Επιδόματα από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι θα πάρουν χρήματα ως τις 15 Μαΐου

Συνολικά 61.505.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 54.260 δικαιούχους επιδομάτων, από τις 11 έως τις 15 Μαΐου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

από τις 11 έως και τις 15 Μαΐου, θα καταβληθούν 20.500.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ και

στις 14 Μαΐου, θα καταβληθούν 205.000 ευρώ σε 160 δικαιούχους για παροχές του ΟΑΕΕ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

19.000.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

1.500.000 ευρώ σε 2.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και

1.300.000 ευρώ σε 2.000 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

