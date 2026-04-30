Επιστροφή ενοικίου: Τριπλή επιστροφή για 50.000 υπαλλήλους - Οι προϋποθέσεις και τα 3 SOS

Το μέτρο αναμένεται να νομοθετηθεί εντός των προσεχών μηνών, το αργότερο μέχρι τον Ιούνιο

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Περίπου 50.000 γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν «εκτός έδρας» σε Περιφέρειες θα λάβουν την πρώτη αναδρομική επιστροφή ενοικίου τον Σεπτέμβριο του 2026 για το 2025.
  • Θα υπάρξουν συνολικά τρεις επιστροφές ενοικίου έως το 2026, με δύο επιπλέον καταβολές τον Νοέμβριο του 2026 για τις δαπάνες ενοικίου του 2025.
  • Το μέγιστο ποσό επιστροφής για κύρια κατοικία είναι 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, και δεν υπερβαίνει το 1/12 της συνολικής ετήσιας μίσθωσης.
  • Δικαιούχοι είναι οι εργαζόμενοι σε υγεία και εκπαίδευση εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, με κατοικία στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα όπου υπηρετούν, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.
  • Η καταβολή γίνεται αυτόματα με βάση τις φορολογικές δηλώσεις και τις δηλώσεις μισθώσεων στην ΑΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται ξεχωριστή αίτηση.
Snapshot powered by AI

Την πρώτη επιστροφή ενοικίου -από τις τρεις που δικαιούνται συνολικά να εισπράξουν εντός του 2026- θα λάβουν εντός του προσεχούς Σεπτεμβρίου περίπου 50.000 γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υπηρετούν «εκτός έδρας» στην Περιφέρεια.

Βάσει των όσων ήδη έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση και με βάση πληροφορίες που συνέλεξε ο «Ε.Τ.», οι εν λόγω δικαιούχοι θα λάβουν τον Σεπτέμβριο αναδρομικά την επιστροφή ενοικίου που αφορά το 2025. Στη συνέχεια, τον Νοέμβριο του 2026 θα λάβουν άλλες δύο επιστροφές, όπως ήδη έχει ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο πλαίσιο της συζήτησης για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2026.

Το μέτρο αναμένεται να νομοθετηθεί εντός των προσεχών μηνών, το αργότερο μέχρι τον Ιούνιο, και θα έχει αναδρομική ισχύ σε σχέση με την επιστροφή ενοικίου που έχει ήδη καταβληθεί.

Δικαιούχοι της τριπλής ενίσχυσης θα είναι όλοι οι γιατροί, οι νοσηλευτές και οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν και μισθώνουν κατοικίες μακριά από τους τόπους μόνιμης διαμονής τους, με εξαίρεση μόνο για όσους υπηρετούν σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Για την καταβολή της ενίσχυσης δεν προβλέπονται εισοδηματικά κριτήρια, καθώς η πρόθεση της κυβέρνησης είναι το μέτρο να λειτουργήσει ως κίνητρο παραμονής και προσέλκυσης προσωπικού σε περιοχές όπου οι ανάγκες σε υγεία και εκπαίδευση παραμένουν αυξημένες.

Το ύψος της κάθε επιστροφής θα υπολογιστεί με βάση το γενικό πλαίσιο που ισχύει για την επιστροφή ενοικίου τον Νοέμβριο κάθε έτους. ετσι, το ανώτατο ποσό της κάθε επιστροφής για κύρια κατοικία ανέρχεται στα 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Παράλληλα, το ποσό της κάθε επιστροφής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης μίσθωσης που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ, ώστε να διασφαλίζεται ότι η ενίσχυση ανταποκρίνεται στο πραγματικό μηνιαίο ενοίκιο.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η τριπλή καταβολή το 2026 θα αφορά ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, με εξαίρεση την Αττική και τη Θεσσαλονίκη.

Βασική προϋπόθεση είναι η μισθωμένη κατοικία να βρίσκεται εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας όπου υπηρετεί ο δικαιούχος, ώστε η ενίσχυση να συνδέεται άμεσα με την πραγματική ανάγκη στέγασης στον τόπο εργασίας.

