Κοινωνικός τουρισμός: Δωρεάν διακοπές για 300.000 δικαιούχους - Μέχρι και 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις

Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά ξεκινά το πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός 2026 της ΔΥΠΑ, καθώς η έναρξή του μεταφέρεται για την 1η Μαΐου, με στόχο την αξιοποίηση των επιταγών και την ανοιξιάτικη περίοδο, όταν οι τιμές είναι χαμηλότερες.

Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει 300.000 vouchers, με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπει ενισχυμένες παροχές και διευρυμένα κριτήρια ένταξης σε σχέση με προηγούμενα έτη.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις πολύτεκνες οικογένειες, οι οποίες εξισώνονται με τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) ως προς την προτεραιότητα συμμετοχής, μέσω αυξημένης μοριοδότησης. Παράλληλα, εντάσσονται πλήρως στο πρόγραμμα και οι ανάδοχες μητέρες, με ίση μεταχείριση σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες.

Κάθε επιταγή αντιστοιχεί σε μοναδικό αριθμό για δικαιούχους και ωφελούμενους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα για έως 6 διανυκτερεύσεις σε καταλύματα του Μητρώου Παρόχων της ΔΥΠΑ, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή. Το πρόγραμμα καλύπτει και ακτοπλοϊκά εισιτήρια, με συμμετοχή 25%, ενώ για τα ΑμεΑ τα εισιτήρια παρέχονται δωρεάν.

Αυξημένη επιδότηση

Αυξημένη επιδότηση προβλέπεται για συγκεκριμένες περιοχές, με στόχο την ενίσχυση τοπικών οικονομιών. Ειδικότερα, προσφέρονται έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε νησιά όπως η Λέρος, η Λέσβος, η Χίος, η Κως, η Σάμος και η Ρόδος, καθώς και έως 12 διανυκτερεύσεις σε περιοχές όπως η Βόρεια Εύβοια, ο Έβρος και η Θεσσαλία (εκτός Σποράδων).

Οι τιμές επιδότησης αυξάνονται κατά 20% σε περιόδους αιχμής, όπως τον Αύγουστο, τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, ενώ η ενίσχυση αυτή ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για συγκεκριμένες πληγείσες περιοχές.

Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι και άνεργοι που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, όπως 50 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, λήψη ειδικής άδειας μητρότητας από τον ΟΑΕΔ ή επιδότηση ανεργίας για τουλάχιστον δύο μήνες. Στο πρόγραμμα εντάσσονται και εγγεγραμμένοι άνεργοι στο Μητρώο ΑμεΑ.

Youth Pass 2026

Παράλληλα, επιπλέον οικονομική ενίσχυση για τις διακοπές τους μπορούν να λάβουν νέοι μέσω του Youth Pass. Το ποσό φτάνει έως τα 300 ευρώ σε διάστημα δύο ετών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεταφορές, διαμονή ή ψυχαγωγία.

Δικαιούχοι του Youth Pass είναι νέοι 18 και 19 ετών που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, με την ενίσχυση να καταβάλλεται σε δύο δόσεις των 150 ευρώ και να πιστώνεται στο ψηφιακό πορτοφόλι στα τέλη Μαΐου.