Ακρίβεια: Έρχεται νέα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών - Ο «χάρτης» των ανατιμήσεων του Ιανουαρίου

Σε μια προσπάθεια να θωρακίσει τους καταναλωτές απέναντι στις πληθωριστικές πιέσεις και στην ακρίβεια η κυβέρνηση προχωρά στη δημιουργία μιας νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία αποτελεί την εξελιγμένη μορφή του γνώριμου e-katanalotis.

Το νέο αυτό εργαλείο φιλοδοξεί να ενισχύσει τη διαφάνεια, επιτρέποντας στους πολίτες να συγκρίνουν τις τιμές των βασικών αγαθών στην Ελλάδα με τις αντίστοιχες διεθνείς, ενώ θα προσφέρει λεπτομερή στοιχεία για τον τρόπο διαμόρφωσης του τελικού κόστους στην αγορά.

Ωστόσο, η πρωτοβουλία αυτή συμπίπτει με ένα νέο κύμα αυξήσεων που επηρεάζει την καθημερινότητα των νοικοκυριών. Μόνο μέσα στον Ιανουάριο καταγράφηκαν ανατιμήσεις σε περίπου 250 κωδικούς προϊόντων. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα γαλακτοκομικά, με το κατσικίσιο γάλα να αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα, καθώς και τα τυροκομικά και τα αλλαντικά. Παράλληλα, αυξήσεις σημειώνονται στον καφέ, τα αναψυκτικά, τα ενεργειακά ποτά και το εμφιαλωμένο νερό. Εντύπωση προκαλεί η τακτική στις συσκευασίες κρουασάν, όπου η αύξηση της ποσότητας (από 3 σε 4 τεμάχια) συνοδεύτηκε από δυσανάλογη άνοδο της τιμής, η οποία άγγιξε το 60%.