Το ποσό της κάθε επιστροφής δεν θα μπορεί να υπερβεί τα 800 ευρώ, εκτός εάν ο ενοικιαστής βαρύνεται και με εξαρτώμενα τέκνα, οπότε για κάθε ένα από τα τέκνα αυτά θα δικαιούται επιπλέον ανώτατο όριο επιστροφής 50 ευρώ. Ομως για να φτάσει να εισπράξει ένας ενοικιαστής το ανώτατο ποσό της παροχής, δηλαδή τα 800 ευρώ συν 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, θα πρέπει το μηνιαίο ενοίκιο κύριας κατοικίας που κατέβαλε στη διάρκεια του 2024 ή του 2025 να υπερέβαινε τα 800 ευρώ και επιπλέον οι καταβολές να γίνονταν και τους 12 μήνες του έτους.

Αναλυτικά, για την τριπλή επιστροφή ενοικίου σε περίπου 50.000 ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς θα ισχύσουν τα εξής:

  • Η αναδρομική επιστροφή μέρους της δαπάνης ενοικίων θα αφορά μισθώσεις του φορολογικού έτους 2024 και η καταβολή των ποσών στους δικαιούχους θα γίνει εφάπαξ τον Σεπτέμβριο του 2026. Τον Νοέμβριο του 2026 θα καταβληθεί η διπλή επιστροφή ενοικίου που θα αφορά στη δαπάνη ενοικίων του έτους 2025.
  • Σε κάθε περίπτωση αναδρομικής καταβολής, για το 2024, η οικονομική ενίσχυση θα χορηγηθεί αυτόματα σε κάθε δικαιούχο, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης, με βάση τα στοιχεία της φορολογικής του δήλωσης για το έτος 2024.

Τα ποσά ενίσχυσης

Το ποσό της επιστροφής, που θα δοθεί αναδρομικά τον Σεπτέμβριο του 2026, θα είναι ίσο με το ένα δωδέκατο (1/12) του συνολικού ποσού ενοικίων κύριας κατοικίας που καταβλήθηκαν το 2024. Αν υπήρξαν περισσότερες από μία διαδοχικές μισθώσεις, το ποσό της ενίσχυσης θα υπολογιστεί με βάση το άθροισμα των καταβληθέντων μισθωμάτων. Η διπλή επιστροφή που θα δοθεί τον Νοέμβριο του 2026 θα αφορά τις δαπάνες για ενοίκια που πραγματοποιήθηκαν το 2025. Το ποσό της κάθε μίας από τις δύο ενισχύσεις θα είναι ίσο με το ένα δωδέκατο (1/12) του συνολικού ποσού ενοικίων κύριας κατοικίας που καταβλήθηκαν το 2025. Αν υπήρξαν περισσότερες από μία διαδοχικές μισθώσεις, το ποσό της ενίσχυσης θα υπολογιστεί με βάση το άθροισμα των καταβληθέντων μισθωμάτων.

Το ποσό της ενίσχυσης που θα καταβληθεί σε κάθε δικαιούχο θα υπολογιστεί με βάση το μέγιστο ποσό μεταξύ αυτού που έχει συμφωνηθεί συμβατικά (βάσει της ενεργούς δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ) και του ποσού που έχει δηλωθεί από τους εκμισθωτές στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους.

Τα τρία βήματα της διαδικασίας

Για να γίνει η τριπλή επιστροφή του ενοικίου, θα πρέπει:

  • Να έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ η Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης («Μισθωτήριο») για το ακίνητο.
  • Να έχει δηλωθεί ο αριθμός της δήλωσης αυτής στη φορολογική δήλωση φορολογικού έτους 2024 (έντυπο Ε1, Πίνακας 6) για την αναδρομική είσπραξη της ενίσχυσης για το 2024 καθώς και στη φορολογική δήλωση φορολογικού έτους 2025 που θα έχει υποβληθεί μέχρι τον Ιούλιο του 2026 για την είσπραξη της διπλής ενίσχυσης τον ερχόμενο Νοέμβριο. Σε περίπτωση τροποποίησης της μίσθωσης, αρκεί να έχει δηλωθεί ο αριθμός της τελευταίας δήλωσης μίσθωσης.
  • Εάν δεν έχει δηλωθεί ο αριθμός του μισθωτηρίου στο Ε1, η ΑΑΔΕ θα διενεργήσει διασταυρωτικό έλεγχο και, εφόσον από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή και την ενεργή δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ τα στοιχεία μίσθωσης ταυτοποιούνται μέσω του δηλωθέντος αριθμού παροχής ρεύματος, η ενίσχυση θα καταβάλλεται κανονικά.
Σχόλια
