Όμιλος AKTOR: Αντλεί 1 δισ. ευρώ με Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και έκδοση ομολόγου

Το επενδυτικό σχέδιο εστιάζει σε τρεις κύριους τομείς: LNG με μακροπρόθεσμα συμβόλαια €9 δισ., έργα ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεων για σταθερές ταμειακές ροές, και ανάπτυξη ΑΠΕ για ενεργειακή μετάβαση και ισχυρό EBITDA

Newsbomb

Όμιλος AKTOR: Αντλεί 1 δισ. ευρώ με Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και έκδοση ομολόγου
ELIAS JOIDOS
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Snapshot
  • Ο Όμιλος AKTOR προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου €650 εκατ. και έκδοση ομολόγου €300 εκατ. για να χρηματοδοτήσει αναπτυξιακό σχέδιο €3 δισ. έως το 2031 με έμφαση σε υποδομές, ΑΠΕ, LNG και ΣΔΙΤ.
  • Η πρωτοβουλία θα καταστήσει τον Όμιλο τον πιο ισχυρά κεφαλαιοποιημένο όμιλο υποδομών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενισχύοντας τη χρηματοοικονομική ευελιξία και τη διεθνή παρουσία του.
  • Οι βασικοί μέτοχοι έχουν δεσμευτεί να συμμετάσχουν στην ΑΜΚ με επένδυση έως €300 εκατ., ενώ σημαντικοί διεθνείς χρηματοοικονομικοί οίκοι υποστηρίζουν την έκδοση μετοχών και ομολόγων.
  • Ο Όμιλος στοχεύει σε μεσοπρόθεσμα έσοδα €2,3
  • 2,8 δισ. και EBITDA €375
  • 425 εκατ., με μακροπρόθεσμους στόχους EBITDA €600
  • 650 εκατ. και καθαρή δανειακή μόχλευση 3,5
  • 4x EBITDA.
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Σε νέα φάση χρηματοδοτικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης εισέρχεται ο Όμιλος AKTOR, δρομολογώντας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους €650 εκατ. και σε έκδοση ομολόγου, ύψους €300 εκατ., διασφαλίζοντας πρόσβαση σε νέα κεφάλαια έως και €1 δισ.

Υλοποιώντας το μεγαλύτερο πρόγραμμα στρατηγικής χρηματοδότησής του, ο Όμιλος AKTOR, διασφαλίζει την ταχύτερη υλοποίηση του αναπτυξιακού του σχεδίου συνολικού προϋπολογισμού έως €3 δισ. για την επόμενη πενταετία που αφορά την μετεξέλιξη του επιχειρηματικού του προφίλ, από ένα μοντέλο με επίκεντρο τις κατασκευές, σε έναν πιο ολοκληρωμένο Όμιλο υποδομών, με διευρυμένη και ενισχυμένη παρουσία σε Παραχωρήσεις - ΣΔΙΤ, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και LNG.

Με την ολοκλήρωση της, η πρωτοβουλία αυτή θα καταστήσει τον Όμιλο ΑKTOR τον πιο ισχυρά κεφαλαιοποιημένο όμιλο υποδομών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη χρηματοοικονομική ευελιξία και ταχύτητα στην υλοποίηση του επενδυτικού του σχεδιασμού και ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση του ως διεθνούς, καθετοποιημένου και πολυσχιδούς ομίλου με ισχυρό αποτύπωμα στον τομέα των υποδομών στην περιοχή.

Πρόκειται για μία κίνηση στρατηγικής σημασίας, που αντανακλά πλήρως τον εξωστρεφή προσανατολισμό του Ομίλου AKTOR και αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στη διεύρυνση της επενδυτικής του βάσης, με τη συμμετοχή μακροπρόθεσμων διεθνών επενδυτών, στην ενίσχυση του επενδυτικού του προφίλ και στην ισχυρότερη τοποθέτησή του στις διεθνείς αγορές.

Μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ και της έκδοσης του Ομολόγου, αναμένεται ο Όμιλος AKTOR να έχει αντλήσει συνολικά μέσα σε 4 χρόνια κεφάλαια ύψους περίπου €1,5 δισ., μέσω ΑΜΚ και έκδοσης ομολόγων.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία στοχεύει στην επιτάχυνση του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου για την περίοδο 2027-2031, με επενδύσεις τόσο σε υπάρχοντα έργα όσο και σε νέες ευκαιρίες με εστίαση σε τρεις βασικούς αναπτυξιακούς πυλώνες:

  • Μεταφορά, αποθήκευση και επαναεριοποίηση υγροποιημένου Φυσικού αερίου (LNG & FSRU), με εξασφαλισμένο – μέσω μακροπρόθεσμων δεσμευτικών συμφωνιών - κύκλο εργασιών ύψους €9 δισ. για την περίοδο 2030-2050.
  • Περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου έργων ΣΔΙΤ και Παραχώρησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για την εξασφάλιση συνεχών ταμειακών ροών.
  • Καθετοποίηση παραγωγής ενέργειας και κλιμάκωση της δραστηριότητας του Ομίλου στον τομέα των ΑΠΕ, με στόχο τη συμβολή στην ενεργειακή μετάβαση και τη δημιουργία ισχυρού EBITDA.

