ΔΕΔΔΗΕ: Από την 1η Απριλίου το θερινό ωράριο μειωμένης τιμολόγησης
Νέα τιμολόγηση φέρνει ο Απρίλιος σύμφωνα με την ΔΕΔΔΗΕ
Από την 1η Απριλίου θα τεθεί σε εφαρμογή το θερινό ωράριο της διζωνικής μειωμένης τιμολόγησης, με ισχύ έως 31η Οκτωβρίου 2026, ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ.
Συγκεκριμένα ανά ζώνη, το ωράριο προσαρμόζεται ως εξής:
- Μεσημβρινή ζώνη: 11πμ - 3μμ
- Νυχτερινή ζώνη: 2πμ - 4πμ
Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Φεβρουαρίου 2025 που τέθηκε σε εφαρμογή, σκοπός του διζωνικού συστήματος μειωμένης τιμολόγησης είναι η πρόσβαση των καταναλωτών σε ηλεκτρικό ρεύμα, τις ώρες που είναι πιο φθηνό.
03:06 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΔΕΔΔΗΕ: Από την 1η Απριλίου το θερινό ωράριο μειωμένης τιμολόγησης
00:44 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Wall Street: Δεν άντεξαν στις πιέσεις S&P και Nasdaq
22:55 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
«Σκοτεινό σημείο» στο θέατρο Αλκμήνη: Δύο γυναίκες, δύο ζωές, δύο αλήθειες
06:38 ∙ WHAT THE FACT
Επιστήμονας του Χάρβαρντ: Πυρηνική επίθεση εξωγήινων αφάνισε πολιτισμό στον Άρη
07:07 ∙ WHAT THE FACT