S&P: «Βλέπει» ανάπτυξη 2,3% φέτος – Δυνατά σημεία και αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας

Ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με ρυθμό 2,3% φέτος έναντι 2,1% το 2025 προβλέπει ο S&P, ενώ παράλληλα βλέπει πολύ ενθαρρυντικές τάσεις στα δημόσια οικονομικά και σύγκλιση του αξιόχρεου της Ελλάδας με αυτό των άλλων χωρών της Ευρωζώνης. 

Newsbomb

S&P: «Βλέπει» ανάπτυξη 2,3% φέτος – Δυνατά σημεία και αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης S&P σημειώνει για την Ελλάδα πολύ ενθαρρυντικές δημοσιονομικές τάσεις που αποτελούν μαζί με την ταχύτερη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας σε σχέση με την Ευρωζώνη, τα δυνατά σημεία της. Στον αντίποδα, ως βασικές αδυναμίες παρουσιάζονται τα ελλείμματα στο ισοζύγιο πληρωμών και η εξάρτηση από υδρογονάνθρακες.

Ανάπτυξη 2,3% φέτος, 2% το 2027 και 1,9% το 2028 αναμένει από την Ελλάδα η S&P Global Ratings, προβλέποντας ότι η οικονομία θα συνεχίσει να υπεραποδίδει έναντι της Ευρωζώνης, ακόμα και μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης, τα κονδύλια του οποίου αναμένεται να δώσουν μια βραχυπρόθεσμη ώθηση.

Οι πολύ ενθαρρυντικές τάσεις που εμφανίζει ο προϋπολογισμός, τα ενισχυμένα ταμειακά "μαξιλάρια" σε σχέση με πριν από πέντε έτη, αποτελούν επίσης παράγοντες που ενισχύουν τις προοπτικές της Ελλάδας. Ο τουρισμός συνεχίζει να τονώνει την εθνική οικονομία, με τον οίκο να υπογραμμίζει ότι έχουν ανοίξει νέες αγορές για τη χώρα.

Οι βασικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με τον αμερικανικό οίκο, αντανακλούν εξωτερικές αδυναμίες, την εξάρτηση από υδρογονάνθρακες, τις δυσμενείς μακροπρόθεσμες δημογραφικές μεταβολές και την κλιματική αλλαγή. Ελλάδα και Κύπρος εμφανίζουν τα υψηλότερα ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών στην Ευρωζώνη, ενώ σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, η Ελλάδα εμφανίζεται ευάλωτη λόγω των δημογραφικών τάσεων και της κλιματικής αλλαγής.

Ταχύτερη ανάπτυξη από την Ευρωζώνη

Η ανάπτυξη στην Ελλάδα το 2026 αναμένεται να είναι σημαντικά υψηλότερη από της Ευρωζώνης, η οποία προβλέπεται στο 1,2%, ενώ θα συνεχίσει να είναι υψηλότερη και τα επόμενα τρία χρόνια.

Τόσο η Ελλάδα όσο και η Κύπρος βρίσκονται σε πορεία σύγκλισης με τις πιστοληπτικές αξιολογήσεις των άλλων χωρών της Ευρωζώνης, σημειώνει η S&P, η οποία τοποθετεί την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας στο ΒΒΒ (με σταθερές προοπτικές) και της Κύπρου στο Α- (με θετικές προοπτικές).

Οι δύο αξιολογήσεις του αμερικανικού οίκου φέτος για την ελληνική οικονομία είναι προγραμματισμένες για τις 24 Απριλίου και στις 23 Οκτωβρίου.

«Αυτή τη στιγμή, θεωρούμε ευνοϊκές τις προοπτικές ανάπτυξης για τις δύο χώρες», αναφέρουν οι αναλυτές της S&P, καθώς οι προβλέψεις τους για την Κύπρο μιλούν για ρυθμούς ανάπτυξης 2,8% φέτος και 2,9% το 2027 και το 2028. Σημειώνεται ότι για την Ευρωζώνη, η S&P περιμένει αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,2% φέτος, 1,4% το 2027 και 1,5% το 2028.

Όπως εξηγούν οι αναλυτές, η δημοσιονομική εξυγίανση είναι μεγαλύτερη τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης, αν και το ελληνικό χρέος παραμένει υψηλό, παρά την πρόοδο στη μείωσή του.

Παρόλα αυτά, η εκτίμηση του οίκου είναι ότι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας θα παραμείνει χαμηλότερο από τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επικοινωνία Γεραπετρίτη - Ρούμπιο για τον νέο γύρο Στρατηγικού Διαλόγου, στην Αθήνα

18:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε την αποχώρηση του Ντάνιελ Μαντσίνι

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Καμπανός: Όσοι ανάψουν κερί στη μνήμη του Άλκη, να το κάνουν και για τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ

18:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Πότε θα γίνει η πληρωμή - Οι ημερομηνίες για όλα τα ταμεία

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Έπεσαν οι υπογραφές από CSG και ΕΑΣ για τη σύσταση της Hellenic Ammunition στο Λαύριο

18:21ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Επστάιν: Στη δημοσιότητα 3 εκατ. έγγραφα, περισσότερα από 2.000 βίντεο και 180.000 εικόνες της πολύκροτης υπόθεσης

18:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Απέκτησε τον 17χρονο Γκάμπριελ Κοντράσι

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Πού θα είναι κλειστά στις 2 Φεβρουαρίου

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Βίντεο ντοκουμέντο - Η στιγμή που η 16χρονη αγοράζει εισιτήριο για Φρανκφούρτη

18:04ΚΟΣΜΟΣ

Σατανιστικές τελετές στον τάφο του φιλόσοφου David Hume - Τα σκοτεινά μηνύματα

18:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

S&P: «Βλέπει» ανάπτυξη 2,3% φέτος – Δυνατά σημεία και αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας

18:02LIFESTYLE

Μπρούκλιν Μπέκαμ: «Βροχή» τα σχόλια χλευασμού κάτω από συνταγή του για μακαρόνια...χωρίς μακαρόνια

18:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπανδρέου - Μάντζος προειδοποιούν για νέα οικονομική και κοινωνική κρίση λόγω προκλήσεων στο κράτος δικαίου

17:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Οι ημερομηνίες των αγώνων του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν

17:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Μείωση φόρων σημαίνει αύξηση μισθών - Το είπαμε, το κάναμε!

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί ενδεχόμενα αντίποινα του Ιράν μπορεί να ρισκάρουν έναν πόλεμο στη Μέση Ανατολή

17:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Στην Ελλάδα ο Μούσα Σισοκό για να «κλείσει» η μεταγραφή

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Λουίτζι Μαντζόνε: Δεν αντιμετωπίζει τη θανατική ποινή εάν καταδικαστεί για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ρόδο: Στα χέρια του επιλοχία εξερράγη η χειροβομβίδα που σκότωσε τον 19χρονο Ραφαήλ

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Η παραμυθένια βιβλιοθήκη σε σοφίτα χωριού που κρύβει βιβλία και θησαυρούς του 18ου αιώνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Ούτε μισή συγγνώμη από τον Τζιωρτζιώτη για διαρροή προπανίου και 5 νεκρές: «Αυτές οι μέρες είναι από τις πιο δύσκολες της ζωής μας, σκύβω το κεφάλι, οι μισθοί σας θα καταβληθούν…» γράφει σε επιστολή του

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασαν τα 500 εκατ. κυβικά μέτρα τα αποθέματα στους ταμιευτήρες - Αύξηση 25% σε ένα μήνα - Γραφήματα

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ρόδο: Στα χέρια του επιλοχία εξερράγη η χειροβομβίδα που σκότωσε τον 19χρονο Ραφαήλ

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Βίντεο ντοκουμέντο - Η στιγμή που η 16χρονη αγοράζει εισιτήριο για Φρανκφούρτη

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Ταξίδεψε για τη Φρανκφούρτη ώρες αφότου έφυγε από το σπίτι της - Βρίσκεται στη Γερμανία

19:00LIFESTYLE

Χρήστος Δάντης: «Δεν ολοκληρώνεται μια σχέση με έναν γάμο»

17:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυση Κωνσταντοπούλου σε Γεωργιάδη: «Αντιλαμβόνoμαι τον τρόμο που σας έχει προκαλέσει η Καρυστιανού - Θα σας εξαφανίσει» απαντά ο υπουργός

17:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κόκκινη» προειδοποίηση Τσατραφύλλια για «σοβαρή κακοκαιρία» - Πότε έρχονται επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα

20:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μεγαλύτερη έκλειψη του αιώνα πλησιάζει: Η μέρα θα γίνει νύχτα και δεν θα επαναληφθεί για 100 χρόνια

17:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Οι ημερομηνίες των αγώνων του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Δεν μπορώ να το πιστέψω» - Η συγκλονιστική μαρτυρία εξαδέλφου θύματος

16:57ΚΟΣΜΟΣ

«Ήμουν ο τελευταίος άνθρωπος στο Τσέρνομπιλ - Δεν θα ξεχάσω ποτέ όσα είδα»

12:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η NASA έλαβε ένα σήμα διάρκειας 10 δευτερολέπτων από απόσταση 13 δισεκατομμυρίων ετών φωτός

15:02ΚΟΣΜΟΣ

Πολυτελές κρουαζιερόπλοιο εγκλωβίστηκε στον πάγο στα ανοιχτά της Ανταρκτικής - Βίντεο

16:44ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Διαβατήρια: Το ΣτΕ «φρενάρει» τις απορρίψεις λόγω παλιάς ταυτότητας

17:27WHAT THE FACT

Τέλειος πράσινος κύκλος στην άμμο; Αστροναύτες εντοπίζουν αρχαία λίμνη κρυμμένη στην έρημο

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρά Δευτέρα 2026: Πότε πέφτει - Όλες οι αργίες και τα τριήμερα της χρονιάς

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Κέρδισαν 35 εκατ. σε λοταρία αλλά δεν πήραν ούτε ευρώ: Το λάθος των 60 λεπτών

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λαχανικά από... χρυσάφι: Ποια είδη «καίνε» το οικογενειακό καλάθι

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από ληστεία στο Μενίδι - Έσυραν γυναίκα στο έδαφος για να της πάρουν την τσάντα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