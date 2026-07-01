Wall Street: Σπάει κάθε ρεκόρ ο Dow Jones

Με άνοδο ολοκληρώθηκε την Τρίτη η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.

Newsbomb

Wall Street: Σπάει κάθε ρεκόρ ο Dow Jones
AP Photo
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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Με κέρδη έκλεισε την Τρίτη (30/6) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης., όπου οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq κατέγραψαν τις καλύτερες επιδόσεις τριμήνου από το 2020, ενώ ο Dow Jones σκαρφάλωσε ξανά σε ιστορικό υψηλό.

Οι δείκτες

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 136,46 μονάδων (+0,26%), στις 52.319,20 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 393,57 μονάδων (+1,52%), στις 26.213,72 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 58,93 μονάδων (+0,79%), στις 7.499,36 μονάδες.

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