Φορολογικές δηλώσεις: Τι πρέπει να προσέξετε για μην πέσετε σε «παγίδα» - Τα 5 «μυστικά»

Πέντε βασικά σημεία πρέπει να προσέξουν φέτος οι φορολογούμενοι κατά την υποβολή των δηλώσεών τους, καθώς η διαδικασία μπορεί να φαίνεται απλή, ωστόσο κρύβει «παγίδες» που ενδέχεται να οδηγήσουν σε επιβαρύνσεις.

Η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία και περίπου 1,5 εκατομμύριο πολίτες έχουν στη διάθεσή τους προσυμπληρωμένες δηλώσεις. Παρότι η υποβολή μπορεί να γίνει άμεσα, οι ειδικοί συνιστούν προσεκτικό έλεγχο των στοιχείων.

Πρώτο και σημαντικότερο, οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις δεν πρέπει να υποβάλλονται χωρίς διασταύρωση. Εφόσον τα στοιχεία είναι σωστά, η δήλωση οριστικοποιείται αυτόματα στις 16 Απριλίου. Σε διαφορετική περίπτωση, οι φορολογούμενοι έχουν περιθώριο διορθώσεων έως τις 15 Απριλίου, ενώ μπορούν να προχωρήσουν σε τροποποιήσεις χωρίς πρόστιμο έως τις 15 Ιουλίου.

Illustration: Εβελίνα Καράτζιου / Newsbomb.gr

Δεύτερον, σημαντικό κίνητρο αποτελεί η έκπτωση φόρου. Όσοι υποβάλουν νωρίς τη δήλωσή τους και εξοφλήσουν εφάπαξ τον φόρο έως τις 31 Ιουλίου, δικαιούνται έκπτωση που φτάνει έως και 4%, ενώ μειώνεται σε 3% ή 2% για μεταγενέστερες υποβολές.

Illustration: Εβελίνα Καράτζιου / Newsbomb.gr

Τρίτον, για όσους αποκτούν εισοδήματα από ακίνητα, είναι απαραίτητη η προηγούμενη υποβολή του εντύπου Ε2, ώστε να καταγραφούν σωστά τα στοιχεία και να αποφευχθούν λάθη.

Illustration: Εβελίνα Καράτζιου / Newsbomb.gr

Τέταρτον, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις ηλεκτρονικές αποδείξεις. Οι δαπάνες μέσω καρτών ή e-banking πρέπει να καλύπτουν το 30% του εισοδήματος (έως 20.000 ευρώ), διαφορετικά επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 22% στη διαφορά.

Illustration: Εβελίνα Καράτζιου / Newsbomb.gr

Τέλος, προβλέπονται σημαντικές φοροελαφρύνσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται απαλλαγές φόρου για ορισμένες μισθώσεις, μειώσεις τεκμηρίων για νέες μητέρες, καθώς και έως 50% μείωση για επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε μικρούς οικισμούς ή σε ειδικούς κλάδους.

Illustration: Εβελίνα Καράτζιου / Newsbomb.gr

Η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων λήγει στις 15 Ιουλίου, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις παρατείνεται έως τις 31 Ιουλίου. Οι φορολογούμενοι καλούνται να κινηθούν έγκαιρα και με προσοχή, ώστε να αποφύγουν περιττές επιβαρύνσεις.

