Fraport Greece: Τι ανέφερε για την απόφαση της Ryanair να παύσει τη λειτουργία της στη Θεσσαλονίκη

Αβάσιμες και καθ’ ολοκληρίαν προσχηματικές χαρακτήρισε η Fraport Greece οποιεσδήποτε αιτιάσεις περί των αεροναυτιλιακών χρεώσεων και του Τέλους Ανάπτυξης Αεροδρομίων που έχει θεσπιστεί από το Ελληνικό Κράτος.

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

  • Η Fraport Greece χαρακτήρισε αβάσιμες και προσχηματικές τις αιτιάσεις της Ryanair σχετικά με αεροναυτιλιακές χρεώσεις και το Τέλος Ανάπτυξης Αεροδρομίων.
  • Η Ryanair αποφάσισε να μειώσει το χειμερινό πτητικό της πρόγραμμα στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» για λόγους εμπορικού σχεδιασμού και κερδοφορίας.
  • Η Fraport Greece σεβάστηκε την επιχειρηματική απόφαση της Ryanair, που παραμένει σημαντικός συνεργάτης, μαζί με άλλες 40 αεροπορικές εταιρείες στο αεροδρόμιο.
  • Η Fraport Greece έχει επενδύσει πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ για την αναβάθμιση των υποδομών του Αεροδρομίου Θεσσαλονίκης, το οποίο παρουσίασε αύξηση επιβατικής κίνησης 40% σε εννέα χρόνια.
  • Η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στη διατήρηση σύγχρονων υποδομών και επιχειρησιακής ετοιμότητας για την εξυπηρέτηση της αυξανόμενης επιβατικής κίνησης στην περιοχή.
Σε ανακοίνωση η Fraport Greece σχολίασε την τελική απόφαση της Ryanair να διακόψει μέρος του χειμερινού πτητικού της έργου στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» για την επόμενη χρονιά.

Η Fraport Greece ανέφερε ότι ενημερώθηκε την Παρασκευή και σημείωσε: «Πέραν του γεγονότος ότι οι σχετικές ανακοινώσεις έλαβαν χώρα στην Αθήνα κι όχι στη Θεσσαλονίκη που κατά κύριο λόγο επηρεάζεται από τις αποφάσεις αυτές, είναι προφανές ότι οποιεσδήποτε αιτιάσεις περί των αεροναυτιλιακών χρεώσεων και του Τέλους Ανάπτυξης Αεροδρομίων που έχει θεσπιστεί από το Ελληνικό Κράτος είναι απολύτως αβάσιμες και καθ’ ολοκληρία προσχηματικές».

«Αντιλαμβανόμαστε ότι οι λόγοι που οδήγησαν τη Ryanair να περιορίσει το πτητικό της έργο κατά τη χειμερινή περίοδο στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τον εμπορικό σχεδιασμό, το επιχειρηματικό μοντέλο και την κερδοφορία της εταιρείας», ανέφερε.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Fraport Greece:

Η Fraport Greece ενημερώθηκε σήμερα για την τελική απόφαση της Ryanair να διακόψει μέρος του χειμερινού πτητικού της έργου στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» για την επόμενη χρονιά.

Πέραν του γεγονότος ότι οι σχετικές ανακοινώσεις έλαβαν χώρα στην Αθήνα κι όχι στη Θεσσαλονίκη που κατά κύριο λόγο επηρεάζεται από τις αποφάσεις αυτές, είναι προφανές ότι οποιεσδήποτε αιτιάσεις περί των αεροναυτιλιακών χρεώσεων και του Τέλους Ανάπτυξης Αεροδρομίων που έχει θεσπιστεί από το Ελληνικό Κράτος είναι απολύτως αβάσιμες και καθ’ ολοκληρία προσχηματικές. Αντιλαμβανόμαστε ότι οι λόγοι που οδήγησαν τη Ryanair να περιορίσει το πτητικό της έργο κατά τη χειμερινή περίοδο στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τον εμπορικό σχεδιασμό, το επιχειρηματικό μοντέλο και την κερδοφορία της εταιρείας.

Από την πλευρά μας, σεβόμαστε τις επιχειρηματικές αποφάσεις της Ryanair, η οποία εξακολουθεί να παραμένει ένας από τους σημαντικούς συνεργάτες μας, όπως επίσης και οι υπόλοιπες 40 αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σήμερα στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, συνδέοντας την πόλη και την ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας με περισσότερες από 33 χώρες και 93 προορισμούς.

Ως Fraport Greece, έχουμε επενδύσει περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ για την επέκταση και αναβάθμιση των υποδομών και εγκαταστάσεων του Αεροδρομίου Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει ήδη καταγράψει ρεκόρ επιβατικής κίνησης, με συνολική αύξηση 40%, στα εννέα χρόνια που βρίσκεται υπό τη διαχείρισή μας. Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στον στόχο μας: το Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» να διαθέτει διαρκώς τις σύγχρονες υποδομές και την επιχειρησιακή ετοιμότητα που απαιτούνται, ώστε να εξυπηρετεί αποτελεσματικά τις αυξανόμενες ροές επιβατών που συνεπάγεται η διαρκής ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής ως διεθνούς προορισμού.

