο Δελχί και οι Βρυξέλλες θέλουν επίσης να μονογράψουν σήμερα μια συμφωνία για τις μετακινήσεις εποχικών εργατών και τις ανταλλαγές φοιτητών, ερευνητών ή ορισμένων επαγγελματιών με υψηλή εξειδίκευση, καθώς και ένα σύμφωνο ασφάλειας και άμυνας.

«Η Ινδία και η Ευρώπη έκαναν μια ξεκάθαρη επιλογή. Αυτή της στρατηγικής σύμπραξης, του διαλόγου και του ανοίγματος», υπογράμμισε στο X η φον ντερ Λάιεν, «δείχνουμε σ' ένα κατακερματισμένο κόσμο πως ένας άλλος δρόμος είναι δυνατός».

Όσον αφορά την άμυνα, το Νέο Δελχί διαφοροποίησε τις αγορές στρατιωτικού υλικού απομακρυνόμενο από τον ιστορικό προμηθευτή του, τη Ρωσία, ενώ η Ευρώπη επιχειρεί να κάνει το ίδιο έναντι των Αμερικανών.

