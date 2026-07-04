Φορολογικός οδηγός επιβίωσης: Τι πρέπει να πληρώσουμε και ποιες προθεσμίες λήγουν μέσα στον Ιούλιο

Πώς θα... βγείτε ζωντανοί από το «σαφάρι» του Ιουλίου

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Φορολογικός οδηγός επιβίωσης: Τι πρέπει να πληρώσουμε και ποιες προθεσμίες λήγουν μέσα στον Ιούλιο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Ε1 και Ε3 λήγει οριστικά στις 15 Ιουλίου 2026.
  • Η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος πρέπει να καταβληθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026, με δυνατότητα εξόφλησης εφάπαξ για έκπτωση.
  • Ο ΕΝΦΙΑ καταβάλλεται σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να έχει ήδη ξεκινήσει και την τελευταία να λήγει στις 26 Φεβρουαρίου 2027.
  • Ιδιοκτήτες σε μικρούς οικισμούς και όσοι έχουν ασφαλίσει τις κατοικίες τους δικαιούνται μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ, με δυνατότητα τροποποιητικής δήλωσης Ε9 έως 31 Ιουλίου 2026.
  • Επιχειρήσεις και επαγγελματίες πρέπει να υποβάλουν δηλώσεις ΦΠΑ και να καταβάλουν φόρους έως τις 31 Ιουλίου 2026, ενώ συνεχίζεται η αποπληρωμή της επιστρεπτέας προκαταβολής.
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Ο Ιούλιος αποτελεί τον κρισιμότερο μήνα του έτους για τον οικονομικό προγραμματισμό εκατομμυρίων πολιτών και επιχειρήσεων. Οι φορολογούμενοι καλούνται να ανταποκριθούν σε ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα, όπου η παραμικρή καθυστέρηση συνεπάγεται πρόστιμα, προσαυξήσεις ή ακόμη και απώλεια ευνοϊκών ρυθμίσεων, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία και τις ισχύουσες διατάξεις του υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Φορολογικές δηλώσεις: Η τελική προθεσμία υποβολής

Η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων αποτελεί το πρώτο μεγάλο ορόσημο του μήνα.

Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων Ε1 και Ε3 λήγει οριστικά τη 15η Ιουλίου.

Με βάση το θεσμοθετημένο σύστημα κλιμακωτών εκπτώσεων, το ποσοστό ελάφρυνσης για όσους επιλέξουν την εφάπαξ καταβολή του φόρου εξαρτάται άμεσα από τον χρόνο υποβολής της δήλωσης:

  • Έκπτωση ύψους 4%: Ίσχυσε για όσους υπέβαλαν δήλωση έως τη 15η Μαΐου.
  • Έκπτωση ύψους 3%: Ίσχυσε για όσους ολοκλήρωσαν την υποβολή από 16 Μαΐου έως τη 15η Ιουνίου.
  • Έκπτωση ύψους 2%: Δικαιούνται αποκλειστικά όσοι υποβάλλουν τη δήλωση στο τελευταίο διάστημα, δηλαδή από τη 16η Ιουνίου έως τη 15η Ιουλίου, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξοφλήσουν το σύνολο του φόρου εφάπαξ εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Φόρος εισοδήματος

Για τους φορολογούμενους με χρεωστικό εκκαθαριστικό σημείωμα, η ώρα του ταμείου φτάνει στο τέλος του μήνα.

Πληρωμή 1ης Δόσης: Η καταληκτική ημερομηνία για την καταβολή της α’ δόσης του φόρου εισοδήματος είναι η 31η Ιουλίου. Η ίδια ημερομηνία ισχύει και ως διορία για όσους επιθυμούν να εξοφλήσουν εφάπαξ το ποσό για να κερδίσουν την αντίστοιχη έκπτωση.

Το πλάνο των 8 δόσεων: Για όσους επιλέξουν τη μηνιαία αποπληρωμή, ο νόμος προβλέπει την εξόφληση σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Το επίσημο ημερολόγιο διαμορφώνεται ως εξής:

  • 1η δόση: Μέχρι 31 Ιουλίου
  • 2η δόση: Μέχρι 31 Αυγούστου
  • 3η δόση: Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου
  • 4η δόση: Μέχρι 31 Οκτωβρίου
  • 5η δόση: Μέχρι 30 Νοεμβρίου
  • 6η δόση: Μέχρι 31 Δεκεμβρίου
  • 7η δόση: Μέχρι 31 Ιανουαρίου 2027
  • 8η δόση: Μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2027

ΕΝΦΙΑ

Η διαδικασία αποπληρωμής του βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη.

