S&P: «Βλέπει» ανάπτυξη 2,3% φέτος – Δυνατά σημεία και αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας

Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης S&P σημειώνει για την Ελλάδα πολύ ενθαρρυντικές δημοσιονομικές τάσεις που αποτελούν μαζί με την ταχύτερη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας σε σχέση με την Ευρωζώνη, τα δυνατά σημεία της. Στον αντίποδα, ως βασικές αδυναμίες παρουσιάζονται τα ελλείμματα στο ισοζύγιο πληρωμών και η εξάρτηση από υδρογονάνθρακες.

Ανάπτυξη 2,3% φέτος, 2% το 2027 και 1,9% το 2028 αναμένει από την Ελλάδα η S&P Global Ratings, προβλέποντας ότι η οικονομία θα συνεχίσει να υπεραποδίδει έναντι της Ευρωζώνης, ακόμα και μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης, τα κονδύλια του οποίου αναμένεται να δώσουν μια βραχυπρόθεσμη ώθηση.

Οι πολύ ενθαρρυντικές τάσεις που εμφανίζει ο προϋπολογισμός, τα ενισχυμένα ταμειακά "μαξιλάρια" σε σχέση με πριν από πέντε έτη, αποτελούν επίσης παράγοντες που ενισχύουν τις προοπτικές της Ελλάδας. Ο τουρισμός συνεχίζει να τονώνει την εθνική οικονομία, με τον οίκο να υπογραμμίζει ότι έχουν ανοίξει νέες αγορές για τη χώρα.

Οι βασικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με τον αμερικανικό οίκο, αντανακλούν εξωτερικές αδυναμίες, την εξάρτηση από υδρογονάνθρακες, τις δυσμενείς μακροπρόθεσμες δημογραφικές μεταβολές και την κλιματική αλλαγή. Ελλάδα και Κύπρος εμφανίζουν τα υψηλότερα ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών στην Ευρωζώνη, ενώ σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, η Ελλάδα εμφανίζεται ευάλωτη λόγω των δημογραφικών τάσεων και της κλιματικής αλλαγής.

Ταχύτερη ανάπτυξη από την Ευρωζώνη

Η ανάπτυξη στην Ελλάδα το 2026 αναμένεται να είναι σημαντικά υψηλότερη από της Ευρωζώνης, η οποία προβλέπεται στο 1,2%, ενώ θα συνεχίσει να είναι υψηλότερη και τα επόμενα τρία χρόνια.

Τόσο η Ελλάδα όσο και η Κύπρος βρίσκονται σε πορεία σύγκλισης με τις πιστοληπτικές αξιολογήσεις των άλλων χωρών της Ευρωζώνης, σημειώνει η S&P, η οποία τοποθετεί την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας στο ΒΒΒ (με σταθερές προοπτικές) και της Κύπρου στο Α- (με θετικές προοπτικές).

Οι δύο αξιολογήσεις του αμερικανικού οίκου φέτος για την ελληνική οικονομία είναι προγραμματισμένες για τις 24 Απριλίου και στις 23 Οκτωβρίου.

«Αυτή τη στιγμή, θεωρούμε ευνοϊκές τις προοπτικές ανάπτυξης για τις δύο χώρες», αναφέρουν οι αναλυτές της S&P, καθώς οι προβλέψεις τους για την Κύπρο μιλούν για ρυθμούς ανάπτυξης 2,8% φέτος και 2,9% το 2027 και το 2028. Σημειώνεται ότι για την Ευρωζώνη, η S&P περιμένει αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,2% φέτος, 1,4% το 2027 και 1,5% το 2028.

Όπως εξηγούν οι αναλυτές, η δημοσιονομική εξυγίανση είναι μεγαλύτερη τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης, αν και το ελληνικό χρέος παραμένει υψηλό, παρά την πρόοδο στη μείωσή του.

Παρόλα αυτά, η εκτίμηση του οίκου είναι ότι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας θα παραμείνει χαμηλότερο από τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης.

