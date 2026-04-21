Συντάξεις Μαΐου: Πότε θα δουν οι δικαιούχοι τα χρήματα στους λογαριασμούς τους - Οι ημερομηνίες

Εντός της εβδομάδας θα ξεκινήσει η καταβολή των συντάξεων Μαΐου στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Πρόκειται για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις που καταβάλλονται μέσω του ΕΦΚΑ, με διαφοροποιήσεις στις ημερομηνίες ανάλογα με την κατηγορία των συνταξιούχων.

Οι συνταξιούχοι μη μισθωτών Ταμείων – όπως ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ – καθώς και όσοι λαμβάνουν συντάξεις από τον ιδιωτικό τομέα, αναμένεται να δουν τα χρήματά τους διαθέσιμα, καθώς οι πληρωμές για αυτές τις κατηγορίες έχουν προγραμματιστεί για τις 23 Απριλίου.

Ο προγραμματισμός των καταβολών ακολουθεί τον καθιερωμένο διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών, με τις ημερομηνίες να κατανέμονται ως εξής:

Την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 καταβάλλονται οι κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ), καθώς και οι συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη δημιουργία του ΕΦΚΑ, βάσει του νόμου 4387/2016, μέσω του συστήματος ΟΠΣ-ΕΦΚΑ. Την ίδια ημέρα πληρώνονται και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κατηγορίας.

Αντίστοιχα, τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 προγραμματίζεται η καταβολή των κύριων συντάξεων από τα πρώην Ταμεία μισθωτών, όπως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, καθώς και άλλων εντασσόμενων φορέων (όπως ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), αλλά και των συντάξεων του ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Την ίδια ημέρα θα πληρωθούν τόσο οι κύριες όσο και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Πότε εμφανίζονται τα χρήματα στους λογαριασμούς

Τα χρήματα που θα καταβληθούν θα εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων νωρίτερα από την επίσημη ημερομηνία πληρωμής.

Ειδικότερα, οι πληρωμές της Παρασκευής 24 Απριλίου θα είναι διαθέσιμες από την Πέμπτη 23 Απριλίου, ενώ για τις πληρωμές της Δευτέρας 27 Απριλίου, τα χρήματα θα πιστωθούν από την Παρασκευή 24 Απριλίου.

Διαβάστε επίσης