Η πρόσβαση στο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ γίνεται εύκολα, ηλεκτρονικά. Οι ιδιοκτήτες μπορούν να εισέλθουν στην ψηφιακή πύλη myAADE ακολουθώντας τη διαδρομή: Εφαρμογές → Δημοφιλείς Εφαρμογές και επιλέγοντας τη Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ. Μετά την εισαγωγή των προσωπικών κωδικών TaxisNet, επιλέγουν το έτος 2026 για να δουν ή να εκτυπώσουν την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου.

Ο εφετινός ΕΝΦΙΑ είναι κατανεμημένος σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η διαδικασία άρχισε στα τέλη Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί οριστικά την 26η Φεβρουαρίου 2027.

Ποιοι ιδιοκτήτες δικαιούνται μειώσεις και εκπτώσεις

Εφέτος, εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι βλέπουν μειωμένο τον λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ λόγω συγκεκριμένων κριτηρίων και ρυθμίσεων. Οι βασικότερες κατηγορίες εκπτώσεων διαμορφώνονται ως εξής:

Μείωση 50% για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς

Αυτόματα χορηγήθηκε μείωση ύψους 50% για κύριες κατοικίες φυσικών προσώπων που βρίσκονται σε μικρούς οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους. Η ελάφρυνση αυτή εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια, συμπεριλαμβανομένης και της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της [εριφέρειας Αττικής.

Η έκπτωση λόγω ασφάλισης κατοικίας

Περισσότεροι από 428.000 ιδιοκτήτες που είχαν φροντίσει να ασφαλίσουν τις κατοικίες τους για φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα) κατά το προηγούμενο έτος, έλαβαν αναλογική έκπτωση στον φόρο τους. Αν η μείωση δεν εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό λόγω κάποιου λάθους στον αριθμό παροχής ρεύματος, οι ιδιοκτήτες έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 χωρίς πρόστιμο μέχρι την 31η Ιουλίου 2026, ώστε να γίνει νέα κεντρική εκκαθάριση.

Υποχρεώσεις επιχειρήσεων και επαγγελματιών

Ο επιχειρηματικός κόσμος αντιμετωπίζει διπλό «βάρος» κατά τον Ιούλιο, καθώς προστίθενται οι πάγιες δηλωτικές και εισπρακτικές υποχρεώσεις:

Περιοδική δήλωση ΦΠΑ: Οι επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία (μηνιαία υποβολή) και εκείνες με απλογραφικά βιβλία (τριμηνιαία υποβολή) πρέπει να υποβάλλουν τη δήλωση ΦΠΑ και να καταβάλουν τον αντίστοιχο φόρο έως την 31η Ιουλίου.

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Η μηνιαία δόση για την αποπληρωμή των κρατικών ενισχύσεων της πανδημίας «τρέχει» κανονικά.

Δύο βασικά «εργαλεία» για τους φορολογούμενους

Χρήση πιστωτικής κάρτας: Οι φορολογούμενοι μπορούν να εξοφλήσουν το σύνολο του φόρου εισοδήματος ή του ΕΝΦΙΑ μέσω πιστωτικής κάρτας. Με αυτόν τον τρόπο, η εφορία εισπράττει εφάπαξ το ποσό –κατοχυρώνοντας για τον πολίτη την κλιμακωτή έκπτωση (π.χ. 2% για τις τρέχουσες δηλώσεις)– ενώ, ο φορολογούμενος αποπληρώνει την τράπεζα σε έως 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις.

Πάγιες ρυθμίσεις 24 δόσεων σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία: Όσοι αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις 8 δόσεις του φόρου εισοδήματος, έχουν το δικαίωμα, αμέσως μετά την έκδοση του εκκαθαριστικού, να εντάξουν την οφειλή στην πάγια ρύθμιση και να «κλείσουν» τις υποχρεώσεις τους σε 24 έντοκες μηνιαίες δόσεις.

Η ελάχιστη δόση έχει οριστεί σε 30 ευρώ για οφειλές προς την Αρχή και 50 ευρώ για οφειλές προς τον ΕΦΚΑ. Η ρύθμιση παύει να ισχύει εφόσον δεν καταβληθούν δύο συνεχόμενες δόσεις. Στο πλαίσιο της ρύθμισης, επιτρέπεται η καθυστέρηση πληρωμής μίας δόσης ανά δωδεκάμηνο και η καταβολή της γίνεται υποχρεωτικά μέχρι την ημερομηνία καταβολής της επόμενης δόσης με προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής κατά 15%.

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