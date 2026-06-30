Wall Street: Ιστορικό ρεκόρ για τον Dow Jones – Έκλεισε πάνω από τις 52.000 μονάδες
Με άνοδο ολοκληρώθηκε την Δευτέρα η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.
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Με κέρδη έκλεισε τη Δευτέρα (29/6) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.
Ο δείκτης Dow Jones έσπασε για πρώτη φορά το φράγμα των 52.000 μονάδων, ενώ ώθηση στο επενδυτικό κλίμα έδωσε ο τομέας της τεχνολογίας.
Οι δείκτες
Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 306,63 μονάδων (+0,59%), στις 52.182,74 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 522,52 μονάδων (+2,07%), στις 25.820,14 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 86,41 μονάδων (+1,18%), στις 7.440,43 μονάδες.
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