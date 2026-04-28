Η «επόμενη μέρα» για την Πληροφορική: Στρατηγικός προσανατολισμός σε defence tech και ΑΙ

Σε έναν νέο κύκλο έργων, ύψους περίπου 400 εκατ. ευρώ θα στηριχτεί η ανάπτυξη του εγχώριου κλάδου πληροφορικής για τα επόμενα χρόνια

Γεώργιος Καλούμενος

Σε έναν νέο κύκλο έργων, ύψους περίπου 400 εκατ. ευρώ, που θα ακολουθήσουν μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας τον φετινό Ιούνιο, αναμένεται να στηριχτεί η ανάπτυξη του εγχώριου κλάδου πληροφορικής για τα επόμενα χρόνια.

Κάποια από αυτά έχουν ανακοινωθεί όπως για παράδειγμα το νέο έργο των ταυτοτήτων, κάποια άλλα «τρέχουν» από το Υπερταμείο και αναμένεται να βγουν σταδιακά μέσα στους επόμενους μήνες, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις έργων που αφορούν στο ΕΣΠΑ και στο defence tech, έναν τομέα που αναμένεται να γνωρίσει μεγάλη ανάπτυξη στην Ελλάδα αλλά και πανευρωπαϊκά σε βάθος τουλάχιστον τριετίας.

Τέλος, ο κλάδος πληροφορικής θα έχει έσοδα και από υφιστάμενα έργα του RRF που έχουν πληρωμένα κόστη λειτουργίας και συντήρησης για το παραπάνω διάστημα.

Τα στοιχεία αυτά τα παρέθεσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Uni Systems Γιάννης Λουμάκης, στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου για την πορεία της εταιρείας το 2025 και τις προοπτικές ανάπτυξής από το 2026 και μετά.

Η εταιρεία που δραστηριοποιείται σήμερα σε 25+ χώρες, εξυπηρετώντας περισσότερους από 300 πελάτες, σημείωσε έσοδα 268 εκατ. ευρώ (+11%) και EBITDA 28,5 εκατ. ευρώ (+22% YoY). Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε στο 11,2%, ενώ το CAGR εσόδων 2021–2025 ανέρχεται σε 15%. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων για την περίοδο 2026–2030 φτάνει τα 671 εκατ. ευρώ.

Το μεγαλύτερο μερίδιο εξακολουθεί να κατέχει ο κλάδος των διεθνών αγορών με 125 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί συνολικά στο 48% του κύκλου εργασιών, επιβεβαιώνοντας τον εξωστρεφή προσανατολισμό της Uni Systems, ενώ ακολουθούν ο χρηματοοικονομικός και τραπεζικός τομέας, ο δημόσιος και ο ιδιωτικός.

Παράλληλα, τα έσοδα από τις ψηφιακές λύσεις της εταιρείας, έφτασαν τα 83 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση +16%, ως αποτέλεσμα της στοχευμένης επένδυσης στους βασικούς ψηφιακούς πυλώνες της εταιρείας: Artificial Intelligence & Data, Cybersecurity, Cloud, Managed Services και Customer Experience.

Στρατηγική κατεύθυνση το AI

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Uni Systems αναφέρθηκε στη στρατηγική κατεύθυνση AI‑first της εταιρείας, παρουσιάζοντας το Synthesis AI, το ολοκληρωμένο μοντέλο ψηφιακού μετασχηματισμού που ενσωματώνει την Τεχνητή Νοημοσύνη στο σύνολο των λύσεων και υπηρεσιών της, με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Το Synthesis AI αποτελεί ένα ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας που διασυνδέει την Τεχνητή Νοημοσύνη με τον ευρύτερο επιχειρησιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό των οργανισμών, αποτυπώνοντας την AI‑first στρατηγική τόσο στις εσωτερικές λειτουργίες της εταιρείας, όπου εφαρμόζεται ήδη για ένα χρόνο, όσο και στις λύσεις που προσφέρει στην αγορά.

Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελεί ο τομέας της Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας που σε συνεργασία με το Pleiades Innovation Ecosystem, διαχειρίζεται τα Μνημόνια Συνεργασίας με τους Δήμους Καλαμάτας, Χάλκης, Παλαιού Φαλήρου και Κω που υπογράφηκαν την προηγούμενη χρονιά και έχουν τεθεί σε τροχιά υλοποίησης με σειρά δράσεων. Παράλληλα, το 2025 ολοκληρώθηκε με την έγκριση 7 νέων προτάσεων στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων, ανεβάζοντας τη συνολική συμμετοχή της Uni Systems σε 76 εγκεκριμένες προτάσεις.

Αναφερόμενος στα μελλοντικά σχέδια της Uni Systems, ο κ. Λουμάκης τόνισε την περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της εταιρείας, πέραν των οργανισμών της Ε.Ε., καθώς και τη δραστηριοποίησή της στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, στο πλαίσιο των γεωπολιτικών εξελίξεων και ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών, με υλοποίηση έργων που ενσωματώνουν την AI‑first στρατηγική της. Σημείωσε δε, ότι η αυτάρκεια σε τεχνολογικές λύσεις καθορίζει και την γεωπολιτική σταθερότητα και ισχύ.

Η Uni Systems απασχολεί περισσότερους από 1.800 εργαζομένους με 45+ εθνικότητες, ενώ το 2025 προχώρησε σε 344 νέες προσλήψεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συνεχή εκπαίδευση, με πάνω από 25.500 ώρες κατάρτισης και εστίαση στις ψηφιακές και AI δεξιότητες.