Ο κλάδος των κατασκευών παραμένει φυσικά στον πυρήνα των δραστηριοτήτων του Ομίλου ο οποίος θα συνεχίσει να συνεισφέρει σημαντικά στο συνολικό επιχειρηματικό μοντέλο.

Εμπιστοσύνη από τους μεγαλύτερους διεθνείς χρηματοοικονομικούς Οίκους στην πορεία, το επενδυτικό πλάνο αλλά και τις αναπτυξιακές προοπτικές του Ομίλου

Την ΑΜΚ υποστηρίζουν ως underwriters οι Bank of America Securities Europe SA, Goldman Sachs Bank Europe SE και UBS Europe SE., επισφραγίζοντας την εμπιστοσύνη και την υποστήριξή τους στην αναπτυξιακή δυναμική του Ομίλου και το στρατηγικό πλάνο μετεξέλιξης του για την επόμενη πενταετία.

Αξίζει να σημειωθεί πως η AMK απευθύνεται κατά 80% στη διεθνή επενδυτική κοινότητα και κατά 20% στους Έλληνες επενδυτές.

Έκδοση Ομολόγου με underwiter την UBS Europe

Επιπλέον, ο Όμιλος AKTOR θα προχωρήσει στην έκδοση Ομολόγου και έχει συμφωνήσει με την UBS Europe να κάνει underwrite την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου.

Ισχυρή εμπιστοσύνη των βασικών μετόχων

Παράλληλα, οι βασικοί μέτοχοι της Εταιρείας WINEX Investments Limited και Castellano Properties Limited έχουν ήδη εκφράσει την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στην ΑΜΚ με συνολική επένδυση ύψους έως €300 εκατ., δηλώνοντας την ισχυρή τους στήριξη στον αναπτυξιακό στρατηγικό σχεδιασμό του Ομίλου.

Το αναπτυξιακό πλάνο 2026 – 2031

Βασική προτεραιότητα του Ομίλου AKTOR είναι η επιτάχυνση της υλοποίησης του στρατηγικού επενδυτικού σχεδίου ανάπτυξης του, ύψους €3 δισ. έως το 2031. Στόχος της νέας στρατηγικής είναι η μεγαλύτερη εξωστρέφεια και η σημαντική αύξηση τόσο της κλίμακας, όσο και της ποιότητας των εσόδων σε βάθος χρόνου, με ενίσχυση των επαναλαμβανόμενων ροών εσόδων στο μείγμα του EBITDA του Ομίλου και μεγαλύτερη διαφοροποίηση εσόδων από δραστηριότητες στους κλάδους των Υποδομών και της Ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Συγκεκριμένα, στόχος είναι η αύξηση του EBITDA από €207 εκατ. σε pro forma βάση για το 2025 σε €600 εκατ. - €650 εκατ. σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα και περίπου το 60% να προέρχεται από δραστηριότητες με σταθερές και προβλέψιμες ροές εσόδων (Παραχωρήσεις και Ενέργεια).

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ

Ο Όμιλος θα επενδύσει στους κλάδους Παραχώρησης – ΣΔΙΤ, ΑΠΕ και LNG, στηριζόμενος στις συνέργειες της Κατασκευής στο πλαίσιο του στρατηγικού του σχεδίου το οποίο υποστηρίζεται από ευνοϊκό διεθνές περιβάλλον. Αυτές περιλαμβάνουν τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα υποδομής σε βάθος χρόνου, τη συγκρότηση ενός ισχυρού χαρτοφυλακίου έργων ΣΔΙΤ και Παραχώρησης, την επιτάχυνση της επένδυσης σε ΑΠΕ και Συστήματα Αποθήκευσης και μία ευρύτερη ώθηση για διαφοροποίηση και ασφάλεια στην ενέργεια, στην Ευρώπη, μέσω του LNG.

Ο Όμιλος θα στοχεύσει σε έναν συνδυασμό υψηλής ανάπτυξης και σταδιακής απομόχλευσης και μεσοπρόθεσμα σε έσοδα €2,3 δισ. - €2,8 δισ. και EBITDA €375 εκατ. - €425 εκατ., και μακροπρόθεσμα σε έσοδα €4,5 δισ. - €5 δισ. και EBITDA €600 εκατ. - €650 εκατ. Ήδη, έχει διασφαλιστεί μακροπρόθεσμο EBITDA άνω των €300 εκατ. μέσα από μακροπρόθεσμες συμβάσεις LNG, το χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων, τις ΑΠΕ και το ανεκτέλεστο της Κατασκευής. Επίσης, στόχος είναι η καθαρή δανειακή μόχλευση να κυμαίνεται μεσοπρόθεσμα σε περίπου 4.0x και μακροπρόθεσμα σε 3.5x - 4.0x του EBITDA.

