Ευρωπαϊκά μέτρα για τον περιορισμό του ενεργειακού κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Κράτη όπως η Ιταλία, η Αυστρία, η Πορτογαλία και η Ισπανία εφαρμόζουν φορολογικές μειώσεις και άλλες παρεμβάσεις για να μειώσουν το κόστος καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Ευρωπαϊκά μέτρα για τον περιορισμό του ενεργειακού κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα για να περιορίσουν το ενεργειακό κόστος που αυξήθηκε λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
  • Η ευρωπαϊκή στρατηγική βασίζεται στη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους, την ενίσχυση των επενδύσεων και την επιτάχυνση της ψηφιοποίησης των οικονομιών.
  • Στην Ελλάδα, η κυβέρνηση συνεργάζεται με τους κλάδους για την ανάπτυξη στοχευμένων μέτρων αντιμετώπισης των αυξήσεων σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο.
  • Ο υπουργός Ναυτιλίας τόνισε την ανάγκη προστασίας της καθημερινότητας και της πρόσβασης στα νησιά, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της ισχυρής άμυνας και της διπλωματικής προσοχής σε θέματα εξωτερικής πολιτικής.
Snapshot powered by AI

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προχωρούν διαδοχικά στη λήψη μέτρων για να περιορίσουν την πίεση που ασκεί στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις η άνοδος των τιμών ενέργειας, ως απόρροια του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης έχει οδηγήσει σε άμεσες παρεμβάσεις, με στόχο την ανάσχεση του αυξημένου κόστους και των πληθωριστικών πιέσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, υπογράμμισε ότι η ευρωπαϊκή απάντηση διαμορφώνεται σε τρεις βασικούς άξονες: τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους, την ενίσχυση των επενδύσεων και την επιτάχυνση της ψηφιοποίησης των οικονομιών. Όπως σημείωσε, η ανησυχία πολιτών και επιχειρήσεων είναι έντονη και αποτελεί προτεραιότητα η αντιμετώπισή της.

Σε ανάρτηση στον απόηχο της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ, ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης ανέφερε: «Μίλησα με ηγέτες της ΕΕ στο Euro Summit. Ο αντίκτυπος του πολέμου στη Μέση Ανατολή στους πολίτες και την οικονομία είναι η βασική μας προτεραιότητα. Πολίτες και επιχειρήσεις ανησυχούν για το ενεργειακό κόστος. Θα αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες τους. Πρέπει να παραμείνουμε προσηλωμένοι στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ. Διατηρώντας τις τιμές ενέργειας προσιτές
Επιταχύνοντας τη δημιουργία Ταμείου Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων
Αξιοποιώντας τις δυνατότητες ψηφιοποίησης των οικονομιών».

Ήδη αρκετές χώρες έχουν θέσει σε εφαρμογή συγκεκριμένα μέτρα. Στην Ιταλία αποφασίστηκε μείωση του φόρου στα καύσιμα κατά 25 λεπτά το λίτρο για περιορισμένο χρονικό διάστημα, με στόχο την προσωρινή συγκράτηση των τιμών. Στην Αυστρία, η μείωση του φόρου είναι μικρότερη, ωστόσο συνοδεύεται από παρεμβάσεις στα περιθώρια κέρδους σε όλη την αλυσίδα καυσίμων, ώστε να επιτευχθεί ουσιαστικό όφελος για τον καταναλωτή.

Ανάλογες κινήσεις καταγράφονται και σε άλλες χώρες: η Πορτογαλία προχωρά σε προσωρινές φοροελαφρύνσεις στα καύσιμα, ενώ η Ισπανία μειώνει σημαντικά τον ΦΠΑ και εξετάζει την αναστολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, με στόχο αισθητή πτώση των τιμών σε βενζίνη και ντίζελ. Παράλληλα, καταργείται και επιβάρυνση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Στην Ελλάδα, η κυβέρνηση αναζητά ευρωπαϊκές λύσεις και χρηματοδοτικά εργαλεία για την αντιμετώπιση των αυξήσεων. Όπως ανέφερε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, οι έντονες διακυμάνσεις σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο επηρεάζουν άμεσα την αγορά, από τα βασικά αγαθά έως τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Τόνισε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με τους φορείς του κλάδου, προκειμένου να διαμορφωθούν στοχευμένες παρεμβάσεις που θα εξελίσσονται ανάλογα με την πορεία της κρίσης.

«Όταν βλέπει κανείς να αλλάζουν άρδην καθημερινά οι τιμές στο πετρέλαιο και οι τιμές στο φυσικό αέριο, αυτό έχει αντίκτυπο στην αγορά, στην καθημερινότητα, στη λαϊκή αγορά, στο σούπερ μάρκετ και στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Σε μια πολύ δύσκολη συνθήκη, που προβλέψεις δεν μπορούν να γίνουν, η κυβέρνηση θα κάνει το καλύτερο δυνατό και σπεύδει νωρίς να μιλήσει με τους ανθρώπους του κλάδου και να βρει μαζί τους μια λύση, ανάλογα με την έκβαση και την εξέλιξη αυτής της τραγικής κατάστασης, έτσι ώστε να μπορέσει να ανακουφίσει τους πολίτες. Εξετάζονται διάφορα μέτρα και θα παρθούν πρωτοβουλίες» ανέφερε ο Βασίλης Κικίλιας.

«Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο ή μεθαύριο και, αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί και συγκρατημένοι, δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις. Όπως κάναμε πέρυσι, που είχαν ανακοινωθεί από την αγορά αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων +15% και βρήκαμε τρόπο να τις ανασχέσουμε, αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και τώρα, σε πολύ πιο δύσκολες συνθήκες. Έχουμε συνάντηση του κλάδου με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την Προεδρία της Κυβέρνησης, προκειμένου να δούμε ποια είναι αυτά τα μέτρα τα οποία μπορούμε να πάρουμε, αν θέλετε “κλιμακωτά”, όπως εξελίσσεται η κατάσταση, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε τους νησιώτες και τους πολίτες. Το ζητούμενο είναι να προστατευτεί η καθημερινότητα και να διασφαλιστεί η πρόσβαση στα νησιά μας», δήλωσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.


Ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε και στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και τη στάση της Ελλάδας, διευκρινίζοντας πως: «Η ελληνική διπλωματία εκφράζεται από το υπουργείο Εξωτερικών και τον Γιώργο Γεραπετρίτη και ο οποιοσδήποτε μιλά για θέματα εξωτερικής πολιτικής, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός. Γιατί είναι τόσο ευαίσθητα και πολυσύνθετα τα θέματα αυτά, που μόνο αυτός που κάθεται στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης και συνεννοείται με τον πρωθυπουργό έχει πραγματική εικόνα». Όπως ανέφερε, «εμείς ανήκουμε στο ΝΑΤΟ, τη συνδρομή μας την υπερκαλύπτουμε και, προφανώς, αν θες την ειρήνη πρέπει να είσαι ισχυρός στην άμυνά σου και να είσαι έτοιμος να ανταπεξέλθεις σε όλες τις δυσκολίες, σε μια περίοδο που οι κρίσεις διαδέχονται η μία την άλλη».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
