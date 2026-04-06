Market Pass: Οι δικαιούχοι - Πότε θα δοθεί το voucher

Snapshot Το Market Pass προβλέπει αναδρομικές καταβολές από 240 έως 1.200 ευρώ στους δικαιούχους, που μπορεί να καλύπτουν έως και 30 μήνες.

Η καταβολή των επιδοτήσεων αναμένεται να γίνει από τον ΟΠΕΚΑ τον Σεπτέμβριο, με πιθανότητα πρόωρης εκκίνησης λόγω οικονομικών πιέσεων.

Δικαιούχοι είναι οι λήπτες του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, πρώην δικαιούχοι του επιδόματος και άτομα σε κατάσταση ακραίας φτώχειας με σχετική βεβαίωση.

Η επιδότηση παρέχεται μέσω ψηφιακού voucher για αγορά τροφίμων και βασικών ειδών, χωρίς δυνατότητα μετατροπής σε μετρητά.

Το voucher θα έχει διάρκεια 6 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης και το επίσημο χρονοδιάγραμμα θα ανακοινωθεί μετά την ΚΥΑ του καλοκαιριού.

Το ενδεχόμενο να δοθεί νωρίτερα από το προγραμματισμένο το Market Pass, εξετάζει το κυβερνητικό επιτελείο, εξαιτίας των αυξανόμενων οικονομικών πιέσεων που δέχονται οι πολίτες λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν από τον ΟΠΕΚΑ και όλα δείχνουν πως θα δρομολογηθούν για τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Με το Market Pass οι δικαιούχοι θα λάβουν αναδρομικές καταβολές που κυμαίνονται από 240 έως 1.200 ευρώ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις, η αναδρομική ισχύς της επιδότησης μπορεί να αφορά διάστημα έως και 30 μηνών.

Το πρόγραμμα στοχεύει στη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπως οι άνεργοι, οι πολίτες με χαμηλά εισοδήματα και όσοι λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και η μηνιαία επιδότηση ξεκινά από τα 40 ευρώ, ποσό που προσαυξάνεται ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού.

Ποσά αναδρομικών

Με βάση τη μηνιαία επιδότηση (από 40 ευρώ και πάνω), τα συνολικά ποσά διαμορφώνονται ως εξής:

6 μήνες: 240€

12 μήνες: 480€

18 μήνες: 720€

24 μήνες: 960€

30 μήνες: 1.200€

Η οριστικοποίηση των ποσών θα γίνει μέσω της σχετικής ΚΥΑ εντός του καλοκαιριού, οπότε και θα ανακοινωθεί το επίσημο χρονοδιάγραμμα πληρωμών.

Οι δικαιούχοι

Στους δικαιούχους του Market Pass εντάσσονται:

Σημερινοί λήπτες του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Πρώην δικαιούχοι του επιδόματος που το λάμβαναν την 1η Μαρτίου 2024, αλλά πλέον όχι.

Πολίτες σε κατάσταση ακραίας φτώχειας, με σχετική βεβαίωση από Κέντρα Κοινότητας ή κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων.

Πώς θα λειτουργεί

Η ενίσχυση θα δίνεται μέσω ψηφιακού voucher, το οποίο:

χρησιμοποιείται μόνο για αγορά τροφίμων και βασικών ειδών

δεν μετατρέπεται σε μετρητά

δεν καλύπτει προϊόντα όπως αλκοόλ και καπνικά

Το voucher θα διατίθεται σε ψηφιακή ή εκτυπωμένη μορφή και θα έχει διάρκεια 6 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης.