Κατασκευή

Ο Όμιλος εισέρχεται σε αυτή τη νέα φάση ανάπτυξης από θέσης ισχύος στην Κατασκευή, διαθέτοντας ισχυρό ανεκτέλεστο (ύψους €4,7 δισ.) που προσφέρει ορατότητα στην παραγωγή εσόδων, με σημαντικά αναμενόμενα έσοδα και ένα λειτουργικό μοντέλο το οποίο αξιοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες για καλύτερο έλεγχο του κόστους, την επίβλεψη των έργων και τη βελτίωση του περιθωρίου κερδοφορίας των έργων. Η Κατασκευή παραμένει στον πυρήνα των δραστηριοτήτων του Ομίλου και αποτελεί καταλύτη στον ευρύτερο μετασχηματισμό του.

LNG

Στον κλάδο LNG, ο Όμιλος AKTOR τοποθετείται στην αγορά ως παράγοντας ενεργειακής ασφάλειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, έχοντας ήδη εξασφαλίσει εμπορικές συμφωνίες LNG 1,5 bcm, ενώ στοχεύει σε περαιτέρω συμφωνίες 5 bcm το επόμενο διάστημα. Η στρατηγική του Ομίλου στο LNG στοχεύει, επίσης, σε επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές, όπως μονάδα παραγωγής ενέργειας από φυσικό αέριο στην Αλβανία και ένα FSRU στην Ελλάδα με στόχο να εξασφαλιστεί η δυνατότητα επαναεροποίησης του LNG και να βελτιωθούν τα περιθώρια κερδοφορίας του τομέα. Ο μακροπρόθεσμος στόχος EBITDA του τομέα είναι €75 εκατ. - €125 εκατ., και θα υποστηριχθεί από επενδύσεις €200 εκατ. Η στρατηγική στο LNG σχεδιάστηκε ώστε να αξιοποιήσει τις ευρύτερες αλλαγές στις περιφερειακές ροές αερίου και στην ενεργειακή πολιτική στην Ευρώπη.

Παραχωρήσεις - ΣΔΙΤ

Τα έργα παραχώρησης και ΣΔΙΤ εξελίσσονται σε κύρια πηγή μελλοντικών εσόδων που υποστηρίζεται από ένα χαρτοφυλάκιο έργων με υπολειπόμενο κύκλο ζωής 20-30 ετών. Ο μακροπρόθεσμος στόχος EBITDA του τομέα είναι €100- €150 εκατ. και θα υποστηριχθεί από επενδύσεις €900 εκατ. σε έργα νέας γενιάς, όπως οι φοιτητικές εστίες Κρήτης, η Πυλία Οδός, ο ΒΟΑΚ και το αρδευτικό έργο ΣΔΙΤ του Ταυρωπού, τα οποία έχουν έναρξη λειτουργίας το 2028 – 2029 και διάρκεια παραχώρησης 25 – 30 έτη. Επίσης, στοχεύει στην ανάληψη νέων έργων ΣΔΙΤ και Παραχώρησης στο εξωτερικό, πέραν της Ρουμανίας. Το μοντέλο του Ομίλου σχεδιάστηκε ώστε να παράγει αξία τόσο κατά τη διάρκεια της κατασκευής όσο και κατά τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας, υποστηρίζοντας έτσι την καλύτερη απόδοση σε επίπεδο έργου.

ΑΠΕ

Στις ΑΠΕ, το εν λειτουργία χαρτοφυλάκιο του Ομίλου ήδη απολαμβάνει συμβασιοποιημένα έσοδα (ταρίφες) κατά ποσοστό 97%. Ο όμιλος στοχεύει στην ανάπτυξη ενός χαρτοφυλακίου ΑΠΕ και Συστημάτων Αποθήκευσης, συνολικής ισχύος 1,1 GW – 1,2 GW έως το 2031 αλλά και στην επέκτασή του στη λιανική αγορά του ηλεκτρισμού με σκοπό τη δημιουργία ενός καθετοποιημένου μοντέλου που θα συνδέει παραγωγή, διανομή και προμήθεια ηλεκτρισμού. Επίσης, στοχεύει στην ανάπτυξη Συστημάτων Αποθήκευσης στο εξωτερικό. Για τον κλάδο των ΑΠΕ στόχος είναι EBITDA €125 εκατ. – €175 εκατ. και θα υποστηριχθεί από επενδύσεις €1,1 δισ. Έως το τέλος του 2026 θα βρίσκεται σε λειτουργία χαρτοφυλάκιο έργων 515 MW περίπου το οποίο αναμένεται να φτάσει τα 1,2 GW το 2031. Το μείγμα των έργων ΑΠΕ θα είναι τέτοιο ώστε να προσφέρει ισορροπία και διαφοροποίηση μεταξύ τεχνολογιών.

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