Τιμολόγια ρεύματος Φεβρουαρίου: Στο μικροσκόπιο το φυσικό αέριο και οι επόμενες κινήσεις των παρόχων

Με τον παράγοντα φυσικό αέριο να παραμένει απρόβλεπτος και αυξημένο κατά περίπου 40% από τις αρχές του έτους, οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας σταθμίζουν τα δεδομένα λίγες ημέρες πριν από το τέλος του Ιανουαρίου, ενόψει της ανακοίνωσης των τιμολογίων Φεβρουαρίου. Η γεωπολιτική αβεβαιότητα και η διάρκεια του χειμώνα διατηρούν την πίεση, παρότι η εγχώρια αγορά δεν έχει ακόμη απορροφήσει πλήρως το πρόσφατο ράλι.

Την ίδια ώρα, η τροφοδοσία φυσικού αερίου βασίζεται κυρίως σε συμβόλαια month ahead, δηλαδή σε τιμές προηγούμενου μήνα. Αυτό σημαίνει ότι η άνοδος θα αποτυπωθεί κυρίως στο κόστος παράδοσης του Φεβρουαρίου και στη λειτουργία των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, επηρεάζοντας τη χονδρική αγορά και, κατ’ επέκταση, τη λιανική.

Σταθερή εικόνα στη χονδρική, προς ώρας

Η απάντηση για το πώς θα κινηθούν τα τιμολόγια Φεβρουαρίου δεν είναι αυτονόητη, αν και η χονδρεμπορική τιμή βρίσκεται οριακά χαμηλότερα σε σχέση με τον Δεκέμβριο. Η μέση τιμή διαμορφώνεται σήμερα στα 109,16 ευρώ ανά MWh, έναντι 110,04 ευρώ ανά MWh στο κλείσιμο του προηγούμενου μήνα.

Τα επίπεδα αυτά δεν δικαιολογούν αυξήσεις στα πράσινα τιμολόγια, τα οποία παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητα από τα τέλη του 2025. Στο βασικό σενάριο, οι τιμές αναμένεται να κινηθούν κοντά στα επίπεδα του Ιανουαρίου ή ελαφρώς χαμηλότερα, με βάση τις διακυμάνσεις στο ελληνικό χρηματιστήριο ενέργειας.

Το μείγμα παραγωγής συγκρατεί τις τιμές

Καθοριστικό ρόλο παίζει το μείγμα ηλεκτροπαραγωγής. Τον Ιανουάριο, η πράσινη κιλοβατώρα κινήθηκε σε εύρος από 13,9 έως 25,2 λεπτά, εικόνα που ενισχύθηκε από την υψηλή συμμετοχή των ΑΠΕ και την αυξημένη υδροηλεκτρική παραγωγή. Οι έντονοι άνεμοι και τα γεμάτα υδροηλεκτρικά περιόρισαν την ανάγκη λειτουργίας των ακριβότερων μονάδων φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, η υδροηλεκτρική παραγωγή έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τις αρχές Δεκεμβρίου, φτάνοντας περίπου τις 25 GWh ημερησίως, από 7–8 GWh πριν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις. Πρόκειται για αύξηση της τάξης του 200%, που συμβάλλει στη συγκράτηση των τιμών χονδρικής.

Η διαφορά φαίνεται και στη σύγκριση με πέρυσι. Την περίοδο 1–27 Ιανουαρίου 2025, οι ΑΠΕ κάλυπταν το 35% της παραγωγής και τα υδροηλεκτρικά μόλις το 4%. Φέτος, τα αντίστοιχα ποσοστά ανέρχονται σε 47% και 11%, με τις καθαρές τεχνολογίες να φτάνουν συνολικά το 53% και τις θερμοηλεκτρικές μονάδες να περιορίζονται στο 47%.

Το φυσικό αέριο ως καταλύτης

Ο μόνος παράγοντας που μπορεί να ανατρέψει την εικόνα στα τιμολόγια Φεβρουαρίου είναι η περαιτέρω άνοδος του φυσικού αερίου. Αν η ανοδική πορεία συνεχιστεί, παρά τη χθεσινή ήπια αποκλιμάκωση στα 38,5 ευρώ ανά MWh, οι ανατιμήσεις στη χονδρική τον Μάρτιο ενδέχεται να είναι αισθητές, λόγω του κανόνα month ahead.

Για να περιοριστεί αυτό το ενδεχόμενο, ορισμένοι πάροχοι εξετάζουν το σενάριο μετακύλισης μέρους των μελλοντικών αυξήσεων στα τιμολόγια Φεβρουαρίου, ώστε να αποφευχθεί ένα πιο απότομο άλμα τον επόμενο μήνα. Οι τελικές αποφάσεις, ωστόσο, παραμένουν ανοιχτές.

