Κινητά: Έρχεται voucher για smartphones - Το ύψος της επιδότησης και οι δικαιούχοι

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ψηφιακής προσβασιμότητας

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Κινητά: Έρχεται voucher για smartphones - Το ύψος της επιδότησης και οι δικαιούχοι
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  • Θα ξεκινήσει πρόγραμμα επιδότησης αγοράς smartphones για την ενίσχυση της ψηφιακής προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία πάνω από 67%.
  • Η επιδότηση θα καλύπτει έως 70 ευρώ ανά συσκευή ειδικών προδιαγραφών.
  • Η επιλεξιμότητα και ταυτοποίηση των δικαιούχων θα γίνονται ψηφιακά μέσω δημόσιων μητρώων για γρήγορη και αυτοματοποιημένη έγκριση.
  • Οι συσκευές θα διατίθενται μέσω συνεργαζόμενων παρόχων κινητής τηλεφωνίας που θα αναλάβουν και τη διάθεση των επιδοτούμενων προϊόντων.
  • Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για τις ημερομηνίες έναρξης και τις λεπτομέρειες υποβολής αιτήσεων από τους αρμόδιους φορείς και τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών.
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Ένα νέο πρόγραμμα ενίσχυσης ατόμων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στις ψηφιακές υπηρεσίες, αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή, με την επιδότηση της αγοράς κινητών τηλεφώνων, τύπου smartphone.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ψηφιακής προσβασιμότητας και της μείωσης του ψηφιακού αποκλεισμού, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες να αξιοποιούν σύγχρονες υπηρεσίες επικοινωνίας και εξυπηρέτησης.

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι άτομα που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και ανήκουν σε κατηγορίες που χρήζουν ενισχυμένης ψηφιακής υποστήριξης. Το μέτρο αφορά κυρίως πολίτες με αναπηρία άνω του 67%, οι οποίοι χρειάζονται εξειδικευμένες συσκευές προκειμένου να έχουν ισότιμη πρόσβαση στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και στις ψηφιακές εφαρμογές της καθημερινότητας.

Η επιλεξιμότητα θα επιβεβαιώνεται μέσω των αρμόδιων μητρώων και ηλεκτρονικών συστημάτων του Δημοσίου, με στόχο τη γρήγορη και αυτοματοποιημένη διαδικασία έγκρισης των αιτήσεων. Παράλληλα, η ταυτοποίηση των δικαιούχων θα γίνεται ψηφιακά, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία και τις χρονοβόρες διαδικασίες.

Το ύψος της επιδότησης

Το voucher καλύπτει μέρος του κόστους αγοράς smartphone ειδικών προδιαγραφών, με το ανώτατο ποσό ενίσχυσης να φτάνει έως και τα 70 ευρώ ανά συσκευή. Η επιδότηση εφαρμόζεται κατά την αγορά μέσω συνεργαζόμενων παρόχων και επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Στόχος είναι οι δικαιούχοι να αποκτήσουν μια σύγχρονη συσκευή με χαμηλότερο οικονομικό βάρος, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν εφαρμογές επικοινωνίας, ηλεκτρονικές συναλλαγές και ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου χωρίς περιορισμούς.

Πότε θα ξεκινήσει το πρόγραμμα

Η υλοποίηση του μέτρου αναμένεται να προχωρήσει μέσω των παρόχων κινητής τηλεφωνίας, οι οποίοι θα αναλάβουν τη διάθεση των επιδοτούμενων συσκευών στους δικαιούχους. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερωθούν για τις ακριβείς ημερομηνίες έναρξης, τις διαθέσιμες συσκευές και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μέσα από τις σχετικές ανακοινώσεις των αρμόδιων φορέων και των εταιρειών τηλεπικοινωνιών.

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