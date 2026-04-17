Κοινωνικός τουρισμός 2026: Μέχρι τις 30 Ιουνίου οι αιτήσεις - Οι δικαιούχοι

Οι αιτήσεις για τον Κοινωνικό Τουρισμό 2026

Νωρίτερα από το αναμενόμενο θα ανοίξει ο Κοινωνικός Τουρισμός για την περίοδο 2026-2027, καθώς οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν, μέσω της πλατφόρμας της ΔΥΠΑ από την 1η Μαΐου.

Το πρόγραμμα μοιράζει φέτος 300.000 επιταγές, συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ. Κάθε επιταγή αντιστοιχεί σε έναν μοναδικό αριθμό δικαιούχου και καλύπτει έως έξι διανυκτερεύσεις για τα ωφελούμενα μέλη, σε καταλύματα που συμμετέχουν στο Μητρώο Παρόχων, με μικρή συμμετοχή.

Έως και 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις μπορούν να απολαύσουν οι δικαιούχοι του κοινωνικού τουρισμού που έχουν επιλέξει καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας (Δήμοι Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας), καθώς και των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων και Έβρου.

Παράλληλα, έως 10 διανυκτερεύσεις, με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή, δικαιούνται όσοι εξαργυρώσουν τα voucher σε καταλύματα των νησιών Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κως, Σάμος και Ρόδος

Επιδότηση και στα ακτοπλοϊκά

Επιπλέον, στο πρόγραμμα επιδοτούνται και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, με ιδιωτική συμμετοχή 25% για τους δικαιούχους, ενώ για τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατίθενται δωρεάν.

Για τους παρόχους τουριστικών καταλυμάτων, υπενθυμίζεται ότι οι τιμές επιδότησης παραμένουν αυξημένες κατά 20% για την περίοδο των Χριστουγέννων (15.12.2025 – 14.01.2026). Η αυξημένη επιδότηση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας, εξαιρουμένων των Σποράδων.

Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικά στοιχεία του προγράμματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα ΕΔΩ