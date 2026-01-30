Τιμολόγια ρεύματος Φεβρουαρίου: Στο μικροσκόπιο το φυσικό αέριο και οι επόμενες κινήσεις των παρόχων

Η άνοδος 40% στο φυσικό αέριο, η χονδρική αγορά και το σενάριο μετακύλισης μελλοντικών αυξήσεων στα τιμολόγια Φεβρουαρίου

Newsbomb

Τιμολόγια ρεύματος Φεβρουαρίου: Στο μικροσκόπιο το φυσικό αέριο και οι επόμενες κινήσεις των παρόχων
Unsplash
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με τον παράγοντα φυσικό αέριο να παραμένει απρόβλεπτος και αυξημένο κατά περίπου 40% από τις αρχές του έτους, οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας σταθμίζουν τα δεδομένα λίγες ημέρες πριν από το τέλος του Ιανουαρίου, ενόψει της ανακοίνωσης των τιμολογίων Φεβρουαρίου. Η γεωπολιτική αβεβαιότητα και η διάρκεια του χειμώνα διατηρούν την πίεση, παρότι η εγχώρια αγορά δεν έχει ακόμη απορροφήσει πλήρως το πρόσφατο ράλι.

Την ίδια ώρα, η τροφοδοσία φυσικού αερίου βασίζεται κυρίως σε συμβόλαια month ahead, δηλαδή σε τιμές προηγούμενου μήνα. Αυτό σημαίνει ότι η άνοδος θα αποτυπωθεί κυρίως στο κόστος παράδοσης του Φεβρουαρίου και στη λειτουργία των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, επηρεάζοντας τη χονδρική αγορά και, κατ’ επέκταση, τη λιανική.

Σταθερή εικόνα στη χονδρική, προς ώρας

Η απάντηση για το πώς θα κινηθούν τα τιμολόγια Φεβρουαρίου δεν είναι αυτονόητη, αν και η χονδρεμπορική τιμή βρίσκεται οριακά χαμηλότερα σε σχέση με τον Δεκέμβριο. Η μέση τιμή διαμορφώνεται σήμερα στα 109,16 ευρώ ανά MWh, έναντι 110,04 ευρώ ανά MWh στο κλείσιμο του προηγούμενου μήνα.

Τα επίπεδα αυτά δεν δικαιολογούν αυξήσεις στα πράσινα τιμολόγια, τα οποία παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητα από τα τέλη του 2025. Στο βασικό σενάριο, οι τιμές αναμένεται να κινηθούν κοντά στα επίπεδα του Ιανουαρίου ή ελαφρώς χαμηλότερα, με βάση τις διακυμάνσεις στο ελληνικό χρηματιστήριο ενέργειας.

Το μείγμα παραγωγής συγκρατεί τις τιμές

Καθοριστικό ρόλο παίζει το μείγμα ηλεκτροπαραγωγής. Τον Ιανουάριο, η πράσινη κιλοβατώρα κινήθηκε σε εύρος από 13,9 έως 25,2 λεπτά, εικόνα που ενισχύθηκε από την υψηλή συμμετοχή των ΑΠΕ και την αυξημένη υδροηλεκτρική παραγωγή. Οι έντονοι άνεμοι και τα γεμάτα υδροηλεκτρικά περιόρισαν την ανάγκη λειτουργίας των ακριβότερων μονάδων φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, η υδροηλεκτρική παραγωγή έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τις αρχές Δεκεμβρίου, φτάνοντας περίπου τις 25 GWh ημερησίως, από 7–8 GWh πριν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις. Πρόκειται για αύξηση της τάξης του 200%, που συμβάλλει στη συγκράτηση των τιμών χονδρικής.

Η διαφορά φαίνεται και στη σύγκριση με πέρυσι. Την περίοδο 1–27 Ιανουαρίου 2025, οι ΑΠΕ κάλυπταν το 35% της παραγωγής και τα υδροηλεκτρικά μόλις το 4%. Φέτος, τα αντίστοιχα ποσοστά ανέρχονται σε 47% και 11%, με τις καθαρές τεχνολογίες να φτάνουν συνολικά το 53% και τις θερμοηλεκτρικές μονάδες να περιορίζονται στο 47%.

Το φυσικό αέριο ως καταλύτης

Ο μόνος παράγοντας που μπορεί να ανατρέψει την εικόνα στα τιμολόγια Φεβρουαρίου είναι η περαιτέρω άνοδος του φυσικού αερίου. Αν η ανοδική πορεία συνεχιστεί, παρά τη χθεσινή ήπια αποκλιμάκωση στα 38,5 ευρώ ανά MWh, οι ανατιμήσεις στη χονδρική τον Μάρτιο ενδέχεται να είναι αισθητές, λόγω του κανόνα month ahead.

