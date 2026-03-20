Στουρνάρας: Εξηγεί τα σενάρια της κρίσης στην οικονομία από τον πόλεμο στο Ιράν

Εάν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν διαρκέσει περισσότερες από μερικές εβδομάδες και εάν οι τιμές ενέργειας αποκλιμακωθούν τότε η ελληνική οικονομία είναι ικανή να αντέξει, σύμφωνα με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα.

Σε ομιλία του για την ελληνική κρίση χρέους σε εκδήλωση της Αμερικανικής Ελληνικής Εκπαιδευτικής Προοδευτικής Ενωσης (AHEPA) στη Φρανκφούρτη ο Γιάννης Στουρνάρας ανέφερε ότι «οι οικονομικές προοπτικές για την ελληνική οικονομία παραμένουν θετικές, παρά τις έντονες εξωτερικές αντιξοότητες. Εάν η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή δεν διαρκέσει περισσότερο από μερικές εβδομάδες και εάν οι τιμές της ενέργειας υποχωρήσουν, η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ το 2026 αναμένεται να κυμανθεί σε γενικές γραμμές στο ίδιο επίπεδο με το 2025, υπερβαίνοντας τον μέσο όρο της ζώνης του ευρώ, συμβάλλοντας έτσι στην περαιτέρω προσέγγιση των ευρωπαϊκών επιπέδων εισοδήματος».

Και συνέχισε: «Κύριος μοχλός της ανάπτυξης αναμένεται να είναι η κατανάλωση, ενώ οι επενδύσεις θα συνεχίσουν να συμβάλλουν θετικά. Βραχυπρόθεσμα, οι επενδύσεις θα υποστηριχθούν από τους εναπομείναντες διαθέσιμους πόρους του RRF».

«Το πιο σημαντικό είναι ότι η ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας δεν στηρίχθηκε σε βραχυπρόθεσμα μέτρα τόνωσης, αλλά σε ισχυρά θεμελιώδη: υγιή δημόσια οικονομικά, ανθεκτική κατανάλωση των νοικοκυριών, ισχυρή ανάκαμψη των επενδύσεων με τη στήριξη του Μηχανισμού Επανόρθωσης και Ανθεκτικότητας (RRF) και εξαιρετικές επιδόσεις στις εξαγωγές — ιδίως στους τομείς του τουρισμού, της εφοδιαστικής, των ψηφιακών υπηρεσιών και των τομέων έντασης καινοτομίας, όπως η φαρμακευτική βιομηχανία», υπογράμμισε ο Γιάννης Στουρνάρας.

«Παράλληλα, η αγορά εργασίας έχει ενισχυθεί, με την ανεργία να μειώνεται σε μονοψήφια επίπεδα για πρώτη φορά από την αρχή της κρίσης, στο 8,9 % το 2025, και την αύξηση της συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό, ενώ το εύρος των εξαγωγών επεκτείνεται πέρα από τον τουρισμό προς τα μεταποιητικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας», ανέφερε.

Το διυλιστήριο Samref στη Σαουδική Αραβία

Ωστόσο ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος υπογράμμισε ότι το παρών γεωπολιτικό περιβάλλον παραμένει ευάλωτο. «Το εξωτερικό περιβάλλον παραμένει εξαιρετικά ευάλωτο. Η γεωπολιτική αστάθεια και η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, μια νέα, σοβαρή ενεργειακή κρίση που απορρέει από αυτόν τον πόλεμο, οι προστατευτιστικές πιέσεις, η αβεβαιότητα όσον αφορά την οικονομική πολιτική, ο χρηματοπιστωτικός κατακερματισμός και η κλιματική αλλαγή αποτελούν πηγές σημαντικών κινδύνων επιβράδυνσης. Ο πόλεμος, εάν παραταθεί, είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει φαινόμενα στασιμοπληθωρισμού, δηλαδή υψηλότερο πληθωρισμό και χαμηλότερη ανάπτυξη», τόνισε ο Γιάννης Στουρνάρας.

«Η γεωπολιτική σύγκρουση αποτελεί ένα επιπλέον αρνητικό σοκ στην προσφορά για την παγκόσμια οικονομία και την οικονομία της ζώνης του ευρώ, με ενδεχόμενες σημαντικές μακροοικονομικές επιπτώσεις σε περίπτωση που η σύγκρουση παραμείνει σε εξέλιξη ή εξαπλωθεί σε άλλες χώρες», εξήγησε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος.

«Τα διδάγματα που αντλούνται από την πρόσφατη οικονομική ιστορία της Ελλάδας έχουν σημασία στην παρούσα συγκυρία, καθώς οι περίοδοι σύγκρουσης τείνουν να επιφέρουν πιέσεις στον προϋπολογισμό, διαταραχές στον ενεργειακό τομέα και ευρύτερη αβεβαιότητα, καθιστώντας ιδιαίτερα σημαντική την ορθή δημοσιονομική διακυβέρνηση και τη συντονισμένη διαχείριση κρίσεων», ανέφερε.

Στιγμιότυπο από την συνάντηση στο Λευκό Οίκο μεταξύ Τραμπ και Ευρωπαίων ηγετών AP

«Σε πολύ δύσκολη θέση η Ευρώπη για άλλη μία φορά»

Αναφορικά με την Ευρώπη ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος εξήγησε ότι η στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και η ενεργειακή κρίση που προκάλεσε, ανεξάρτητα από την τελική έκβαση, έθεσαν την Ευρώπη, έναν μεγάλο εισαγωγέα ενέργειας, «για άλλη μια φορά σε πολύ δύσκολη θέση, λόγω της εξάρτησής της από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα».

«Υπάρχουν δύο βασικά σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Πρώτον, μέσα σε διάστημα λίγων μηνών, οι ευρωπαίοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έλαβαν περισσότερες από μία προειδοποιήσεις ότι οι θεσμικές αλλαγές είναι επιτακτικές. Δεύτερον, η πολιτική δυναμική που προκύπτει είναι ουσιαστικής σημασίας. Η μετατροπή της σε συγκεκριμένες αποφάσεις, ωστόσο, θα απαιτήσει προσεκτική προετοιμασία, συντονισμένες δράσεις και διαρκή συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών», είπε ο Γιάννης Στουρνάρας.

Και πρόσθεσε: «Δεδομένης της γεωπολιτικής κατάστασης, υπάρχει μια σαφής ευκαιρία για την επιτάχυνση της προόδου. Δίνοντας προτεραιότητα στα πιο κρίσιμα μέτρα πολιτικής και διασφαλίζοντας τη διατήρηση της πολιτικής δυναμικής με την πάροδο του χρόνου, αυτή η θετική πορεία μπορεί να μετατραπεί σε απτά αποτελέσματα τα επόμενα χρόνια».

