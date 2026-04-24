ΔΕΗ: Προχωρά σε ΑΜΚ «μαμούθ» 4 δισ. και επενδύσεις 24 δισ.– Το σχέδιο έως το 2030

Σε μία γιγαντιαίων διαστάσεων Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους περίπου €4 δισ. προχωρά η ΔΕΗ στο πλαίσιο γενικότερου στρατηγικού επενδυτικού σχεδίου ύψους περίπου €24 δισεκατομμυρίων ευρώ που θέλει να υλοποιήσει έως το 2030 για την αξιοποίηση αναπτυξιακών ευκαιριών όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά ευρύτερα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη .

Η ΔΕΗ μεταξύ άλλων στοχεύει σε σχεδόν διπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος της σε 24,3 GW το 2030, με στόχο καθαρές ετήσιες προσθήκες ισχύος 2,4 GW κυρίως μέσω επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ευέλικτη παραγωγή και αποθήκευση.

Η διεθνής επέκταση θα γίνει με σημαντικές επενδύσεις σε νέες αγορές υψηλής ανάπτυξης στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενώ ξεκινά άμεσα και η υλοποίηση του Data Center Κοζάνης – Φάση Ι με στόχο 300 MW σε λειτουργία έως τα τέλη του 2028.

Σε ότι αφορά τις οικονομικές επιδόσεις η ΔΕΗ έχει βάλει στόχο να φτάσει τα κέρδη EBITDA σε περίπου €4,6 δισ. έως το 2030, με διπλασιασμό Καθαρών Κερδών έως το 2028 και τριπλασιασμός τους έως το 2030.

Επιπλέον η ΔΕΗ επιβεβαιώνει τη δέσμευση της για μέρισμα €1,20 ανά μετοχή το 2028, και νέα δέσμευση αύξησης σε €1,40 ανά μετοχή έως το 2030.

Το σκεπτικό πίσω από την ΑΜΚ των 4 δισ. ευρώ

Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα συμβάλλει στη χρηματοδότηση του Στρατηγικού Σχεδίου της Εταιρίας, με στόχο: (i) την επιτάχυνση των επενδύσεων στις κύριες γεωγραφικές αγορές της, (ii) την ανάπτυξη της διεθνούς παρουσίας της, (iii) την επένδυση σε επιπλέον τομείς που η Εταιρεία θεωρεί στρατηγικούς ή συμπληρωματικούς προς τις κύριες δραστηριότητές της, και (iv) τη διατήρηση ευελιξίας για περαιτέρω αναπτυξιακές ευκαιρίες στους τομείς ενέργειας και τεχνολογίας. Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα ενισχύσει επίσης τη στρατηγική και λειτουργική ευελιξία της Εταιρείας μέσω μιας αποδοτικότερης και βιώσιμης κεφαλαιακής διάρθρωσης.

Επενδυτικές ευκαιρίες σε κεντρική και ΝΑ Ευρώπη

Στην ταχύτατα αναπτυσσόμενη περιοχή της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης («ΚΝΑΕ»), η ΔΕΗ έχει εντοπίσει σημαντικούς παράγοντες που δημιουργούν επενδυτικές ευκαιρίες στην περιοχή. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

η ενεργειακή στενότητα, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερες κεφαλαιακές αποδόσεις,

ο παροπλισμός σημαντικού αριθμού θερμικών μονάδων, ο οποίος δημιουργεί τεράστια ευκαιρία για ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών παραγωγής σε μεγάλη κλίμακα,

η έλλειψη διασυνδέσεων της περιοχής με την υπόλοιπη Ευρώπη, η οποία θα συνεχίσει να διατηρεί τις τιμές χονδρικής σε υψηλότερα επίπεδα,

η συμβολή της Ουκρανίας στην ενεργειακή στενότητα της περιοχής, έχοντας μετατραπεί από χώρα εξαγωγής ενέργειας σε χώρα εισαγωγής ενέργειας,

η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή που προβλέπεται να αυξηθεί σημαντικά την επόμενη δεκαετία, λόγω μεγαλύτερης ανάπτυξης του ΑΕΠ σε σχέση με τη Δυτική Ευρώπη, τις πολιτικές επαναπατρισμού δραστηριοτήτων (onshoring), τον αυξανόμενο εξηλεκτρισμό, τη δημιουργία νέων Data Centers, καθώς και των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες αυτές, ο Όμιλος ΔΕΗ επιταχύνει την ανάπτυξή του στην ευρύτερη περιοχή, επενδύοντας σε ενεργειακά συστήματα της ΚΝΑΕ και σε υποδομές για Data Centers. Ο Όμιλος ΔΕΗ σκοπεύει σε διπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος σε 24,3 GW το 2030, από 12,4 GW το 2025, αυξάνοντας σημαντικά τις νέες προσθήκες ανά έτος από 1,4 GW σε 2,4 GW, επενδύοντας σε συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας («ΑΠΕ»), ευέλικτη παραγωγή και αποθήκευση. Ειδικότερα:

