Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε υψηλά 17 ετών - Επιστροφή στο 2009

Ανοδικά κινήθηκαν 71 μετοχές, 43 πτωτικά και 11 παρέμειναν σταθερές.

Newsbomb

Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε υψηλά 17 ετών - Επιστροφή στο 2009
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ. Τρίτη 6 Αυγούστου 2024 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)
Eurokinissi
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  • Ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στις 2.505,37 μονάδες, το υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2009.
  • Οι μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσαν άνοδο 1,09%, ενώ οι μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησαν κατά 0,31%.
  • Οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ, Motor Oil και Coca Cola HBC παρουσίασαν σημαντικές αυξήσεις, με την ΕΥΔΑΠ να έχει τη μεγαλύτερη άνοδο στο +4,05%.
  • Η αξία των συναλλαγών έφτασε τα 303,5 εκατ. ευρώ με συνολική διακίνηση 33,2 εκατ. μετοχών, ενώ η Alpha Bank και η Eurobank είχαν τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών.
  • Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές ΕΛΒΕ (+7,69%) και Profile (+7,05%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση οι Προοδευτική (
  • 9,66%) και Ιντερτέκ (
  • 2,22%).
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Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να διασπά τα επίπεδα των 2.500 μονάδων, κλείνοντας σε νέα υψηλά έτους και σε νέα υψηλά 17 ετών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.505,37 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,97%. Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 18ης Νοεμβρίου 2009 (2.528,95 μονάδες). Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.517,63 μονάδες (+1,46%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 303,505 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 33.225.020 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,09%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,31%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+4,05%), της Motor Oil (+2,80%), της Coca Cola HBC (+2,07%), και της Κύπρου (+2,03%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Σαράντης (-1,47%), του ΟΛΠ (-0,55%) και του ΟΤΕ (-0,48%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 6.117.994 και 4.928.341 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν ο ΟΤΕ με 38,67 εκατ. ευρώ και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με 33,13 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 71 μετοχές, 43 πτωτικά και 11 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: ΕΛΒΕ (+7,69%) και Profile (+7,05%).

Τη μεγαλύτερη πώση κατέγραψαν οι μετοχές: Προοδευτική (-9,66%) και Ιντερτέκ (-2,22%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 13,7200 -0,29%

ALLWYN: 14,1000 -0,11%

ΚΥΠΡΟΥ: 9,7950 +2,03%

METLEN: 42,1800 +1,44%

OPTIMA: 10,1000 +1,56%

ΤΙΤΑΝ: 51,0000 +0,10%

ALPHA BANK: 4,0260 +1,59%

AEGEAN AIRLINES: 12,9400 +0,86%

VIOHALCO: 19,0600 +1,71%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 46,0000 +1,41%

ΔΑΑ: 10,9000 +1,02%

ΔΕΗ: 23,3200 +1,66%

COCA COLA HBC: 59,1000 +2,07%

ΕΛΠΕ: 10,9400 +1,48%

ELVALHALCOR: 4,9500 αμετάβλητη

ΕΘΝΙΚΗ: 15,4950 +0,78%

ΕΥΔΑΠ: 11,3000 +4,05%

EUROBANK: 4,2300 -0,05%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,8550 +1,03%

MOTOR OIL: 41,0800 +2,80%

JUMBO: 23,0000 +1,41%

ΟΛΠ: 45,4500 -0,55%

ΟΤΕ: 18,6900 -0,48%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 9,3000 +0,65%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 14,7600 -1,47%

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