e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 54.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 15 Μαΐου
Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως την Παρασκευή 15 Μαΐου
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Από τις 11 έως 15 Μαΐου, θα καταβληθούν συνολικά 61.505.000 ευρώ σε 54.260 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Πληρωμές e-ΕΦΚΑ
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:
- Από 11 έως και 15 Μαΐου θα καταβληθούν 20.500.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
- Στις 14 Μαΐου θα καταβληθούν 205.000 ευρώ σε 160 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ.
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
- 19.000.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
- 1.500.000 ευρώ σε 2.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 1.300.000 ευρώ σε 2.000 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:18 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πρεμιέρα για Τσίπρα σε ρόλο πολιτικού αρχηγού
07:06 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σήμερα τα Πόθεν Έσχες των πολιτικών
07:00 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Νέα Δημοκρατία: Το στοίχημα της «ολικής επαναφοράς» στο 16ο Συνέδριο
06:51 ∙ WHAT THE FACT
Μέσα σε ορυχείο της Ινδίας οι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «πραγματικό γίγαντα» 15 μέτρων
06:50 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 11 Μαΐου
05:54 ∙ LIFESTYLE
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 15 Μαΐου
06:51 ∙ WHAT THE FACT
Μέσα σε ορυχείο της Ινδίας οι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «πραγματικό γίγαντα» 15 μέτρων
11:25 ∙ WHAT THE FACT
Ο Ήλιος «ανοίγει»: Μια τρύπα στην ηλιακή ατμόσφαιρα στρέφεται προς τη Γη
23:36 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