Στην Ελλάδα, η ΔΕΗ στοχεύει στην προσθήκη 5 GW έως το 2030, με τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ να αυξάνεται σε 13,3 GW, παρά την πλήρη απολιγνιτοποίηση, η οποία θα ολοκληρωθεί το 2026, και τη διακοπή λειτουργίας του 40% της παραγωγής ενέργειας από πετρέλαιο στα ελληνικά νησιά.

Στη Ρουμανία, ο Όμιλος ΔΕΗ στοχεύει στον τριπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος μεταξύ 2025 και 2030, ώστε να φθάσει τα 5,3 GW, μέσω επενδύσεων σε ΑΠΕ, αποθήκευση, νέες μονάδες φυσικού αερίου και peakers.

Στις υπόλοιπες χώρες όπου ο Όμιλος ΔΕΗ απέκτησε πρόσφατα παρουσία, ήτοι στην Ιταλία, τη Βουλγαρία και την Κροατία, ο Όμιλος ΔΕΗ στοχεύει στη σημαντική αύξηση του επενδυτικού του σχεδίου, κυρίως μέσω κατασκευής μονάδων ΑΠΕ και αποθήκευσης, καθώς και μονάδων φυσικού αερίου, με στόχο η εγκατεστημένη ισχύς να φθάσει τα 3,5 GW έως το 2030.

Στην ευρύτερη περιοχή της ΚΝΑΕ, το Στρατηγικό Σχέδιο στοχεύει στην είσοδο σε νέες χώρες, συγκεκριμένα την Ουγγαρία, την Πολωνία και τη Σλοβακία, μέσω τόσο οργανικής ανάπτυξης όσο και εξαγορών, με στόχο 2,2 GW εγκατεστημένης ισχύος σε ΑΠΕ και αποθήκευση έως το 2030.

Έως το 2030, στόχος του Ομίλου ΔΕΗ είναι το 45% της εγκατεστημένης ισχύος να είναι εκτός Ελλάδος, ενώ το ενεργειακό μείγμα θα περιλαμβάνει όλες τις σύγχρονες μορφές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ηλιακή, αιολική, υδροηλεκτρική, φυσικό αέριο, αποθήκευση), διαφοροποιώντας το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας τόσο γεωγραφικά όσο και τεχνολογικά.

Το Στρατηγικό Σχέδιο περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός Data Center 300 MW στην πρώην λιγνιτική περιοχή της Κοζάνης στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς η Εταιρεία βρίσκεται σε εμπιστευτικές εν εξελίξει διαπραγματεύσεις με κορυφαίους παρόχους υπερκλίμακας (hyperscalers), με την κατασκευή να αναμένεται να ξεκινήσει το 2026 και τις σχετικές κεφαλαιουχικές δαπάνες της ΔΕΗ να ανέρχονται σε €1,2 δισεκατομμύρια.

Οι σημαντικοί χρηματοοικονομικοί στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου είναι:

EBITDA στα €4,6 δισεκατομμύρια το 2030 από €2,0 δισεκατομμύρια το 2025,

Καθαρά κέρδη που υπερτριπλασιάζονται σε €1,5 δισεκατομμύριο το 2030 από €0,45 δισεκατομμύρια το 2025, και

Μέρισμα ανά μετοχή που φθάνει τα €1,4 έως το 2030 από €0,4 το 2024, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης (CAGR) περίπου 24%.

Σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες του Ομίλου ΔΕΗ μεταξύ 2026 και 2030 προβλέπεται να ανέλθουν σε €24,2 δισεκατομμύρια, εκ των οποίων το 95% κατανέμεται σε αναπτυξιακά έργα και το 48% εκτός Ελλάδος, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο διαφοροποίηση του κινδύνου.

Όσον αφορά στη χρηματοδότηση, το 54% των κεφαλαιουχικών δαπανών προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί μέσω λειτουργικών ταμειακών ροών, το 31% μέσω αύξησης του καθαρού δανεισμού, ενώ η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου αναμένεται να χρηματοδοτήσει το 15% των κεφαλαιουχικών δαπανών. Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έχει επίσης στόχο να διασφαλίσει ότι ο δείκτης Καθαρό Χρέος/EBITDA θα παραμείνει σημαντικά κάτω από το όριο του 3,5x, σε συμμόρφωση με τις χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις (covenants) του Ομίλου στο πλαίσιο του υφιστάμενου δανεισμού του.

