Χρηματιστήριο Αθηνών: Ο Γενικός Δείκτης σήμερα - Ποιες μετοχές είχαν τη μεγαλύτερη άνοδο
Άνοδος 0,74%, στα 239,07 εκατ. ευρώ ο τζίρος
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- Ο Γενικός Δείκτης Τμών έκλεισε 2.467,50 μονάδες με άνοδο 074% και τζίρο 239,07 εκα. ευρώ. Οι τραπεζικές μετοχές οδήγησαν την ανοδική αντίδραση της αγοράς μετά από τέσσερις πτωτικές συνεδριάσεις.
- Οι μετοχές του ΟΛΠ (+4,35%) και της Motor Oil (+3,30%) σημείωσαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις μεταξύ των μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης.
- Η Eurobank και η Alpha Bank παρουσίασαν τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών, ενώ η Eurobank και η Εθνική κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών.
- Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές Μαθιός Πυρίμαχα (+6,30%) και Ιατρικό Αθηνών (+5,62%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση οι CNL Capital (
- 7,30%) και ΥΚΝΟΤ (
- 3,77%).
Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδος, με μοχλό την ανοδική αντίδραση των τραπεζικών μετοχών. Η αγορά ανέκαμψε μετά από τέσσερις πτωτικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε καταγράψει συνολικές απώλειες 2,07%.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.467,50 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,74%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.477,64 μονάδες (+1,16%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 239,07 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 32.359.840 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,83%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,51%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΛΠ (+4,35%), της Motor Oil (+3,30%), της Coca Cola HBC (+2,14%), της Eurobank (+1,69%), Alpha Bank (+1,62%), της Εθνικής (+1,33%) και της Πειραιώς (+1,28%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΔΑΑ (-1,21%), της Aegean Airlines (-1,16%) και της Elvalhalcor (-0,97%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 8.308.241 και 5.404.876 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 34,54 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 32,19 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 55 μετοχές, 53 πτωτικά και 13 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Μαθιός Πυρίμαχα (+6,30%) και Ιατρικό Αθηνών (+5,62%).
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: CNL Capital (-7,30%) και ΥΚΝΟΤ (-3,77%).
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
AKTOR: 13,4000 +0,15%
ALLWYN: 13,8400 -0,22%
ΚΥΠΡΟΥ: 9,7500 αμετάβλητη
METLEN: 40,9800 +0,24%
OPTIMA: 9,9900 +0,10%
ΤΙΤΑΝ: 51,5500 -0,67%
ALPHA BANK: 3,9630 +1,62%
AEGEAN AIRLINES: 12,7600 -1,16%
VIOHALCO: 19,4400 -0,21%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 45,5400 +0,57%
ΔΑΑ: 10,6000 -1,21%
ΔΕΗ: 23,0000 -0,17%
COCA COLA HBC: 57,4000 +2,14%
ΕΛΠΕ: 11,0000 αμετάβλητη
ELVALHALCOR: 5,1000 -0,97%
ΕΘΝΙΚΗ: 15,2000 +1,33%
ΕΥΔΑΠ: 10,7200 -0,19%
EUROBANK: 4,1580 +1,69%
LAMDA DEVELOPMENT: 6,5800 +0,46%
MOTOR OIL: 39,4000 +3,30%
JUMBO: 22,5000 +0,45%
ΟΛΠ: 43,2000 +4,35%
ΟΤΕ: 19,4300 -0,31%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,9900 +1,28%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 14,9400 +0,95%