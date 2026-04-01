Μεγάλη άνοδος στη Wall Street μετά τις ενδείξεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Με άνοδο ολοκληρώθηκε την Τρίτη η συνεδρίαση στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.
Με σημαντικά κέρδη έκλεισε την Τρίτη (31/3) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, σε κλίμα επενδυτικές ευφορίας λόγω των ενδείξεων πως ο πόλεμος που μαίνεται εδώ και έναν μήνα στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να πλησιάζει στο τέλος του.
Οι δείκτες
Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 1.125,37 μονάδων (+2,49%), στις 46.341,51 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 795,98 μονάδων (+3,83%), στις 21.590,62 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 184,80 μονάδων (+2,91%), στις 6.528,52 μονάδες.
