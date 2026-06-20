Vodafone: Αλλάζουν όλα στα καταστήματα - Νέες κατ’ οίκον υπηρεσίες

Ένα επενδυτικό πρόγραμμα με στόχο τον πλήρη μετασχηματισμό των 240 καταστημάτων της σε όλη την Ελλάδα «τρέχει» ήδη η Vodafone.

Σύμφωνα με ανώτατο στέλεχος της εταιρείας οι αλλαγές στα καταστήματα έχουν δύο βασικές κατευθύνσεις που σηματοδοτούν τον χαρακτήρα τους ως προορισμό τεχνολογίας: α) να προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες με βάση τις σύγχρονες ανάγκες της ελληνικής οικογένειας και β) να εξυπηρετούν ότι «ζωντανεύει» από το δίκτυο 5G της Vodafone.

Σημείο αναφοράς σε αυτή την προσπάθεια, αποτελεί ένα από τα flagship καταστήματα της εταιρείας, και πιο συγκεκριμένα αυτό που βρίσκεται στο Golden Hall, καθώς διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα των προϊόντων που προσφέρει η αλυσίδα, είναι «στημένο» στη λογική του προορισμού εμπειρίας και σχεδιασμένο να εισάγει νέες τεχνολογίες και νέους τρόπους συναλλαγής.

Ένα παράδειγμα είναι ότι θα έχει 3d οθόνες πάνω στα τραπέζια που εκτίθενται τα προϊόντα, ενώ θα διαθέτει τη μεγαλύτερη κάλυψη σε «demos» που θα μπορεί ο πελάτης να «φορέσει» ή να χρησιμοποιήσει. Επίσης το νέο μοντέλο προβλέπει και την πώληση λάπτοπ, μία κατηγορία που δεν υπήρχε στα υφιστάμενα καταστήματα Vodafone.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό της «αρχιτεκτονικής» στα νέας μορφής καταστήματα, είναι ότι όλα τα ράφια και οτιδήποτε εφάπτεται στους τοίχους, βρίσκονται πάνω σε ειδικές «ράγες» έτσι ώστε να μπορεί ανά πάσα στιγμή και πολύ εύκολα να γίνει αναδιάταξη των χώρων.

Γενικότερα η διοίκηση θα δώσει μεγάλη έμφαση στην ύπαρξη IoT συσκευών στα σημεία πώλησης, καθώς λανσάρει μία νέα υπηρεσία με την οποία εξειδικευμένοι τεχνικοί θα μπορούν να βλέπουν τις ανάγκες της οικογένειας στο σπίτι και θα προτείνουν λύσεις για την μετατροπή του σε «έξυπνο» σπίτι. Η υπηρεσία αυτή θα χρεώνεται 60 ευρώ και θα περιλαμβάνει δύο επισκέψεις, μία για την επισκόπηση του χώρου και άλλη μία που ο τεχνικός θα πραγματοποιεί τις εργασίες για την υλοποίηση της.

Τα στελέχη της Vodafone φιλοδοξούν μέσα από τα νέα καταστήματα και τις υπηρεσίες, οι πελάτες να βλέπουν την εταιρεία ως «ως partner της καθημερινότητας τους», ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα support μετά την πώληση, αν προκύψει οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα.

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