Για να περιοριστεί αυτό το ενδεχόμενο, ορισμένοι πάροχοι εξετάζουν το σενάριο μετακύλισης μέρους των μελλοντικών αυξήσεων στα τιμολόγια Φεβρουαρίου, ώστε να αποφευχθεί ένα πιο απότομο άλμα τον επόμενο μήνα. Οι τελικές αποφάσεις, ωστόσο, παραμένουν ανοιχτές.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:44ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ο τελευταίος εφημεριδοπώλης του Παρισιού τιμήθηκε με το παράσημο του Ιππότη – Δείτε βίντεο

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Σήμερα οι πληρωμές επιδομάτων σε περισσότερους από 600.000 δικαιούχους – Ποιοι θα δουν λεφτά

07:19ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Την τράκαρε κι έφυγε ανενόχλητος – Τροχαίο με εγκατάλειψη στο κέντρο της πόλης

07:17ΕΛΛΑΔΑ

Ίλιον: Σύλληψη δύο μαθητών που έκαναν φάρσα για βόμβα στο σχολείο από κινητό συμμαθήτριάς τους

07:12ΕΡΓΑΣΙΑ

51η Ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 50 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή (30/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:48ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 30 Ιανουαρίου

06:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μικρές επιχειρήσεις: Πωλήσεις αγαθών χωρίς ΦΠΑ έως 100.000 ευρώ στην ευρωπαϊκή αγορά

06:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός AKTOR: Διπλό που θα σημάνει αντεπίθεση

06:28LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: Η επιστροφή, το μεγάλο στοίχημα και η διαδρομή μιας τηλεοπτικής survivor  

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Δυστύχημα στη Ρουμανία: Σήμερα οι κηδείες των δύο οπαδών του ΠΑΟΚ σε Θεσσαλονίκη και Πιερία

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τιμολόγια ρεύματος Φεβρουαρίου: Στο μικροσκόπιο το φυσικό αέριο και οι επόμενες κινήσεις των παρόχων

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Επίδομα μετακόμισης»: Ποιοι δικαιούνται έως 10.000 ευρώ και ποιες περιοχές μπαίνουν στο πρόγραμμα

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Σήμερα το τελευταίο αντίο στην Βασιλική και την Ελένη - Θλίψη και οργή για την τραγωδία

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βιολάντα: Το Μέγαρο Μαξίμου βάζει στο κάδρο των ευθυνών την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τον δήμο Τρικάλων και τοπική υπηρεσία της Πυροσβεστικής

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασαν τα 500 εκατ. κυβικά μέτρα τα αποθέματα στους ταμιευτήρες - Αύξηση 25% σε ένα μήνα - Γραφήματα

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλεπάλληλα τα περάσματα των καταιγίδων – Κορυφώνεται η κακοκαιρία την Κυριακή

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα – Μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία

05:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Χτύπημα» του Λιμενικού σε διεθνές κύκλωμα κοκαΐνης με τέσσερις συλλήψεις σε Αττική και Έβρο – Το φορτίο-μαμούθ από το Εκουαδόρ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:00LIFESTYLE

Χρήστος Δάντης: «Δεν ολοκληρώνεται μια σχέση με έναν γάμο»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα – Μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Επίδομα μετακόμισης»: Ποιοι δικαιούνται έως 10.000 ευρώ και ποιες περιοχές μπαίνουν στο πρόγραμμα

20:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μεγαλύτερη έκλειψη του αιώνα πλησιάζει: Η μέρα θα γίνει νύχτα και δεν θα επαναληφθεί για 100 χρόνια

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Κέρδισαν 35 εκατ. σε λοταρία αλλά δεν πήραν ούτε ευρώ: Το λάθος των 60 λεπτών

22:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ποδαρικό» με νεροποντές και χιόνια για τον Φλεβάρη - Πότε έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας - Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» - Η πιο δύσκολη ημέρα για την Αττική

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασαν τα 500 εκατ. κυβικά μέτρα τα αποθέματα στους ταμιευτήρες - Αύξηση 25% σε ένα μήνα - Γραφήματα

17:27WHAT THE FACT

Τέλειος πράσινος κύκλος στην άμμο; Αστροναύτες εντοπίζουν αρχαία λίμνη κρυμμένη στην έρημο

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βιολάντα: Το Μέγαρο Μαξίμου βάζει στο κάδρο των ευθυνών την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τον δήμο Τρικάλων και τοπική υπηρεσία της Πυροσβεστικής

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 29/1/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ

04:44ΕΛΛΑΔΑ

Απαγόρευση συγκεντρώσεων στο κέντρο της Αθήνας για τα 30 χρόνια από τα γεγονότα των Ιμίων

13:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η La Niña διαλύεται με ταχύ ρυθμό - Πώς θα επηρεάσει τον χειμώνα της Ελλάδας το 2027

06:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός AKTOR: Διπλό που θα σημάνει αντεπίθεση

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλεπάλληλα τα περάσματα των καταιγίδων – Κορυφώνεται η κακοκαιρία την Κυριακή

10:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική αλλαγή από Κυριακή – Διαδοχικές κακοκαιρίες προ των πυλών

12:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η NASA έλαβε ένα σήμα διάρκειας 10 δευτερολέπτων από απόσταση 13 δισεκατομμυρίων ετών φωτός

22:23LIFESTYLE

Μπάγια Αντωνοπούλου – Νίκος Κώτσης: Αυτό είναι το προσκλητήριο του γάμου τους

19:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση MRB: Προηγείται η ΝΔ - Ανατροπή στη δεύτερη θέση - Τι απαντούν για Τσίπρα, Καρυστιανού

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Δυστύχημα στη Ρουμανία: Σήμερα οι κηδείες των δύο οπαδών του ΠΑΟΚ σε Θεσσαλονίκη και Πιερία

07:19ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Την τράκαρε κι έφυγε ανενόχλητος – Τροχαίο με εγκατάλειψη στο κέντρο της πόλης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